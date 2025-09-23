Tecnologia

Pesquisadores aplicam IA em drone-robô para a manutenção em redes de alta tensão em Santa Catarina

Centrais Elétricas de Santa Catarina, finalista na categoria Empresas de Grande Porte que mais investem em pesquisa e inovação, segundo a Aneel, alcançou lucro líquido de R$ 715 milhões em 2024, um recorde em seus 70 anos

O técnico em Eletrotécnica da Celesc, Rafael Zimmermann Homma,(segundo da direita para a esquerda) , e o professor Rogério Sales Gonçalves, da Universidade Federal de Uberlândia (ao centro de camisa clara) (receberam o prêmio por desenvolverem um projeto que aplica inteligência artificial em drones-robôs para executar de forma autônoma atividades de manutenção em cabos de alta tensão (Celesc/Divulgação)

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18h39.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 19h03.

A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) foi um dos destaques do 1º Prêmio Aneel de Inovação, realizado durante o Citeenel 2025, o maior congresso brasileiro de tecnologia e eficiência energética do setor elétrico, em Manaus, na semana passada.

O evento premiou dois nomes ligados à Celesc na categoria Pessoa Inovadora do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Aneel (PD&I). O técnico em Eletrotécnica Rafael Zimmermann Homma, da Celesc, e o professor Rogério Sales Gonçalves, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), receberam o prêmio por desenvolverem um projeto inovador que aplica inteligência artificial em drones-robôs para executar de forma autônoma atividades de manutenção e instalação de sinalizadores em cabos de alta tensão.

A companhia também ficou entre as finalistas na categoria Empresas de Grande Porte, que reconhece distribuidoras que mais se destacam no desenvolvimento e aplicação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação regulados pela agência.

A tecnologia de IA em drones aumenta a segurança dos trabalhadores, reduz custos operacionais e amplia a eficiência das intervenções na rede elétrica e foi desenvolvida ao longo dos últimos seis anos. A Celesc possui 5.802 quilômetros de redes de alta tensão em Santa Catarina.

Com mais de 15 anos de atuação na área de inovação, Rafael Zimmermann Homma celebrou o reconhecimento: “Este prêmio é um motivo de orgulho não apenas pessoal, mas para toda a equipe envolvida. É o resultado de anos de dedicação e da confiança que a Celesc deposita na inovação para transformar o setor elétrico e tornar nosso trabalho cada vez mais seguro e eficiente, afirmou Zimmermann, que é gerente do projeto na Celesc.

A iniciativa vem ganhando destaque nacional e agora caminha para sua inserção no mercado, onde poderá apoiar empresas de energia em todo o país e gerar royalties para a Celesc.

Drone-robô em operação em uma subestação com rede de alta tensão da Celesc (Celesc/Divulgação)

O projeto desenvolveu três produtos principais: um drone-robô para limpeza de cadeias de isoladores, um robô móvel para remoção de detritos e um drone-robô para instalação de esferas de sinalização. Além deles, surgiram seis protótipos complementares, como um robô para inspeção de linhas. A tecnologia possibilita executar atividades de manutenção sem desligamento da rede, reduzindo custos e melhorando os indicadores.

Operação complexa e perigosa

“As manutenções em linha viva são reconhecidamente complexas e perigosas, oferecendo riscos como choque elétrico e lesões por queda. Nossa intenção com o uso dos drones é reduzir significativamente as chances de acidentes, além de diminuir o esforço físico de quem está na linha de frente”, explica a gerente do Departamento de Gestão de Projetos Estratégicos da Celesc, Débora Simoni Ramlow.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, destacou o significado do reconhecimento para a companhia. Segundo ele, “esse prêmio é a prova de que estamos no caminho certo ao investir em pesquisa e desenvolvimento. É a inovação que nos permitirá oferecer serviços cada vez mais seguros, modernos e sustentáveis para os catarinenses”.

Raio X da empresa

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc) está entre as maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com destaque nas áreas de distribuição e geração de energia. No segmento de distribuição, a Celesc atende mais de 3,5 milhões de unidades consumidoras em mais de 92% dos municípios catarinenses.

Com quase 70 anos de atuação, a Celesc alcancou em 2024 o o maior lucro líquido de sua história, de R$ 715,8 milhões, crescimento de 28,5% em relação ao ano anterior. O Ebitda cresceu 37,5%, alcançando R$ 1,567 bilhão.

O Plano de Investimentos 2023–2026 é o maior já anunciado pela empresa: R$ 4,5 bilhões, dos quais já foram realizados mais de R$ 2,5 bilhões. As aplicações envolvem construção e ampliação de subestações, expansão da rede trifásica, instalação de usinas solares, implementação de corredores elétricos, modernização da frota e digitalização do atendimento.

