Para o pesquisador da Anthropic, Tao Lin, a inteligência artificial (IA) tomará boa parte dos trabalhos no futuro. Segundo ele, as pessoas tentarão mudar de profissão — mas, com o tempo, praticamente não haverá outras ocupações, e a população passará a depender de assistência estatal para se sustentar.

“Eu acho que é muito provável que praticamente todos os humanos na Terra se tornem permanentemente inempregáveis e precisem depender estritamente de assistência social do governo para se sustentar, e que o emprego humano desapareça”, afirmou em entrevista ao projeto From Inside AI, da Palisade Research, em tradução livre.

Funcionário da empresa responsável pelo Claude, Lin distingue a capacidade de uma IA executar o trabalho humano da possibilidade de substituir trabalhadores em toda a economia, uma mudança que, para ele, dependerá também do desenvolvimento e da fabricação de robôs em escala. A previsão é pessoal e não estabelece uma data para esse cenário.

Na entrevista, publicada na última sexta-feira, 15, o pesquisador rejeitou a ideia de que o desaparecimento dos empregos ocorreria em 15 meses.

Por que ele prevê o desaparecimento do emprego humano?

A sequência descrita por Lin começa com a perda das ocupações atuais. Nesse primeiro momento, as pessoas ainda procurariam outras atividades. Sua previsão mais extrema é que essa alternativa também deixaria de existir à medida que os sistemas avançassem sobre diferentes funções.

“Eu acho que o efeito mais previsível é todo mundo perdendo seus empregos atuais, todo mundo precisando mudar para outra ocupação por um breve período e, algum tempo depois, tornando-se completamente inempregável”, disse.

O uso da palavra “inempregável” amplia o alcance do alerta. Lin descreve um futuro em que trocar de profissão deixaria de ser uma saída, porque a capacidade das máquinas se estenderia também às atividades que poderiam absorver os trabalhadores deslocados.

O trabalho físico depende de uma etapa adicional

Para explicar por que a substituição não ocorreria de uma vez, Lin recorre à robótica. Um sistema capaz de planejar ou orientar uma atividade física ainda precisa de máquinas que consigam executá-la, além de produção suficiente para espalhar esses equipamentos pela economia.

“Eu espero uma grande lacuna entre quando a IA tiver a capacidade de substituir todos os humanos em todas as funções e quando ela realmente fizer isso”, afirmou.

Na explicação do pesquisador, primeiro seria necessário aprender a construir robôs capazes de realizar essas tarefas. Depois, fabricar os equipamentos em escala. Só então haveria máquinas em quantidade suficiente para deslocar trabalhadores físicos de maneira abrangente, um desafio que também aparece nos projetos de robôs operários para a indústria.

“Você precisa primeiro se tornar bom em construir robôs e então você precisa construir os robôs e então, eventualmente, você tem bilhões de robôs com os quais deslocar trabalhadores físicos”, disse.

Essa ressalva impede transformar sua fala em uma contagem regressiva para o fim do trabalho. Lin prevê uma mudança tecnológica de grande alcance cuja implementação depende de uma cadeia de desenvolvimento e fabricação.

O que os dados sobre emprego mostram até agora?

A previsão de Lin é mais ampla do que os efeitos identificados em uma pesquisa publicada pela própria Anthropic em março deste ano.

Assinado pelos economistas Maxim Massenkoff e Peter McCrory, o trabalho não encontrou aumento sistemático do desemprego entre trabalhadores americanos nas ocupações mais expostas à IA desde o fim de 2022.

Os autores identificaram indícios iniciais de desaceleração da contratação de jovens nessas atividades. Também observaram que o uso efetivo da tecnologia ainda cobre apenas uma fração das tarefas que os modelos poderiam, em tese, realizar.

A diferença entre exposição à IA e substituição está no centro da discussão econômica sobre a IA.

Conseguir automatizar uma tarefa não demonstra, por si só, que uma ocupação inteira desaparecerá. E uma previsão sobre sistemas futuros não mede o que já aconteceu com o emprego.

O estudo não descarta impactos maiores adiante. Seu objetivo é estabelecer uma forma de acompanhar as mudanças conforme elas apareçam nos dados.

Seus resultados não confirmam o cenário de desemprego permanente descrito por Lin, nem permitem excluir transformações futuras.

A entrevista reúne avaliações pessoais de dentro dos laboratórios

Lin trabalha com mecanismos de proteção dos modelos da Anthropic, conhecidos como safeguards.

Sua participação faz parte de uma série de conversas com profissionais de empresas como Anthropic, OpenAI e Google DeepMind sobre os riscos do desenvolvimento da inteligência artificial.

A Palisade Research informa que os entrevistados não representam uma amostra de todos os funcionários dessas companhias.

O recrutamento teve maior participação de profissionais de segurança e de pessoas preocupadas com os riscos da tecnologia.

Ao comentar as mudanças econômicas que espera, Lin resume sua preocupação como uma transferência de peso do trabalho para o capital. “O mercado de trabalho dos EUA está rapidamente se tornando mais baseado em capital e a parcela de trabalho da economia está diminuindo”, afirmou.