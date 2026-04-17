Por que gigantes dos chips estão financiando a revolução dos carros autônomos?

A corrida global pela liderança em inteligência artificial aplicada à mobilidade ganhou um novo capítulo com a entrada de AMD, Qualcomm e Arm no capital da startup britânica Wayve.

As três maiores empresas de semicondutores anunciaram um investimento conjunto de US$ 60 milhões, ampliando o ecossistema tecnológico em torno da companhia, que desenvolve sistemas de direção autônoma baseados em IA.

O movimento ocorre poucos meses após a Wayve levantar US$ 1,2 bilhão em uma rodada que já contava com a participação da Nvidia. Embora o novo aporte tenha menor volume financeiro, o caráter estratégico chama atenção ao conectar a startup aos principais fornecedores de chips utilizados pela indústria automotiva. As informações foram retiradas da CNBC.

Uma abordagem distinta em inteligência artificial

A Wayve aposta em um modelo de inteligência artificial que dispensa mapas de alta definição e treinamentos extensivos por região. A proposta contrasta com a de concorrentes como a Waymo, controlada pela Alphabet, que utiliza dados altamente detalhados para orientar seus veículos.

Ao desenvolver uma tecnologia capaz de operar em diferentes contextos, a empresa busca ampliar sua aplicação em escala global. A integração com múltiplas plataformas de semicondutores torna-se, nesse cenário, um elemento central para viabilizar a adoção por diferentes montadoras.

Segundo Alex Kendall, CEO da Wayve, a diversidade de parceiros permite que a empresa atenda às demandas do setor com maior flexibilidade. “Isso dá aos nossos clientes a opção de escolher com qual plataforma de silício eles querem trabalhar. E nos permite trabalhar com o que já está sendo usado em todo o setor”, afirmou em entrevista à CNBC.

Integração como estratégia de escala

A presença simultânea de AMD, Qualcomm, Arm e Nvidia no ecossistema da Wayve indica um movimento de convergência entre hardware e software no desenvolvimento de soluções de IA. No setor automotivo, essa integração é decisiva para acelerar a comercialização de tecnologias e reduzir barreiras técnicas.

A startup afirma que sua tecnologia foi projetada para funcionar com diferentes montadoras, que utilizam chips variados em seus sistemas. Essa compatibilidade amplia o potencial de mercado e facilita negociações com fabricantes interessados em incorporar soluções de direção autônoma.

Atualmente, a Wayve realiza testes no Reino Unido, Alemanha, Japão e Estados Unidos. A empresa também firmou parceria com a Nissan para integrar sua inteligência artificial a sistemas de assistência ao motorista em veículos comerciais. Em março, a colaboração foi ampliada com a participação da Uber no desenvolvimento de robôs-táxi.