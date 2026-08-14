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Eficiência operacional: o caminho para uma agenda climática consistente

Integração entre infraestrutura inteligente, inovação e descarbonização fortalece a resiliência dos empreendimentos e prepara o setor para os desafios de longo prazo

Eficiência operacional - Shoppings (Bilanol/Shutterstock)

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Publicado em 14 de agosto de 2026 às 15h00.

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Por Charles Krell, Vice-Presidente de Operações da Iguatemi S.A.

Em seis décadas, os shoppings se consolidaram na vida dos brasileiros.

Todos os meses, 471 milhões de pessoas frequentam esses espaços em busca de compras, serviços e conveniência, com permanência média superior a três horas, segundo a Abrasce, Associação Brasileira de Shopping Centers.

Eficiência operacional na gestão dos empreendimentos

Na Iguatemi SA, para atender a grande frequência de visitantes está o trabalho de profissionais de gestão e equipes técnicas, que atuam para garantir o funcionamento eficiente de todos os nossos ativos, assegurando qualidade, conforto e continuidade da experiência oferecida aos clientes.

É justamente o trabalho integrado que viabiliza a evolução constante das operações e orienta a modernização tecnológica, com foco em qualidade de gestão, descarbonização e redução de emissões de gases poluentes.

Responsável por um portfólio que reúne 23 empreendimentos — entre shoppings, outlets e torres comerciais, como Market Place I e II, Sky Galleria, Iguatemi Business e Iguatemi Tower —, a companhia atua sob a lógica da melhoria contínua.

Nesse conjunto de ativos, decisões diárias sobre sistemas, infraestrutura e uso de recursos resultam em geração de valor para o negócio.

Tecnologia e dados para eficiência operacional

A tecnologia também tem ampliado nossa capacidade de acompanhar a performance operacional de forma precisa.

Em 2025, implementamos um sistema de telemetria com mais de 4 mil medidores de água e de energia conectados a uma plataforma centralizada e escalável.

Também adotamos o monitoramento contínuo das centrais de água gelada, das instalações de refrigeração, permitindo comparar indicadores, identificar oportunidades de otimização e aprimorar o consumo.

Na prática, a gestão de dados orienta ações assertivas e resultados mensuráveis.

Em estruturas com a dimensão de um shopping, soluções inovadoras ganham força quando aplicadas em escala.

Uma melhoria desenvolvida pode ser replicada em outros ativos, multiplicando a economia hídrica e energética.

Essa capacidade de incorporar boas práticas ao portfólio torna a inteligência de administração uma aliada essencial.

Descarbonização e energia renovável

Os dados publicados no Relatório de Sustentabilidade 2025 da Iguatemi ajudam a dimensionar esse avanço. Mantivemos 100% do fornecimento de energia elétrica a partir de fontes renováveis e, desde 2021, reduzimos em 67% as emissões absolutas.

Em 2025, o índice de reuso de água da companhia chegou a 17,5%, enquanto o descarte correto de resíduos sólidos alcançou 100% e o seu reaproveitamento alcançou 94,3%, ficando muito próximo da meta de 95% prevista para 2030.

Esses números comprovam que investir continuamente em tecnologia e bom gerenciamento direcionam para rentabilidade corporativa, uso responsável de insumos e respeito ao meio ambiente.

Eficiência operacional e resiliência de longo prazo

Mais do que indicadores isolados, esses marcos expressam nossa visão sobre qualidade e longevidade dos negócios.

Para quem administra grandes complexos imobiliários, preparar o portfólio para os desafios ambientais significa torná-lo mais inteligentes, eficientes e resilientes.

É justamente na intersecção entre gestão técnica, inovação e responsabilidade ambiental que encontramos a fórmula para liderar uma evolução consistente, gerindo espaços preparados para as próximas décadas.

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