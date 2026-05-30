Suspeita de Ebola no Brasil: há chance de virar pandemia?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública de importância internacional devido ao surto de Ebola registrado na República Democrática do Congo e em Uganda. A medida busca reforçar a vigilância e as ações de controle da doença, enquanto autoridades também acompanham a investigação de um caso suspeito de Ebola em São Paulo.

Apesar do alerta internacional, a OMS afirma que o surto de Ebola não atende aos critérios para ser classificado como uma pandemia. Segundo a entidade, o risco da doença é considerado alto nos países afetados e na região, mas permanece baixo em nível global.

Por que o Ebola tem baixo potencial de pandemia?

A principal razão está na forma de transmissão do vírus. Diferentemente da Covid-19 e da gripe, o Ebola não é transmitido por vias respiratórias, o que dificulta sua disseminação rápida entre populações e reduz o potencial de propagação internacional.

Por causa dessa característica, especialistas avaliam que o surto atual de Ebola representa um desafio de saúde pública local e regional, mas com baixa probabilidade de se transformar em uma pandemia global. O foco das autoridades sanitárias permanece no monitoramento dos casos e na contenção da doença nas áreas afetadas.