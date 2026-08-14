Anvisa proíbe chás e cápsulas que prometem efeito de canetas emagrecedoras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a comercialização e a divulgação de chás e cápsulas vendidos irregularmente como medicamentos para emagrecer.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 14, e abrange produtos que prometiam perda de peso e efeitos semelhantes aos das canetas emagrecedoras.

Segundo a Anvisa, os itens não tinham registro, notificação ou cadastro na agência. Parte deles também era produzida por fabricante desconhecido.

Quais produtos foram proibidos?

A determinação alcança todos os lotes dos seguintes produtos:

Milagroso Ervas Mounjaro Turbo;

Milagroso Ervas Mounjaro 3X Turbo;

Milagroso Ervas Mounjaro Rosa;

Milagroso Ervas Mounjaro Black;

Milagroso Ervas Mounjaro Detox;

Milagroso Ervas Mounjaro Cápsula Azul;

Milagroso Ervas Mounjaro Vermelho;

Milagroso Ervas Mounjaro;

Mounfor X Emagrecedor.

A restrição também vale para pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que vendam ou promovam esses produtos.

Anvisa também proíbe Chá Sarapião

A agência ainda determinou a apreensão do Chá Sarapião, fabricado pela Natural Ervas Produtos Naturais Ltda., também identificada como Farmagon.

O produto não possuía registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A fabricante, segundo a agência, também não tinha autorização para produzir medicamentos.

A medida impede a fabricação, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso de todos os lotes do Chá Sarapião produzidos pela empresa.

A resolução entrou em vigor nesta sexta-feira, 14, e determina a retirada dos produtos de circulação.