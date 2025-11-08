Tornado deixa ao menos 5 mortos e 400 feridos no interior do Paraná

O ciclone extratropical que atingiu a região Sul na sexta-feira, 7, deixou ao menos cinco mortos e mais de 400 feridos no interior do Paraná.

A cidade mais afetada foi Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul do estado, onde um tornado causou destruição em larga escala.

Com cerca de 14.000 habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, Rio Bonito do Iguaçu teve aproximadamente 80% de sua área urbana danificada, segundo a Defesa Civil.

Entre os 432 atendimentos realizados, nove pessoas ficaram gravemente feridas — algumas precisaram passar por cirurgia. As autoridades não descartam a possibilidade de que ainda haja vítimas sob os escombros.

Cinco mortes já foram confirmadas, sendo quatro em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Duas pessoas seguem desaparecidas.

As buscas são feitas por 25 bombeiros militares que já estão em campo, enquanto outros 39 seguem em deslocamento. A operação conta ainda com apoio de voluntários, equipes médicas e funcionários da prefeitura.

Cidade destruída e posto de comando emergencial

Além dos atendimentos médicos, o foco das equipes tem sido a remoção de escombros e o levantamento de danos estruturais.

Postes caídos, casas destruídas e estruturas colapsadas ainda dificultam a atuação nos bairros mais atingidos.

A Polícia Militar montou um posto de comando em um posto de combustíveis da cidade, com heliponto improvisado em um campo de futebol. Um hospital de campanha também foi instalado no município.

A Defesa Civil já enviou à região 2.600 telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, além de kits de higiene, limpeza e dormitório. Mais caminhões com suprimentos seguem a caminho de Laranjeiras do Sul, a menos de 20 quilômetros do epicentro da tragédia.

Ventos de mais de 80km/h

Segundo o governo do Paraná, fortes rajadas de vento e chuvas fortes foram registradas em algumas cidades do estado, causando estragos. Até as 19h, cerca de 60 mil imóveis estavam sem energia, segundo a Copel. As áreas mais afetadas foram as regiões Oeste e Sudoeste.