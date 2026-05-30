Governo Federal lança Tela Brasil, nova plataforma gratuita de streaming

A Tela Brasil, primeira plataforma pública federal de streaming audiovisual do país, começa a funcionar neste sábado, 30. O lançamento ocorre durante o Rio2C 2026, no Rio de Janeiro, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O serviço estreia com 555 obras audiovisuais brasileiras, incluindo curtas, médias e longas-metragens, séries e telefilmes produzidos entre 1910 e 2025. O catálogo reúne títulos históricos, produções contemporâneas, conteúdos educativos e obras de instituições federais ligadas à cultura.

O acesso será gratuito, sem cobrança de assinatura ou publicidade, por meio do site da plataforma. O login será realizado com conta Gov.br. Assim, aplicativos para Android e iOS devem ser disponibilizados nos próximos 30 dias.

Entre os destaques do catálogo estão filmes que marcaram a história do cinema nacional, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Central do Brasil, Cidade de Deus, Carandiru e A Hora da Estrela. A plataforma também reúne 19 produções que representaram o Brasil na disputa pelo Oscar.

O acervo inicial conta com obras financiadas pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e materiais da Cinemateca Brasileira, Centro Técnico Audiovisual (CTAv), Funarte e Fundação Cultural Palmares.

A Tela Brasil também chega com recursos de acessibilidade. Mais de 300 obras possuem audiodescrição, legendagem descritiva e tradução em Libras.

Durante o lançamento, será firmado um acordo entre o Ministério da Cultura e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incorporar gradualmente o acervo da TV Brasil à plataforma. A previsão é disponibilizar mais de 150 títulos e cerca de 3 mil horas de conteúdo audiovisual.

Segundo a nota oficial do Ministério da Cultura, a iniciativa busca ampliar o acesso gratuito à produção audiovisual brasileira e fortalecer a preservação da memória cultural do país.