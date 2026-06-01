'Não escolhemos vencedores': como Nvidia lucra com OpenAI e Anthropic — ao mesmo tempo

Se Jensen Huang, CEO da Nvidia, tivesse que escolher uma empresa para defender na corrida pela inteligência artificial (IA), ele ficaria do lado da corrida.

Em 2026, a Nvidia ultrapassou US$ 40 bilhões em investimentos em laboratórios de IA, enquanto segue vendendo chips para todos eles.

Em entrevista ao podcast Dwarkesh, Huang explicou o porque. "Há tantas empresas incríveis de modelos de fundação, e tentamos investir em todas elas. Não escolhemos vencedores. Precisamos apoiar a todos."

A frase resume a posição mais invejável da corrida pela inteligência artificial.

Enquanto OpenAI e Anthropic disputam clientes, talentos e a data do próprio IPO, a Nvidia lucra com as duas como fornecedora de chips, como investidora e, em breve, como acionista indireta de duas das maiores ofertas públicas da história da tecnologia.

O ciclo que se retroalimenta

A Nvidia acumulou mais de US$ 40 bilhões em compromissos de investimento em empresas de IA em 2026, segundo a CNBC.

O maior cheque foi de US$ 30 bilhões para a OpenAI. A Anthropic recebeu aproximadamente US$ 10 bilhões, segundo a Futunn.

A lógica é circular — e deliberadamente assim.

A Nvidia investe em laboratórios de IA. Os laboratórios usam o dinheiro para comprar mais capacidade computacional. A capacidade computacional é fornecida pela Nvidia.

O analista Matthew Bryson, do Wedbush Securities, chamou o modelo de "tema de investimento circular".

O erro que Huang admitiu

O movimento agressivo de 2026 é, em parte, uma correção de curso.

Huang admitiu no podcast Dwarkesh que a Nvidia perdeu a janela de investimento precoce na OpenAI e na Anthropic, e que isso foi um erro.

Quem entrou cedo não ganhou apenas retorno financeiro, mas também influência sobre decisões de infraestrutura e compromissos de longo prazo de compra de capacidade computacional.

A Nvidia chegou tarde a essa conversa — e não quer repetir o erro.

O precedente da Intel

O precedente mais próximo é o investimento na Intel.

Em setembro de 2025, a Nvidia colocou US$ 5 bilhões na empresa como parte de um acordo de parceria.

Em poucos meses, com as ações da Intel disparando mais de 200%, a posição passou a valer mais de US$ 25 bilhões — retorno histórico em questão de meses, segundo a CNBC.

A posição da Nvidia na OpenAI é seis vezes maior. A da Anthropic é duas vezes maior.

O que acontece quando o IPO chegar

Quando OpenAI e Anthropic abrirem capital (a primeira prevista para setembro de 2026, a segunda sem data confirmada mas com avaliação de US$ 965 bilhões), a Nvidia vai registrar ganhos sobre posições que valem dezenas de bilhões.

Os investimentos em private equity da Nvidia no balanço chegaram a US$ 22,25 bilhões ao final de janeiro de 2026, ante US$ 3,39 bilhões um ano antes, segundo a SEC.

O risco no horizonte

Reguladores americanos e europeus já observam com atenção a teia de participações cruzadas no ecossistema de IA.

Microsoft na OpenAI, Amazon na Anthropic, Google em múltiplas startups, e agora a Nvidia em praticamente todas.

Investigações formais são esperadas para o início de 2027, segundo a CNBC.

Por ora, porém, a Nvidia está numa posição que poucos conseguem ocupar numa corrida tecnológica: a de quem lucra com a aceleração independentemente de quem cruzar a linha de chegada primeiro.

OpenAI ou Anthropic — o cheque vai para o mesmo endereço.