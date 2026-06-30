Sete Magníficas perdem mais de US$ 2 trilhões na bolsa em junho

O otimismo desenfreado que impulsionou as principais empresas de tecnologia de Wall Street nos últimos anos enfrentou uma forte correção no mês de junho. O grupo conhecido como "Magnificent Seven" (Sete Magníficas) — composto por Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Amazon e Tesla — perdeu coletivamente cerca de US$ 2,3 trilhões em valor de mercado ao longo do mês. O movimento representa o pior desempenho mensal para o bloco em mais de um ano e reverte parte dos ganhos acumulados.

A principal justificativa para a liquidação das ações reside no crescente ceticismo dos investidores quanto ao ritmo e ao volume de gastos de capital (capex) associados à inteligência artificial (IA). As chamadas "hyperscalers" — notadamente Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta — têm direcionado centenas de bilhões de dólares para a compra de semicondutores avançados e para a construção de infraestrutura de data centers. Parte expressiva desse financiamento tem ocorrido via emissão de dívidas.

Analistas de mercado estimam que os investimentos totais do setor em IA caminham para superar a marca de US$ 700 bilhões até o final de 2026, um avanço projetado de aproximadamente 70% na comparação anual. No entanto, a velocidade da monetização dessas tecnologias não tem acompanhado o patamar das despesas, pressionando as projeções de fluxo de caixa livre para os próximos 12 meses.

Em nota a clientes divulgada nesta terça-feira, Dan Ives, diretor administrativo da Wedbush Securities, sinalizou que o mercado passa por um período de "teste de convicção" (ou gut check), à medida que investidores aguardam a temporada de balanços do segundo trimestre, em julho, para validar o real retorno financeiro da revolução tecnológica.

Desempenho individualizado e pressão nas margens

A correção macroeconômica atingiu os integrantes do grupo de maneiras distintas:

Microsoft: Liderou as perdas nominais e percentuais no mês, registrando uma retração de 20% no valor de suas ações, em meio às dúvidas do mercado sobre o retorno dos bilhões investidos em IA.

Liderou as perdas nominais e percentuais no mês, registrando uma retração de 20% no valor de suas ações, em meio às dúvidas do mercado sobre o retorno dos bilhões investidos em IA. Nvidia: Recuou cerca de 13% em junho, após atingir recordes sucessivos no trimestre anterior.

Recuou cerca de 13% em junho, após atingir recordes sucessivos no trimestre anterior. Apple e Amazon: Apresentaram desvalorização de aproximadamente 8% cada uma no período.

Além das incertezas sobre as receitas de IA, as margens de lucro operacional enfrentam pressão devido ao encarecimento de componentes essenciais na cadeia de suprimentos global, como circuitos de memória e equipamentos elétricos de alta potência. Os gargalos na oferta de semicondutores de memória já resultaram em reajustes de preços ao consumidor final, como os aumentos de cerca de 20% aplicados pela Apple em linhas de notebooks e tablets neste mês.

A rotação para o hardware

Enquanto as gigantes de software e serviços de internet sofreram desvalorização devido ao ônus dos investimentos, o setor de fornecedores diretos de hardware registrou comportamento oposto.

O índice de semicondutores da Filadélfia (SOX), que acompanha fabricantes de chips e maquinário como a TSMC e a ASML, avançou cerca de 6% em junho. No acumulado do primeiro semestre de 2026, o índice registra valorização superior a 90%, impulsionado diretamente pelas encomendas massivas feitas pelas próprias companhias que compõem as Sete Magníficas.

O cenário atual sinaliza uma rotação tática de portfólio em Wall Street: o mercado temporariamente reduz a exposição às empresas que financiam a expansão da IA e prioriza as companhias que lucram no fornecimento imediato da infraestrutura básica. O direcionamento das ações no próximo trimestre dependerá de quão tangíveis serão os resultados operacionais apresentados pelas líderes do setor a partir de julho.