Uber abre cadastro para corridas em veículos autônomos em Londres

Os londrinos poderão entrar em uma lista de espera para experimentar viagens em veículos autônomos da Uber, iniciativa que marca um passo importante para a chegada dos robotáxis ao Reino Unido.

A empresa anunciou nesta segunda-feira, 8, que abrirá inscrições para usuários interessados em utilizar o serviço desenvolvido em parceria com a startup britânica Wayve. segundo informações da Reuters.

O lançamento ainda depende de aprovação regulatória, mas as companhias esperam que isso ocorra nos próximos meses, na primeira oportunidade para que o público em geral solicite um carro autônomo por lá, disse a Wayve.

A proposta é integrar os veículos sem motoristas ao próprio aplicativo da Uber, permitindo que os passageiros solicitem corridas da mesma forma que fazem hoje com categorias tradicionais da plataforma.

"Ajudamos a estabelecer o Reino Unido como um centro global de inovação autônoma", acrescenta a chefe global de operações de mobilidade autônoma da Uber, Annie Duvnjak. "Juntos, com a Wayve, estamos trazendo uma nova maneira de viajar em Londres."

Na fase inicial, um operador treinado permanecerá ao volante para acompanhar o funcionamento do sistema. As empresas, no entanto, afirmam que o trajeto deverá ser realizado sem intervenção humana.

Os usuários que receberem uma opção de viagem com a tecnologia da Wayve poderão aceitar a corrida ou escolher um carro convencional. A Uber informou que não haverá cobrança adicional pelo serviço.

A iniciativa faz parte da estratégia da companhia, que afirma ter firmado mais de 30 parcerias voltadas a transporte de passageiros, entregas e logística, acumulando milhões de viagens autônomas em diferentes mercados.

Em Londres, a operação utilizará veículos Ford Mustang Mach-E equipados com câmeras e radares que processam dados diretamente a bordo. A tecnologia da Wayve vem sendo testada nas ruas da capital britânica desde 2018.

As ações da Uber fecharam em queda de 2,08% na sexta-feira, 5. Nos últimos 12 meses, a desvalorização é de 17,39%. Na pré-abertura do mercado desta segunda-feira, 8, porém, elas operam perto da estabilidade, subindo 0,48%.