NIO bate recorde com mais de 183 mil trocas de baterias em um dia na China

A rede de troca de baterias da NIO registrou um novo recorde durante o feriado do Dia Nacional da China. Em 5 de outubro, foram realizadas 183.664 trocas em um único dia, o maior volume já registrado pelo serviço. Considerando toda a rede, isso representa, em média, uma troca a cada 0,47 segundo.

O sistema permite que motoristas substituam a bateria descarregada por outra carregada em poucos minutos, em vez de deixar o veículo conectado a um carregador. Durante o feriado, o serviço foi utilizado 1,19 milhão de vezes, alta de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.

A experiência da motorista Wu Xiaoyue mostra como o sistema funciona em viagens mais longas. Ela percorreu mais de 2.500 quilômetros com um NIO EC6 entre Xangai e as cidades de Zhejiang, Hubei e Anhui, utilizando principalmente estações de troca de baterias para continuar o trajeto.

Apesar da rapidez, períodos de maior movimento ainda podem gerar espera. Depois de retirada do veículo, cada bateria precisa ser recarregada e inspecionada antes de voltar a ser utilizada. O aplicativo da NIO permite acompanhar quantas baterias estão disponíveis e quantos motoristas aguardam na fila.

Durante o feriado, as rodovias G15 Shenhai, G3 Pequim-Taipei e G50 Xangai-Chongqing concentraram alguns dos maiores volumes de trocas, com 3.831, 2.356 e 2.308 operações por dia, respectivamente.

A NIO conta atualmente com 4.168 estações de troca de baterias, das quais 1.073 estão em rodovias. A rede conecta mais de 550 cidades e já realizou mais de 126 milhões de trocas desde o início da operação.

A expansão acontece enquanto cresce a participação dos veículos de novas energias no mercado chinês. Em setembro, esses modelos responderam por 65,7% das vendas no varejo de veículos de passageiros no país, segundo os dados apresentados no levantamento.

A disputa por infraestrutura de recarga também envolve outras montadoras. Em setembro, NIO e Geely anunciaram uma parceria para integrar ativos e serviços de carregamento e troca de baterias, enquanto a BYD divulgou planos para construir 90 mil estações de carregamento nos próximos dois anos.

A NIO pretende chegar a 10 mil estações de troca de baterias até 2030. Para a empresa, o desafio agora não está apenas em ampliar a rede, mas também em aumentar o número de operações em cada estação e melhorar o aproveitamento das baterias disponíveis.

Fonte: yicai