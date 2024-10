Como consultar seu local de votação em 2024? Veja três maneiras

Está em dúvida sobre onde será seu local de votação em 2024?

Confira abaixo três maneiras simples para descobrir onde você deve votar:

1. Site do TSE:

Acesse o Autoatendimento Eleitoral no site do TSE e clique na opção "Onde votar". Você pode consultar o local de votação informando seu nome, número do título de eleitor ou CPF.

2. Aplicativo e-Título:

O e-Título é a versão digital do seu título de eleitor. Ao selecionar a opção "Onde votar", o app exibirá o endereço do seu local de votação e o número da sua seção eleitoral. O aplicativo também oferece uma funcionalidade de geolocalização, que pode guiar você até sua seção. O E-título está disponível para download gratuito na App Store e no Google Play.

3. Telefone 148:

Em São Paulo, a Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP pode ser acessada pelo número 148 (custo de ligação local). Por telefone, é possível obter informações sobre seu local de votação.

Outras informações importantes

Se você ainda tiver dúvidas sobre seu local de votação ou qualquer outro serviço eleitoral, é sempre recomendável consultar as atualizações no site oficial do TSE ou no aplicativo e-Título, que são as fontes mais confiáveis.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 6, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

ACOMPANHE AO VIVO OS RESULTADOS PARA PREFEITURA NAS CAPITAIS

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

Candidatos a prefeito das capitais brasileiras

Candidatos a vereador das capitais brasileiras