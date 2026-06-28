Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Wayve desafia Tesla e Waymo na corrida da direção autônoma

Empresa britânica ganha força ao oferecer sistema de direção autônoma como software, atraindo grandes montadoras e investidores globais

Wayve: veículo da startup britânica equipado com sistema de inteligência artificial para direção autônoma em testes com montadoras globais (Divulgação/Wayve)

Wayve: veículo da startup britânica equipado com sistema de inteligência artificial para direção autônoma em testes com montadoras globais (Divulgação/Wayve)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 16h00.

A disputa global pela liderança em veículos autônomos ganhou um novo protagonista. A britânica Wayve vem avançando sobre o território de gigantes como Tesla e o sistema de robotáxis da Waymo, da Alphabet, ao propor uma abordagem diferente: vender sua tecnologia de direção autônoma como software para montadoras tradicionais.

O movimento já rendeu acordos com grupos como a Stellantis e a Nissan, que planejam integrar o sistema de inteligência artificial da startup em seus veículos nos próximos anos. A estratégia posiciona a empresa como uma alternativa para fabricantes que não desenvolvem soluções próprias de autonomia em larga escala.

A aposta da Wayve é transformar a tecnologia de direção autônoma em uma plataforma licenciável, em vez de um sistema fechado como o da Tesla, ampliando o alcance entre diferentes montadoras globais.

IA como núcleo da direção autônoma

Segundo o Wall Street Journal, a proposta da startup britânica se baseia em um modelo de inteligência artificial capaz de interpretar o ambiente e tomar decisões de direção em tempo real, sem depender de regras programadas manualmente. O sistema já foi testado em veículos adaptados por engenheiros da Stellantis em protótipos do Jeep Grand Cherokee.

Nos testes, os veículos foram capazes de navegar por ruas e cruzamentos com intervenção mínima, ainda que apresentassem desafios pontuais em cenários de baixa visibilidade e sinalização degradada. A expectativa da montadora é eliminar os sistemas improvisados e integrar a tecnologia diretamente aos modelos de produção.

Diferentemente da Tesla, que integra sua tecnologia diretamente aos próprios veículos, a Wayve aposta em um modelo de fornecimento para terceiros. A ideia é permitir que fabricantes tradicionais incorporem sistemas avançados de direção autônoma sem precisar desenvolver tecnologia interna do zero.

A empresa também planeja expandir sua atuação para robotáxis, com testes iniciais em Londres em parceria com a Uber. Os veículos ainda contarão com motoristas de segurança durante a fase inicial, em linha com as exigências regulatórias do setor.

Corrida global por autonomia avança

Fundada em 2017, a Wayve ganhou escala após rodadas de investimento que incluíram nomes como SoftBank, Microsoft, Nvidia e Uber. Mais recentemente, atraiu aportes de montadoras como Mercedes-Benz, Stellantis e Nissan, além de fornecedores de chips.

Segundo o WSJ, o avanço da startup ocorre em meio a uma mudança de abordagem na indústria: o uso de inteligência artificial de ponta a ponta, em substituição aos sistemas baseados em regras rígidas e mapas altamente detalhados. Ainda assim, o modelo segue em debate entre fabricantes e reguladores devido a preocupações com transparência e segurança.

Enquanto empresas como Waymo e Baidu apostam em sistemas híbridos mais conservadores, a Wayve defende que sua tecnologia pode escalar mais rapidamente ao aprender diretamente com dados de condução em diferentes ambientes.

Acompanhe tudo sobre:Carros autônomosTesla

Mais de Tecnologia

Como identificar golpes com IA? Deepfake de voz, clonagem e mensagens falsas

A BlackBerry está de volta — mas esqueça o teclado: o foco agora são os robôs

Quanto custa um óculos com IA? Veja como usar e qual principal função

Notebook com IA/NPU: qual a diferença do tradicional e como saber se vale a pena?

Mais na Exame

Mundo

Lider supremo do Irã exige reforma profunda do Poder Judiciário

Inteligência Artificial

Avanço da IA da China reduz vantagem dos EUA em cibersegurança

Mercados

Sem gigantes de tecnologia, Europa aposta em bancos e infraestrutura para capturar ganhos da IA

Casual

Os melhores restaurantes do Nordeste em 2026, segundo a Casual EXAME