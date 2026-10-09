Uso de IA para planejar viagens cresce 79% durante feriado na China

O uso de inteligência artificial para planejar viagens aumentou durante os feriados do Festival do Meio Outono e do Dia Nacional na China. O número de usuários que recorreram à tecnologia para personalizar roteiros cresceu 79% em relação aos dias comuns, enquanto as visitas à página de um assistente de viagens com IA dobraram no período.

As ferramentas foram utilizadas para montar itinerários e recomendar restaurantes, hotéis e apresentações culturais. As sugestões também chegaram às reservas: durante o feriado do Dia Nacional, os pedidos de hotéis realizados pelo Doubao aumentaram 56% em relação ao mês anterior, enquanto os pedidos em restaurantes cresceram 61%.

O aumento do uso de IA ocorreu em um período de forte circulação de turistas pelo país. As viagens entre províncias representaram 59% do total registrado durante os dois feriados. Xangai, Pequim, Chengdu, Guangzhou e Shenzhen ficaram entre os cinco principais destinos em passagens aéreas.

Cidades como Dali, Dujiangyan, Yangshuo, Shangri-La e Jiuzhaigou registraram crescimento de dois dígitos no número de visitantes em relação ao ano anterior. Experiências ligadas à cultura tradicional também tiveram maior procura: os pedidos de compras coletivas relacionados ao patrimônio cultural imaterial avançaram quase 30%.

Entre as atividades procuradas estavam o uso de hanfu, vestimenta tradicional chinesa, festivais de lanternas, apresentações de “flores de ferro” e ópera de Sichuan. Kaifeng, Luoyang, Linyi, Huzhou e Wuxi também apareceram entre os destinos procurados para observar as paisagens de outono.

O movimento também alcançou turistas estrangeiros. Os europeus responderam por mais de 20% das reservas de turismo receptivo, enquanto as reservas para a Grande Muralha de Mutianyu quase quadruplicaram em relação ao ano anterior. Cidade Proibida e Exército de Terracota registraram crescimento superior a 1,3 vez.

Ingressos e atividades de experiência passaram a representar cerca de 14% das reservas feitas por visitantes estrangeiros, o dobro do registrado no mesmo período de 2025, indicando maior procura por atrações culturais, espetáculos e passeios, além de transporte e hospedagem.

Fonte: CCTV