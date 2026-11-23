Anthropic: letreiro da empresa no Nasdaq MarketSite, em Nova York (Anthropic/Divulgação) (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13h23.
Tao Lin, pesquisador da Anthropic, prevê que a IA poderá tornar quase todas as pessoas permanentemente inempregáveis, sem datar esse cenário. A avaliação é pessoal e não equivale a um resultado de pesquisa nem a uma posição da empresa.
Para o pesquisador da Anthropic, Tao Lin, a inteligência artificial (IA) tomará boa parte dos trabalhos no futuro. Segundo ele, as pessoas tentarão mudar de profissão — mas, com o tempo, praticamente não haverá outras ocupações, e a população passará a depender de assistência estatal para se sustentar.
“Eu acho que é muito provável que praticamente todos os humanos na Terra se tornem permanentemente inempregáveis e precisem depender estritamente de assistência social do governo para se sustentar, e que o emprego humano desapareça”, afirmou em entrevista ao projeto From Inside AI, da Palisade Research, em tradução livre.
Funcionário da empresa responsável pelo Claude, Lin distingue a capacidade de uma IA executar o trabalho humano da possibilidade de substituir trabalhadores em toda a economia, uma mudança que, para ele, dependerá também do desenvolvimento e da fabricação de robôs em escala. A previsão é pessoal e não estabelece uma data para esse cenário.
Na entrevista, publicada na última sexta-feira, 15, o pesquisador rejeitou a ideia de que o desaparecimento dos empregos ocorreria em 15 meses.
A sequência descrita por Lin começa com a perda das ocupações atuais. Nesse primeiro momento, as pessoas ainda procurariam outras atividades. Sua previsão mais extrema é que essa alternativa também deixaria de existir à medida que os sistemas avançassem sobre diferentes funções.
“Eu acho que o efeito mais previsível é todo mundo perdendo seus empregos atuais, todo mundo precisando mudar para outra ocupação por um breve período e, algum tempo depois, tornando-se completamente inempregável”, disse.
O uso da palavra “inempregável” amplia o alcance do alerta. Lin descreve um futuro em que trocar de profissão deixaria de ser uma saída, porque a capacidade das máquinas se estenderia também às atividades que poderiam absorver os trabalhadores deslocados.
Para explicar por que a substituição não ocorreria de uma vez, Lin recorre à robótica. Um sistema capaz de planejar ou orientar uma atividade física ainda precisa de máquinas que consigam executá-la, além de produção suficiente para espalhar esses equipamentos pela economia.
“Eu espero uma grande lacuna entre quando a IA tiver a capacidade de substituir todos os humanos em todas as funções e quando ela realmente fizer isso”, afirmou.
Na explicação do pesquisador, primeiro seria necessário aprender a construir robôs capazes de realizar essas tarefas. Depois, fabricar os equipamentos em escala. Só então haveria máquinas em quantidade suficiente para deslocar trabalhadores físicos de maneira abrangente, um desafio que também aparece nos projetos de robôs operários para a indústria.
“Você precisa primeiro se tornar bom em construir robôs e então você precisa construir os robôs e então, eventualmente, você tem bilhões de robôs com os quais deslocar trabalhadores físicos”, disse.
Essa ressalva impede transformar sua fala em uma contagem regressiva para o fim do trabalho. Lin prevê uma mudança tecnológica de grande alcance cuja implementação depende de uma cadeia de desenvolvimento e fabricação.
A previsão de Lin é mais ampla do que os efeitos identificados em uma pesquisa publicada pela própria Anthropic em março deste ano.
Assinado pelos economistas Maxim Massenkoff e Peter McCrory, o trabalho não encontrou aumento sistemático do desemprego entre trabalhadores americanos nas ocupações mais expostas à IA desde o fim de 2022.
Os autores identificaram indícios iniciais de desaceleração da contratação de jovens nessas atividades. Também observaram que o uso efetivo da tecnologia ainda cobre apenas uma fração das tarefas que os modelos poderiam, em tese, realizar.
A diferença entre exposição à IA e substituição está no centro da discussão econômica sobre a IA.
Conseguir automatizar uma tarefa não demonstra, por si só, que uma ocupação inteira desaparecerá. E uma previsão sobre sistemas futuros não mede o que já aconteceu com o emprego.
O estudo não descarta impactos maiores adiante. Seu objetivo é estabelecer uma forma de acompanhar as mudanças conforme elas apareçam nos dados.
Seus resultados não confirmam o cenário de desemprego permanente descrito por Lin, nem permitem excluir transformações futuras.
Lin trabalha com mecanismos de proteção dos modelos da Anthropic, conhecidos como safeguards.
Sua participação faz parte de uma série de conversas com profissionais de empresas como Anthropic, OpenAI e Google DeepMind sobre os riscos do desenvolvimento da inteligência artificial.
A Palisade Research informa que os entrevistados não representam uma amostra de todos os funcionários dessas companhias.
O recrutamento teve maior participação de profissionais de segurança e de pessoas preocupadas com os riscos da tecnologia.
Ao comentar as mudanças econômicas que espera, Lin resume sua preocupação como uma transferência de peso do trabalho para o capital. “O mercado de trabalho dos EUA está rapidamente se tornando mais baseado em capital e a parcela de trabalho da economia está diminuindo”, afirmou.
É um pesquisador da Anthropic que trabalha com mecanismos de proteção dos modelos de inteligência artificial. Ele participou da série From Inside AI, da Palisade Research.
Não. Lin rejeitou esse prazo quando questionado e afirmou esperar um intervalo entre a capacidade tecnológica de substituir trabalhadores e a implementação efetiva dessa substituição.
A entrevista apresenta a avaliação pessoal de Lin. O projeto informa que os participantes expressam suas próprias opiniões, sem representar todas as perspectivas das empresas em que trabalham.
O estudo da Anthropic citado na reportagem, publicado em março de 2026, não encontrou aumento sistemático do desemprego nas ocupações americanas mais expostas à tecnologia. Identificou indícios iniciais de desaceleração da contratação de jovens nessas atividades.
Glossário
Assistência estatal
Apoio público a pessoas que precisam de recursos para se sustentar. Lin não detalhou um programa.
Robótica
Área dedicada ao desenvolvimento e ao uso de máquinas capazes de executar tarefas físicas.
Exposição à IA
Grau em que as tarefas de uma ocupação podem ser afetadas por IA; não equivale à extinção do posto de trabalho.
Mecanismos de proteção
Medidas de segurança, chamadas de safeguards, projetadas para limitar usos indevidos e comportamentos indesejados dos modelos.