Anvisa proíbe chás e cápsulas que prometem efeito de canetas emagrecedoras

Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10h06.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a comercialização e a divulgação de chás e cápsulas vendidos irregularmente como medicamentos para emagrecer.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 14, e abrange produtos que prometiam perda de peso e efeitos semelhantes aos das canetas emagrecedoras.
Segundo a Anvisa, os itens não tinham registro, notificação ou cadastro na agência. Parte deles também era produzida por fabricante desconhecido.
A determinação alcança todos os lotes dos seguintes produtos:
A restrição também vale para pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que vendam ou promovam esses produtos.
A agência ainda determinou a apreensão do Chá Sarapião, fabricado pela Natural Ervas Produtos Naturais Ltda., também identificada como Farmagon.
O produto não possuía registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A fabricante, segundo a agência, também não tinha autorização para produzir medicamentos.
A medida impede a fabricação, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso de todos os lotes do Chá Sarapião produzidos pela empresa.
A resolução entrou em vigor nesta sexta-feira, 14, e determina a retirada dos produtos de circulação.