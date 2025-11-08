Ventos de 250 km/h: tornado no Paraná foi sem precedentes, diz Ratinho Jr.

O tornado que atingiu o interior do estado do Paraná nesta madrugada e deixou ao menos seis mortos teve ventos de 250 km/h. A informação é do governador do estado, Ratinho Jr. (PSD), que decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu na manhã deste sábado, 8.

Segundo a Defesa Civil local, 10 mil pessoas foram afetadas na cidade, que fica na região Centro-Sul do estado.

"O Simepar ainda está em estudo, mas nos últimos 30, 40 anos, não se tinha visto um tornado com essa força: um tornado nível 3, com ventos acima de 250km/h", afirmou o governador.

"É difícil que alguma casa ou prédio comercial fique de pé. Vimos silos gigantescos e postos de gasolina indo ao chão", complementou.

Segundo ele, foi uma "catástrofe sem muitos precedentes na história do Paraná". "Agora, cabe a nós nos solidarizar com as famílias e preparar uma força-tarefa para a reconstrução", afirmou Ratinho Jr.

Segundo Ratinho Jr., o estado de calamidade pública permitirá dar mais agilidade no processo de resgate e auxílio ao município.

“Desde o início dos primeiros casos relatados pela população, a gente já começou a movimentar as equipes do Interior e também da Capital, principalmente para atender a população desabrigada. Ao longo da noite, também acionamos os hospitais da região, deslocamos ambulâncias para Cascavel e tropas de Londrina e Cascavel para reforçar os atendimentos. Por volta das 4h da manhã, foram chegando mais equipes”, afirmou o governador.

"Decretei o estado de calamidade pública, que nos permite dar mais celeridade aos atendimentos e à liberação de recursos", disse. "Já determinei que a Cohapar estude estratégias para a reconstrução das moradias e estamos preparando alojamentos para garantir o amparo às famílias."

Tornado no Paraná: Vista aérea da destruição em Rio Bonito do Iguaçu (Defesa Civil/Divulgação)

Destruição em Rio Bonito do Iguaçu

Com cerca de 14.000 habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, a cidade teve aproximadamente 80% de sua área urbana danificada, segundo a Defesa Civil.

Entre os 432 atendimentos realizados, nove pessoas ficaram gravemente feridas — algumas precisaram passar por cirurgia. As autoridades não descartam a possibilidade de que ainda haja vítimas sob os escombros.

Até a noite de sexta-feira, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificava o tornado como F2, quando os ventos ficam entre 180km/h e 250km/h.

O órgão, no entanto, já afirmava existirem indícios de que a velocidade teria ultrapassado essa velocidade em algumas localidades. Quando os ventos passam de 253km/h, eleva-se a categoria do tornado para F3, de risco "severo".

As rajadas de vento causaram quedas de árvores inteiras e de casas de alvenaria. O último boletim divulgado pelo governo do Paraná indica que seis pessoas morreram por conta do fenômeno, sendo que um dos óbitos aconteceu em Guarapuava. Duas pessoas estão desparecidas.

Hospitais mobilizados e equipes federais

Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas das fortes chuvas.

Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região. A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 1200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona.

O governo federal anunciou, na madrugada deste sábado, o envio de equipes para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, devastada por um tornado que deixou pelo menos cinco mortos na última sexta-feira, 7.

Em postagem no X, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, prestou solidariedade às vítimas e disse que o governo oferecerá "ajuda humanitária" e "apoio às ações de reconstrução".

"Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul), orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência", escreveu o ministro.