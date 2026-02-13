Estrangeiros viajam a Xangai para fazer tratamentos odontológicos e reduzir custos

Pacientes dos Estados Unidos e de países da Europa passaram a viajar para Xangai para realizar tratamentos odontológicos, como implantes e coroas, motivados pelo preço mais baixo, pela agenda previsível e pela estrutura médica integrada. Em muitos casos, a economia com o procedimento cobre passagens e hospedagem.

A cidade atrai esse público porque combina custos menores do que nos Estados Unidos e na Europa com cronogramas definidos e comunicação em outros idiomas. Em procedimentos como implantes, o intervalo entre extração e restauração definitiva pode ultrapassar seis meses no exterior, sem garantia de datas. Em Xangai, clínicas organizam o tratamento com cronograma fechado e permitem concluir a etapa inicial em poucas semanas, com uso de protocolos de carga imediata, quando indicados.

Xangai reúne hospitais públicos de referência, como Shanghai Ninth People's Hospital e Tongji University Affiliated Stomatological Hospital, além de redes especializadas como Arrail Dental e MALO CLINIC China. Hospitais privados de alto padrão, como Jiahui Health e United Family Healthcare, ampliam a oferta de serviços para estrangeiros.

O custo é o principal fator. Nos Estados Unidos, uma coroa dentária custa cerca de US$ 2.000 (aprox. RMB 14 mil). Em Xangai, materiais equivalentes variam entre RMB 7.000 e 8.000. Implantes chegam a cerca de US$ 5.000 por dente nos EUA, contra aproximadamente metade desse valor na China. Para quem precisa de múltiplos procedimentos, a diferença cobre as despesas de viagem.

Além do preço, clínicas em Xangai operam com integração entre especialidades e logística mais rápida. Técnicos ajustam coroas no mesmo dia na clínica, o que reduz visitas e encurta o tratamento. Em outros países, o processo costuma exigir várias consultas ao longo de semanas ou meses.

O avanço do turismo odontológico ocorre em um cenário de alta global nos gastos com saúde. Na União Europeia, a odontologia movimenta cerca de € 90 bilhões por ano, atrás apenas das doenças cardiovasculares e do diabetes. Estados Unidos, Alemanha e Japão lideram o mercado, e os gastos anuais dos EUA com odontologia já superaram US$ 100 bilhões em 2015.

Com a expansão urbana, Xangai estruturou uma base ampla de serviços odontológicos. Desde 2025, clínicas da cidade registram aumento do atendimento a estrangeiros, que já representam cerca de 30% a 40% dos pacientes em alguns serviços. Parte desse público combina tratamento com turismo, impulsionada por regras de visto mais flexíveis e maior conectividade internacional.

Especialistas indicam que o setor pode avançar com ampliação do atendimento multilíngue, padronização de informações para pacientes do exterior, facilitação de reembolsos de seguros internacionais e divulgação de credenciais médicas com formação no exterior. Com integração de pagamentos e rede hospitalar estruturada, Xangai amplia sua presença no mercado internacional de odontologia.