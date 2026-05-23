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Dona do 'iFood europeu' entra na mira da Uber em disputa global por delivery

Oferta pela alemã Delivery Hero pode passar de 10 bilhões de euros e ampliar presença da Uber em mercados emergentes

Uber: empresa quer adquirir 100% de companhia alemã (Freepik)

Uber: empresa quer adquirir 100% de companhia alemã (Freepik)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 15h23.

A Uber quer comprar uma das maiores empresas de entrega de comida fora dos Estados Unidos para ganhar escala internacional em um mercado cada vez mais disputado.

A companhia americana apresentou uma proposta indicativa para adquirir as ações da Delivery Hero que ainda não possui por 33 euros por papel. A empresa alemã é dona de operações de delivery em diferentes mercados e controla a Talabat, marca forte no Oriente Médio.

A proposta avalia a Delivery Hero em 10 bilhões de euros, mas já enfrenta resistência. Segundo o Financial Times, a empresa rejeitou o valor inicial, e alguns investidores sinalizaram que buscariam uma oferta acima de 40 euros por ação.

Nesse patamar, a compra poderia superar os 10 bilhões de euros e transformar a disputa por delivery fora dos Estados Unidos em uma das maiores operações recentes do setor.

Por que a Uber quer a Delivery Hero

A Uber já é uma das maiores plataformas globais de mobilidade e entrega, mas enfrenta uma competição cada vez mais dura da DoorDash, líder americana que também busca crescer fora de seu mercado doméstico.

Comprar a Delivery Hero daria à Uber acesso imediato a operações em mercados emergentes e regiões onde a disputa por entrega de comida ainda está em consolidação.

Segundo analistas da Bloomberg Intelligence, uma aquisição desse tipo poderia fortalecer a posição global da Uber no longo prazo.

Antes de a proposta indicativa vir a público, os analistas Mandeep Singh e Robert Biggar estimavam que uma compra da Delivery Hero poderia alcançar entre US$ 15 bilhões e US$ 18 bilhões.

A Uber já tem quase 20% da empresa

O interesse não surgiu do zero. A Uber revelou nesta semana que já possui quase 20% da Delivery Hero, após comprar ações e instrumentos financeiros ligados à companhia.

A empresa também tem exposição por opções equivalente a mais 5,6% das ações da alemã.

Com base apenas nas ações que a Uber ainda não possui, a oferta de 33 euros por papel representaria uma transação de cerca de 8,1 bilhões de euros.

A entrada da Uber ajudou a impulsionar os papéis da Delivery Hero, que acumulam alta de quase 50% no ano.

DoorDash também ronda o negócio

A operação pode virar uma disputa entre gigantes americanas.

Segundo o Financial Times, Uber e DoorDash conversaram separadamente com investidores da Delivery Hero sobre a compra de participações.

A DoorDash demonstrou interesse na Talabat, operação da Delivery Hero no Oriente Médio, mas ainda não apresentou uma oferta, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

O interesse das duas empresas mostra como a consolidação do delivery saiu do mercado doméstico americano e passou a mirar regiões onde há crescimento, escala e menor saturação.

O limite dos 30%

A Uber afirmou no início da semana que “atualmente” não pretende elevar sua participação para 30% ou mais.

Esse nível é relevante porque, pela lei alemã, uma participação de 30% acionaria uma oferta pública obrigatória pela empresa.

A companhia também disse que revisa regularmente oportunidades de investimento e pode aumentar sua fatia se as condições justificarem.

Antes de cruzar certos limites de participação, a Uber pode precisar de aprovação antitruste, segundo uma pessoa ouvida pela Bloomberg.

Acompanhe tudo sobre:Uber

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