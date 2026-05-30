Anvisa mantém suspensão de produtos Ypê mesmo após autorizar retomada da produção

Esses produtos devem permanecer armazenados em local seguro e não serem descartados. Sua liberação ocorrerá à medida em que a empresa apresentar laudos de laboratórios autorizados pela Anvisa", disse o órgão, em postagem nas redes sociais.

O que mudou — e o que não mudou

O caminho até a reinspeção

O que fazer se você tem produtos do lote afetado