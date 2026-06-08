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Uber abre cadastro para corridas em veículos autônomos em Londres

Empresa afirma já ter realizado milhões de viagens autônomas no mundo

Uber: empresa abriu lista de interesse para corridas em robotáxis. (NurPhoto/Getty Images)

Uber: empresa abriu lista de interesse para corridas em robotáxis. (NurPhoto/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10h26.

Os londrinos poderão entrar em uma lista de espera para experimentar viagens em veículos autônomos da Uber, iniciativa que marca um passo importante para a chegada dos robotáxis ao Reino Unido.

A empresa anunciou nesta segunda-feira, 8, que abrirá inscrições para usuários interessados em utilizar o serviço desenvolvido em parceria com a startup britânica Wayve. segundo informações da Reuters.

O lançamento ainda depende de aprovação regulatória, mas as companhias esperam que isso ocorra nos próximos meses, na primeira oportunidade para que o público em geral solicite um carro autônomo por lá, disse a Wayve.

A proposta é integrar os veículos sem motoristas ao próprio aplicativo da Uber, permitindo que os passageiros solicitem corridas da mesma forma que fazem hoje com categorias tradicionais da plataforma.

"Ajudamos a estabelecer o Reino Unido como um centro global de inovação autônoma", acrescenta a chefe global de operações de mobilidade autônoma da Uber, Annie Duvnjak. "Juntos, com a Wayve, estamos trazendo uma nova maneira de viajar em Londres."

Na fase inicial, um operador treinado permanecerá ao volante para acompanhar o funcionamento do sistema. As empresas, no entanto, afirmam que o trajeto deverá ser realizado sem intervenção humana.

Os usuários que receberem uma opção de viagem com a tecnologia da Wayve poderão aceitar a corrida ou escolher um carro convencional. A Uber informou que não haverá cobrança adicional pelo serviço.

A iniciativa faz parte da estratégia da companhia, que afirma ter firmado mais de 30 parcerias voltadas a transporte de passageiros, entregas e logística, acumulando milhões de viagens autônomas em diferentes mercados.

Em Londres, a operação utilizará veículos Ford Mustang Mach-E equipados com câmeras e radares que processam dados diretamente a bordo. A tecnologia da Wayve vem sendo testada nas ruas da capital britânica desde 2018.

As ações da Uber fecharam em queda de 2,08% na sexta-feira, 5. Nos últimos 12 meses, a desvalorização é de 17,39%. Na pré-abertura do mercado desta segunda-feira, 8, porém, elas operam perto da estabilidade, subindo 0,48%.

Acompanhe tudo sobre:UberCarros autônomos

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