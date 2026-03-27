Brasil e China lançam Ano Cultural 2026 com agenda de eventos e intercâmbio artístico

Brasil e China lançaram nesta quinta-feira, 26, o Ano Cultural Brasil-China 2026, iniciativa inédita nas relações bilaterais entre os dois países. O programa reúne eventos culturais, artísticos e acadêmicos com o objetivo de ampliar o intercâmbio e aproximar as sociedades.

Segundo comunicado conjunto, a agenda inclui espetáculos, exposições, concertos, produções audiovisuais e projetos de intercâmbio juvenil. A proposta é apresentar a produção cultural dos dois países e ampliar o conhecimento mútuo.

Entre os primeiros eventos, estão uma exposição de caligrafia e pintura no Rio de Janeiro e a estreia do filme brasileiro Agente Secreto na China. A agenda também prevê apresentações do pianista brasileiro Cristian Budu em Pequim e concertos da Orquestra Sinfônica Nacional da China em cidades brasileiras, como Brasília, Fortaleza e Natal.

O concertino da orquestra chinesa, Yao Liang, afirmou que a música pode aproximar culturas. “Música é uma linguagem sem fronteiras”, disse à Xinhua. Ele participará das apresentações no Brasil, que incluem repertório com obras chinesas e clássicos europeus.

Na China, a programação inclui exibição de filmes brasileiros, debates literários e eventos com artistas e instituições do Brasil. Segundo Bárbara Policeno, da Embaixada do Brasil em Pequim, a proposta é apresentar diferentes expressões culturais brasileiras ao público chinês.

O lançamento ocorre em um momento de avanço dos intercâmbios culturais entre os países. No Brasil, celebrações como o Ano Novo Chinês ganharam espaço em cidades como São Paulo, enquanto cresce a oferta de cursos de língua e cultura chinesa.

A expectativa dos organizadores é que o programa amplie o contato direto entre brasileiros e chineses e fortaleça a relação bilateral para além das áreas econômica e política.