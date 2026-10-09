Tecnologia
ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

NIO bate recorde com mais de 183 mil trocas de baterias em um dia na China

Com mais de 183 mil trocas de baterias em um único dia, a rede da NIO bateu recorde histórico de operações durante o feriado do Dia Nacional da China

China: Processo de substituição de bateria em eletroposto da NIO quebra recorde durante o feriado do Dia Nacional (.)

China: Processo de substituição de bateria em eletroposto da NIO quebra recorde durante o feriado do Dia Nacional (.)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15h53.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCarros elétricos
Saiba mais

A rede de troca de baterias da NIO registrou um novo recorde durante o feriado do Dia Nacional da China. Em 5 de outubro, foram realizadas 183.664 trocas em um único dia, o maior volume já registrado pelo serviço. Considerando toda a rede, isso representa, em média, uma troca a cada 0,47 segundo.

O sistema permite que motoristas substituam a bateria descarregada por outra carregada em poucos minutos, em vez de deixar o veículo conectado a um carregador. Durante o feriado, o serviço foi utilizado 1,19 milhão de vezes, alta de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.

A experiência da motorista Wu Xiaoyue mostra como o sistema funciona em viagens mais longas. Ela percorreu mais de 2.500 quilômetros com um NIO EC6 entre Xangai e as cidades de Zhejiang, Hubei e Anhui, utilizando principalmente estações de troca de baterias para continuar o trajeto.

Apesar da rapidez, períodos de maior movimento ainda podem gerar espera. Depois de retirada do veículo, cada bateria precisa ser recarregada e inspecionada antes de voltar a ser utilizada. O aplicativo da NIO permite acompanhar quantas baterias estão disponíveis e quantos motoristas aguardam na fila.

Durante o feriado, as rodovias G15 Shenhai, G3 Pequim-Taipei e G50 Xangai-Chongqing concentraram alguns dos maiores volumes de trocas, com 3.831, 2.356 e 2.308 operações por dia, respectivamente.

A NIO conta atualmente com 4.168 estações de troca de baterias, das quais 1.073 estão em rodovias. A rede conecta mais de 550 cidades e já realizou mais de 126 milhões de trocas desde o início da operação.

A expansão acontece enquanto cresce a participação dos veículos de novas energias no mercado chinês. Em setembro, esses modelos responderam por 65,7% das vendas no varejo de veículos de passageiros no país, segundo os dados apresentados no levantamento.

A disputa por infraestrutura de recarga também envolve outras montadoras. Em setembro, NIO e Geely anunciaram uma parceria para integrar ativos e serviços de carregamento e troca de baterias, enquanto a BYD divulgou planos para construir 90 mil estações de carregamento nos próximos dois anos.

A NIO pretende chegar a 10 mil estações de troca de baterias até 2030. Para a empresa, o desafio agora não está apenas em ampliar a rede, mas também em aumentar o número de operações em cada estação e melhorar o aproveitamento das baterias disponíveis.

Fonte: yicai

Acompanhe tudo sobre:Carros elétricosChina

Mais de Tecnologia

Uso de IA para planejar viagens cresce 79% durante feriado na China

Apoiada pelo Banco do Brasil, Payfy cresce 240% e aposta em IA para movimentar R$ 1 bilhão

Verificação de idade nas redes: o que o ECA Digital exige e como funciona em cada app

VPN: para que serve de verdade e como escolher sem cair em marketing

Mais na Exame

Negócios

Léo Santana, Lore Improta e Andréa Vermont: a aposta milionária que une TikTok e saúde mental

Tecnologia

Uso de IA para planejar viagens cresce 79% durante feriado na China

Brasil

AliExpress e Correios fazem acordo para reduzir prazo de entregas no Brasil

Esporte

A IA já pode estar ajudando na escalação do seu time e você não percebeu