Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

É o fim do Xbox? Como a Microsoft perdeu controle de aposta de US$ 80 bilhões em games

Estratégia de transformar o videogame em serviço de assinatura, com a compra de estúdios como a Activision, ficou muito abaixo da meta e levou ao maior corte da história do Xbox

Xbox: parte de games da Microsoft está em crise nos últimos meses (Imagem gerada por IA/Exame)

Xbox: parte de games da Microsoft está em crise nos últimos meses (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de julho de 2026 às 15h59.

A maior farra de gastos da história dos videogames virou a maior reestruturação da história do Xbox. Depois de desembolsar mais de US$ 80 bilhões em uma década para dominar a indústria de jogos, a Microsoft começou a desmontar a própria máquina que construiu — com corte de cerca de 3,2 mil empregos, venda de cinco estúdios e uma nova liderança que classifica o negócio de jogos como "não saudável".

Os números explicam o tamanho do tropeço. A aposta central era o Game Pass, o serviço de assinatura que dá acesso a um catálogo de jogos por uma mensalidade.

Em documentos do processo de compra da Activision, a Microsoft dizia mirar 77 milhões de assinantes até o fim do ano fiscal de 2026.

O número real, segundo a Bloomberg e o Wall Street Journal, ficou em cerca de 30 milhões — menos da metade da meta, e 4 milhões abaixo do que a própria empresa reportava em 2024.

A aposta: transformar o videogame em serviço

A estratégia era simples de enunciar. Liderada pelo então executivo Phil Spencer, a ideia era comprar estúdios, encher o Game Pass com seus jogos e transformar o Xbox em um serviço, e não em um console.

Para isso, a Microsoft gastou US$ 75,4 bilhões na compra da Activision Blizzard, dona de Call of Duty e Candy Crush, e US$ 7,5 bilhões na ZeniMax, dona de Fallout, além de estúdios menores como Ninja Theory e Obsidian.

O plano previa colocar até os grandes lançamentos no Game Pass no dia da estreia, sem custo adicional para o assinante. A lógica: se o serviço crescesse rápido o suficiente, a assinatura compensaria a receita perdida com a venda avulsa dos jogos.

Por que a conta não fechou

O problema é que muita gente, dentro e fora do Xbox, já questionava a matemática.

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, parte dos funcionários temia que colocar jogos caros de produzir no Game Pass logo no lançamento pudesse "desvalorizá-los e canibalizar" as vendas das cópias individuais, mais rentáveis.

O receio se confirmou nos números. Um jogo como Call of Duty custava US$ 70 antes de entrar no Game Pass — onde, por menos da metade do preço, o jogador acessava aquele título e centenas de outros. E o crescimento de assinantes, que precisava ser explosivo para justificar a conta, estagnou. Funcionários já suspeitavam que o número de assinantes havia atingido o teto.

O tiro no pé do aumento de preço

A tentativa de melhorar as margens acabou piorando a situação. Em outubro de 2025, a Microsoft anunciou um aumento de 50% no preço do Game Pass — e a reação foi imediata. Segundo o diretor de estratégia do Xbox, Matthew Ball, "milhões" de pessoas cancelaram a assinatura após o reajuste.

A nova liderança precisou recuar. Asha Sharma, que assumiu o comando da divisão em fevereiro de 2026, reduziu o preço de volta para US$ 23 por mês — ainda acima dos US$ 20 cobrados um ano antes.

Gamepass: aumento no preço foi tiro no pé do Xbox (Imagem gerada por IA/Exame)

Ela substituiu Phil Spencer, que se aposentou após 38 anos de Microsoft, e tem sido incomumente franca ao admitir que herdou um problema. Em sua avaliação, dada à revista Fortune, a empresa simplesmente se "espalhou" demais.

O verdadeiro rival não é o PS5

Por trás da guinada há uma disputa por capital. Cada bilhão de dólares na Microsoft hoje compete com a inteligência artificial (IA) — a empresa despeja mais de US$ 100 bilhões por ano em data centers e chips para sua corrida no setor.

Diante de um retorno potencial tão maior, um negócio de jogos que mal empata perde a queda de braço no orçamento. Mesmo com a Activision incorporada, a divisão lucra cerca de 3 centavos por dólar de receita, muito abaixo dos 17 a 22 centavos típicos da indústria.

Some-se a isso a própria escassez provocada pela IA — data centers consomem tanta memória que os preços dos chips dispararam, o que forçou a Microsoft a aumentar o preço do console em US$ 100 a US$ 150 neste ano.

O que vem a seguir

A reestruturação deve, no curto prazo, melhorar as margens que a empresa persegue: cortar estúdios, pessoal e marketing eleva a lucratividade imediata. Sharma afirma que o Xbox precisa se concentrar no seu núcleo — o oposto da estratégia de expansão dos últimos anos.

Resta a dúvida que a própria indústria agora encara: se a empresa que pagou quase US$ 70 bilhões pela Activision conclui que o modelo de assinatura em primeiro lugar não se sustenta, editoras menores terão escolhas ainda mais difíceis.

O caso do Xbox testa se jogos por assinatura podem ser, ao mesmo tempo, criativamente vibrantes e financeiramente disciplinados — ou se os dois objetivos estão em conflito.

Acompanhe tudo sobre:XboxMicrosoft

Mais de Tecnologia

Apple inicia negociações para encerrar processo antitruste nos Estados Unidos

Golpe do SIM swap: como clonam o seu número e o que fazer para 'blindar' o chip

Como escolher uma ferramenta de IA: o que comparar antes de pagar?

Reino Unido investiga TikTok por falhas em política de segurança digital

Mais na Exame

Brasil

Inscrição Fies: prazo para se inscrever termina hoje, 17

Marketing

Hering transforma 'Tardezinha' em 'Tarde da Noite' para campanha do Dia dos Pais com Thiaguinho

Future of Money

Malware para macOS rouba carteiras de criptomoedas e sequestra contas do Telegram

Esporte

'Mandinga' e jaqueta da sorte: as razões de Milei não ir à final da Copa do Mundo