Wayve desafia Tesla e Waymo na corrida da direção autônoma

A disputa global pela liderança em veículos autônomos ganhou um novo protagonista. A britânica Wayve vem avançando sobre o território de gigantes como Tesla e o sistema de robotáxis da Waymo, da Alphabet, ao propor uma abordagem diferente: vender sua tecnologia de direção autônoma como software para montadoras tradicionais.

O movimento já rendeu acordos com grupos como a Stellantis e a Nissan, que planejam integrar o sistema de inteligência artificial da startup em seus veículos nos próximos anos. A estratégia posiciona a empresa como uma alternativa para fabricantes que não desenvolvem soluções próprias de autonomia em larga escala.

A aposta da Wayve é transformar a tecnologia de direção autônoma em uma plataforma licenciável, em vez de um sistema fechado como o da Tesla, ampliando o alcance entre diferentes montadoras globais.

IA como núcleo da direção autônoma

Segundo o Wall Street Journal, a proposta da startup britânica se baseia em um modelo de inteligência artificial capaz de interpretar o ambiente e tomar decisões de direção em tempo real, sem depender de regras programadas manualmente. O sistema já foi testado em veículos adaptados por engenheiros da Stellantis em protótipos do Jeep Grand Cherokee.

Nos testes, os veículos foram capazes de navegar por ruas e cruzamentos com intervenção mínima, ainda que apresentassem desafios pontuais em cenários de baixa visibilidade e sinalização degradada. A expectativa da montadora é eliminar os sistemas improvisados e integrar a tecnologia diretamente aos modelos de produção.

Diferentemente da Tesla, que integra sua tecnologia diretamente aos próprios veículos, a Wayve aposta em um modelo de fornecimento para terceiros. A ideia é permitir que fabricantes tradicionais incorporem sistemas avançados de direção autônoma sem precisar desenvolver tecnologia interna do zero.

A empresa também planeja expandir sua atuação para robotáxis, com testes iniciais em Londres em parceria com a Uber. Os veículos ainda contarão com motoristas de segurança durante a fase inicial, em linha com as exigências regulatórias do setor.

Corrida global por autonomia avança

Fundada em 2017, a Wayve ganhou escala após rodadas de investimento que incluíram nomes como SoftBank, Microsoft, Nvidia e Uber. Mais recentemente, atraiu aportes de montadoras como Mercedes-Benz, Stellantis e Nissan, além de fornecedores de chips.

Segundo o WSJ, o avanço da startup ocorre em meio a uma mudança de abordagem na indústria: o uso de inteligência artificial de ponta a ponta, em substituição aos sistemas baseados em regras rígidas e mapas altamente detalhados. Ainda assim, o modelo segue em debate entre fabricantes e reguladores devido a preocupações com transparência e segurança.

Enquanto empresas como Waymo e Baidu apostam em sistemas híbridos mais conservadores, a Wayve defende que sua tecnologia pode escalar mais rapidamente ao aprender diretamente com dados de condução em diferentes ambientes.