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Anvisa proíbe chás e cápsulas que prometem efeito de canetas emagrecedoras

Medida alcança todos os lotes de dez produtos irregulares e determina sua retirada de circulação

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10h06.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a comercialização e a divulgação de chás e cápsulas vendidos irregularmente como medicamentos para emagrecer.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 14, e abrange produtos que prometiam perda de peso e efeitos semelhantes aos das canetas emagrecedoras.

Segundo a Anvisa, os itens não tinham registro, notificação ou cadastro na agência. Parte deles também era produzida por fabricante desconhecido.

Quais produtos foram proibidos?

A determinação alcança todos os lotes dos seguintes produtos:

  • Milagroso Ervas Mounjaro Turbo;
  • Milagroso Ervas Mounjaro 3X Turbo;
  • Milagroso Ervas Mounjaro Rosa;
  • Milagroso Ervas Mounjaro Black;
  • Milagroso Ervas Mounjaro Detox;
  • Milagroso Ervas Mounjaro Cápsula Azul;
  • Milagroso Ervas Mounjaro Vermelho;
  • Milagroso Ervas Mounjaro;
  • Mounfor X Emagrecedor.

A restrição também vale para pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que vendam ou promovam esses produtos.

Anvisa também proíbe Chá Sarapião

A agência ainda determinou a apreensão do Chá Sarapião, fabricado pela Natural Ervas Produtos Naturais Ltda., também identificada como Farmagon.

O produto não possuía registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A fabricante, segundo a agência, também não tinha autorização para produzir medicamentos.

A medida impede a fabricação, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso de todos os lotes do Chá Sarapião produzidos pela empresa.

A resolução entrou em vigor nesta sexta-feira, 14, e determina a retirada dos produtos de circulação.

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