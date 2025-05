Fábrica da BYD no Brasil só estará funcionando 100% em dezembro de 2026, diz governo da Bahia

Mesmo com o adiamento da capacidade plena da fábrica para 2026, Vasconcelos apontou que será iniciada ainda neste ano a produção de forma reduzida e no esquema SKD - um tipo de montagem onde os veículos são enviados para a fábrica parcialmente desmontados, numa espécie de "kit" para que sejam finalizados no destino. Mesmo não "nascendo" por aqui, automóveis finalizados desta forma são considerados carros brasileiros.

O executivo disse que uma plataforma do governo da Bahia preparou 500 trabalhadores para atuarem na BYD, com mais vagas previstas para serem abertas no futuro. A BYD disse que a montagem dos veículos será "iniciada nos próximos meses".