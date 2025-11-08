Tornado no Paraná: Ratinho Jr. decreta calamidade em cidade destruída

Tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR): 90% da cidade sofreu com o vendaval da última sexta-feira, 7 ( Jonathan Campos/AEN/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11h00.
Última atualização em 8 de novembro de 2025 às 11h04.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, após o tornado que atingiu cerca de 90% das residências e prédios comerciais do município, provocando seis mortes até o momento.
O governador está na cidade acompanhando o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das equipes estaduais que prestam atendimento à população e fazem o levantamento dos danos à infraestrutura.
“Desde o início dos primeiros casos relatados pela população, a gente já começou a movimentar as equipes do Interior e também da Capital, principalmente para atender a população desabrigada", afirmou o governador. "Ao longo da noite, também acionamos os hospitais da região, deslocamos ambulâncias para Cascavel e tropas de Londrina e Cascavel para reforçar os atendimentos. Por volta das 4h da manhã, foram chegando mais equipes”.
Agora, a equipe do governo trabalha para fazer o levantamento da infraestrutura atingida.
"Como cerca de 90% da cidade foi afetada, decretei o estado de calamidade pública, que nos permite dar mais celeridade aos atendimentos e à liberação de recursos. Já determinei que a Cohapar estude estratégias para a reconstrução das moradias e estamos preparando alojamentos para garantir o amparo às famílias”, disse Ratinho Junior.
O decreto de calamidade pública é uma medida administrativa que reconhece oficialmente a gravidade da situação em um município ou região.
Ele permite que o governo estadual adote procedimentos emergenciais, como a dispensa de licitações, a mobilização imediata de recursos e o pedido de apoio federal.
O objetivo é acelerar a resposta às situações de desastre e dar suporte mais rápido à população atingida.
A partir do decreto, o município também pode solicitar recursos da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para reconstrução.
Com cerca de 14.000 habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, a cidade teve aproximadamente 90% de sua área urbana danificada, segundo a Defesa Civil.
Entre os 432 atendimentos realizados, nove pessoas ficaram gravemente feridas — algumas precisaram passar por cirurgia. As autoridades não descartam a possibilidade de que ainda haja vítimas sob os escombros.
Até a noite de sexta-feira, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificava o tornado como F2, quando os ventos ficam entre 180km/h e 250km/h.
O órgão, no entanto, já afirmava existirem indícios de que a velocidade teria ultrapassado essa velocidade em algumas localidades. Quando os ventos passam de 253km/h, eleva-se a categoria do tornado para F3, de risco "severo".
As rajadas de vento causaram quedas de árvores inteiras e de casas de alvenaria. O último boletim divulgado pelo governo do Paraná indica que seis pessoas morreram por conta do fenômeno, sendo que um dos óbitos aconteceu em Guarapuava. Duas pessoas estão desparecidas.
Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas das fortes chuvas.
Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região. A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 1200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona.
O governo federal anunciou, na madrugada deste sábado, o envio de equipes para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, devastada por um tornado que deixou pelo menos cinco mortos na última sexta-feira, 7.
Em postagem no X, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, prestou solidariedade às vítimas e disse que o governo oferecerá "ajuda humanitária" e "apoio às ações de reconstrução".
"Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul), orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência", escreveu o ministro.