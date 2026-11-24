A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) encerra nesta terça-feira, 24, às 23h59, a consulta pública sobre o pedido da Starlink para usar seis novas faixas de frequência no Brasil.

A empresa de Elon Musk, que responde por cerca de 86% dos acessos fixos de internet via satélite no país, quer mais espaço para enviar dados de suas estações em terra para os satélites. Encerrada a consulta, a agência analisa as contribuições e decide se autoriza o pedido e em quais condições.

O que muda para quem usa a Starlink?

Por enquanto, o serviço segue como está. Planos, preços e a antena instalada na casa do assinante continuam os mesmos, porque as faixas pedidas servem ao trecho entre as estações da empresa em solo e os satélites.

O efeito para o cliente viria depois, de forma indireta. Com estações adaptadas para as novas frequências, a Starlink ganha capacidade no caminho que leva os dados da internet até a constelação.

Isso pode permitir atender mais assinantes ao mesmo tempo, sustentar o desempenho nos horários de maior uso e vender capacidade a empresas e operadoras que precisam conectar locais distantes da fibra.

Esse ganho depende de investimento. A Starlink precisa equipar novas estações ou adaptar as existentes, e o informe da Anatel deixa em aberto quantas instalações seriam, onde ficariam e quanto custariam.

Onde a Starlink já é líder?

Em setembro, a Starlink somava 994 mil dos cerca de 1,15 milhão de acessos de banda larga fixa por satélite no Brasil, segundo dados da Anatel tabulados pela Teleco.

No mercado inteiro de banda larga fixa, que inclui a fibra, a empresa tinha cerca de 1,7%.

No informe da consulta, a Anatel registra que a Starlink tem autorização para operar com até 11.908 satélites no Brasil. Esse número é o teto da licença.

Os satélites de órbita baixa se deslocam em torno da Terra e se revezam para manter a cobertura, por isso só uma parte da frota passa sobre o país a cada momento.

Em seu plano de infraestrutura, a agência contabiliza 4.408 satélites em operação no Brasil, com dados de maio e junho de 2025, o levantamento mais recente citado pela agência.

Por que novas frequências podem levar a novos investimentos?

Quando um assinante abre um vídeo, a rede leva os dados da internet em terra até o satélite e, de lá, até a antena do cliente.

A Starlink quer usar as novas faixas no primeiro trecho, entre suas estações em solo, chamadas gateways, e os satélites.

As faixas pedidas ficam entre 92 e 114,25 gigahertz (GHz), em uma região do espectro conhecida como banda W. Um gigahertz equivale a um bilhão de ciclos da onda de rádio por segundo, e o valor indica a frequência em que o sinal é transmitido.

A velocidade depende de outro fator, a largura de faixa disponível para a transmissão. Quanto mais largura, maior o volume de dados que a estação consegue enviar ao mesmo tempo, o que faz diferença quando o enlace entre terra e satélite está perto do limite.

Para aproveitar as novas frequências, a Starlink precisa de estações equipadas para isso e de capacidade do outro lado do enlace, nos satélites. Esse reforço é o que pode transformar o pedido em investimento.

Em 2025, 88% dos domicílios rurais usavam internet, ante 95,8% dos urbanos, segundo o IBGE. O serviço de rede celular funcionava para telefonia ou internet em 68% dos domicílios rurais, uma lacuna de cobertura no campo que a internet via satélite disputa.

O que já foi aprovado no Brasil e no exterior?

A Anatel já autorizou a Starlink a usar outras frequências. O ato publicado na quinta-feira, 19, acrescentou nove subfaixas nas bandas Ku, Ka e Q/V à outorga da empresa. Outra decisão publicada no mesmo dia trata da banda S, ligada à conexão direta com dispositivos móveis. As faixas da banda W seguem em análise separada.

Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comunicações autorizou em janeiro as frequências de subida correspondentes às do pedido brasileiro, sob a condição de a Starlink não causar interferência prejudicial nem reivindicar proteção contra ela.

A decisão também exige coordenação prévia com serviços federais potencialmente afetados em parte dessas faixas.

Na Argentina, o regulador autorizou em junho, em caráter excepcional, segmentos do mesmo conjunto de frequências para estações de geração V5.

O ato exige medidas de proteção à radioastronomia e um novo estudo de compatibilidade se a operadora mudar a localização ou os parâmetros das estações.

No Brasil, a análise inicial da área técnica da Anatel dispensou condições adicionais, posição que pode mudar após a consulta.

Na Colômbia, a proposta da Starlink para testar estações V3 em várias bandas, incluindo a W, avançou na segunda-feira, 23. O teste ainda depende de autorização.

O relatório colombiano prevê medir velocidade, latência e desempenho nos horários de pico. Os resultados ainda vão sair, e os documentos brasileiros deixam em aberto a geração do equipamento proposto para o país.

A vantagem da Starlink diante da Amazon

A consultoria ABI Research estima que a SpaceX respondia por 76% das 11,8 milhões de assinaturas de banda larga via satélite no mundo no fim de 2025. Em setembro deste ano, a própria SpaceX informou 13,6 milhões de linhas no segmento de consumidores.

O Amazon Leo começou com testes para empresas selecionadas, e a Amazon ainda vai divulgar um total de assinantes que permita comparar as fatias das duas.

No domingo, 22, o catálogo do astrônomo Jonathan McDowell registrava 11.203 satélites da Starlink e 392 do Amazon Leo em órbita, quase 29 para um. A proporção mede o tamanho das frotas, um dos fatores da disputa comercial.

A Amazon tem autorização da Anatel para explorar no país um sistema de até 3.236 satélites. A SKY anunciou que pretende distribuir a conexão, ainda sem data de estreia comercial no Brasil.

Enquanto a Amazon prepara a entrada, a Starlink pede frequências para ampliar a capacidade da infraestrutura que sustenta uma rede já em operação.