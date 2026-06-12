Nissan aposta em zumbis e em "Thriller" para promover tecnologias do Kicks

Com referências à cultura pop e ao cinema, a Nissan estreia "The Escape", campanha criada pela Lola\TBWA para o Kicks. A ação coloca o SUV em uma perseguição zumbi ao som de "Thriller", de Michael Jackson, para apresentar os recursos de segurança do veículo de forma pouco convencional.

Em vez de recorrer a demonstrações tradicionais, a campanha utiliza uma linguagem inspirada no entretenimento para destacar as funcionalidades do Nissan Safety Shield. A ferramenta é um conjunto de tecnologias de assistência e segurança da montadora, que ajuda os motoristas a antecipar situações e reduzir riscos.

Cultura pop como estratégia

Segundo Maurício Greco, diretor de marketing da Nissan do Brasil, a escolha por uma narrativa cinematográfica faz parte da estratégia da marca para aproximar a comunicação automotiva de territórios mais associados ao entretenimento. Além da ambientação inspirada em filmes de apocalipse, a trilha sonora com "Thriller" reforça a conexão com um imaginário cultural reconhecido globalmente.

“Queremos que as pessoas sintam, em poucos segundos, o que o Nissan Kicks entrega no dia a dia: confiança ao volante, com tecnologias que ajudam a antecipar situações e proteger os usuários. Ao levar o carro para um contexto extremo e inesperado, a campanha torna esses benefícios imediatos, divertidos e inesquecíveis”, afirma o executivo.

IA e linguagem cinematográfica

A produção também marca um novo capítulo na comunicação da montadora. Desenvolvida com uma combinação de inteligência artificial, linguagem cinematográfica e recursos avançados de produção, a iniciativa busca elevar o padrão criativo da categoria automotiva e aproximar a marca de formatos tradicionalmente ocupados pelo entretenimento.

Segundo a empresa, a proposta é fazer com que a campanha seja percebida como uma peça de entretenimento antes mesmo de assumir o papel de publicidade.

A estratégia de divulgação contempla uma presença coordenada em diferentes plataformas e formatos, incluindo: redes sociais e canais digitais, cinema, aeroportos, mídia exterior e canais proprietários da Nissan.