Nos últimos anos, o Brasil movimentou entre R$ 31 e R$ 90,3 bilhões na chamada economia circular, de acordo com estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), na Turquia.

O estudo Financiamento para a Economia Circular na Indústria Brasileira avaliou o mercado de finanças sustentáveis entre 2020 e 2025 e concluiu que o País utiliza de 3,5% a 10,3% das captações verdes nacionais em economia circular, o que representa um alto investimento em relação à média global de 2%.

“Economia circular é uma mudança na maneira de produzir e consumir, com consequências para toda a organização da economia. Trata-se de reduzir o desperdício, prolongar a vida útil dos produtos e aproveitar os materiais que, de outra forma, seriam descartados”, explica Antonio Prado, Vice-Presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (Corecon-SP).

Uma das formas mais conhecidas de reutilização de materiais produzidos é a reciclagem, que, segundo a pesquisa, é alvo de mais de 80% do financiamento sustentável nacional.

O levantamento aponta, porém, que o País explora pouco as soluções para o início da cadeia de consumo, como o design sustentável, a prevenção de resíduos e a eficiência de insumos.

“Comprar, gastar, utilizar e jogar no lixo não representa um modelo ideal, ou mesmo racional. Há países que possuem capacidade de processamento de lixo e resíduos menor que sua demanda por bens e produtos de consumo, tais como Inglaterra, Alemanha e Israel”, afirma Eduardo Bomfim Machado, professor de Gestão, Marketing e Estratégia do Centro Universitário Arnaldo, de Belo Horizonte (MG).

Para Machado, quanto maior for o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de uma população, maior será a sua tendência a gerar lixo e desequilíbrio, haja vista a produção de energia elétrica a partir de fontes poluentes.

Barreiras

No entanto, a pesquisa revelou também que apenas 13% dos brasileiros conhecem o tema, o que, para os especialistas, distancia o setor produtivo do assunto.

De acordo com a própria CNI, as principais barreiras enfrentadas são o elevado custo do crédito, a rigidez na exigência de garantias reais e a falta de previsibilidade na liberação dos recursos.

“O custo do crédito e as exigências de garantias também precisam ser enfrentados, sobretudo para pequenas e médias empresas. Não basta oferecer uma linha de financiamento se as condições impedem o acesso ou tornam o projeto inviável”, avalia Prado.

“As compras públicas podem criar demanda e dar previsibilidade aos investimentos. E a organização territorial permite compartilhar infraestrutura, aproximar empresas e instituições tecnológicas, e incluir cooperativas de pequenos produtores e de catadores para melhorar as condições de trabalho e remuneração”, conclui o vice-presidente do Corecon-SP.