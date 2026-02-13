Pop

Estrangeiros viajam a Xangai para fazer tratamentos odontológicos e reduzir custos

Pacientes dos Estados Unidos e de países da Europa passaram a viajar para Xangai para realizar tratamentos

Dentista atende paciente (Getty Images)

Dentista atende paciente (Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15h20.

Pacientes dos Estados Unidos e de países da Europa passaram a viajar para Xangai para realizar tratamentos odontológicos, como implantes e coroas, motivados pelo preço mais baixo, pela agenda previsível e pela estrutura médica integrada. Em muitos casos, a economia com o procedimento cobre passagens e hospedagem.

A cidade atrai esse público porque combina custos menores do que nos Estados Unidos e na Europa com cronogramas definidos e comunicação em outros idiomas. Em procedimentos como implantes, o intervalo entre extração e restauração definitiva pode ultrapassar seis meses no exterior, sem garantia de datas. Em Xangai, clínicas organizam o tratamento com cronograma fechado e permitem concluir a etapa inicial em poucas semanas, com uso de protocolos de carga imediata, quando indicados.

Xangai reúne hospitais públicos de referência, como Shanghai Ninth People's Hospital e Tongji University Affiliated Stomatological Hospital, além de redes especializadas como Arrail Dental e MALO CLINIC China. Hospitais privados de alto padrão, como Jiahui Health e United Family Healthcare, ampliam a oferta de serviços para estrangeiros.

O custo é o principal fator. Nos Estados Unidos, uma coroa dentária custa cerca de US$ 2.000 (aprox. RMB 14 mil). Em Xangai, materiais equivalentes variam entre RMB 7.000 e 8.000. Implantes chegam a cerca de US$ 5.000 por dente nos EUA, contra aproximadamente metade desse valor na China. Para quem precisa de múltiplos procedimentos, a diferença cobre as despesas de viagem.

Além do preço, clínicas em Xangai operam com integração entre especialidades e logística mais rápida. Técnicos ajustam coroas no mesmo dia na clínica, o que reduz visitas e encurta o tratamento. Em outros países, o processo costuma exigir várias consultas ao longo de semanas ou meses.

O avanço do turismo odontológico ocorre em um cenário de alta global nos gastos com saúde. Na União Europeia, a odontologia movimenta cerca de € 90 bilhões por ano, atrás apenas das doenças cardiovasculares e do diabetes. Estados Unidos, Alemanha e Japão lideram o mercado, e os gastos anuais dos EUA com odontologia já superaram US$ 100 bilhões em 2015.

Com a expansão urbana, Xangai estruturou uma base ampla de serviços odontológicos. Desde 2025, clínicas da cidade registram aumento do atendimento a estrangeiros, que já representam cerca de 30% a 40% dos pacientes em alguns serviços. Parte desse público combina tratamento com turismo, impulsionada por regras de visto mais flexíveis e maior conectividade internacional.

Especialistas indicam que o setor pode avançar com ampliação do atendimento multilíngue, padronização de informações para pacientes do exterior, facilitação de reembolsos de seguros internacionais e divulgação de credenciais médicas com formação no exterior. Com integração de pagamentos e rede hospitalar estruturada, Xangai amplia sua presença no mercado internacional de odontologia.

