Muralha da China: História, Curiosidades e o Que Restou do Maior Monumento do Mundo

A Muralha da China, com mais de 21 mil quilômetros de extensão, é uma das mais grandiosas obras da engenharia humana e simboliza, até hoje, a resistência e a estratégia do Império Chinês. Sua construção remonta a mais de 2.000 anos e atravessa várias dinastias, períodos e desafios históricos.

Para além do seu propósito original, ela também representa a luta pela preservação e resistência diante do tempo. No entanto, a Muralha não é só história, mas também um patrimônio que cativa milhões de turistas ao redor do mundo que todos os anos fazem filas para visitá-la.

Qual é a história da Muralha da China?

Segundo o site Britannica, a construção da Grande Muralha teve início no século 7 a.C., mas o monumento como conhecemos hoje foi consolidado durante a Dinastia Ming (1368-1644).

Originalmente, a Muralha foi construída como uma defesa contra invasões de tribos nômades do norte da China, especialmente os mongóis. Com o passar dos séculos, ela foi ampliada, reformada e modificada para atender às necessidades militares da época.

Ao longo das dinastias, o monumento foi sendo equipado com torres de observação e fortalezas, servindo também como um caminho para comunicação e movimentação de tropas.

É importante lembrar que a fortaleza não foi um projeto único, mas um processo de longa duração, envolvendo milhares de trabalhadores e diferentes dinastias ao longo dos séculos.

Sua extensão total inclui não apenas a Muralha principal, mas também ramificações e passagens secundárias que cortam as regiões montanhosas da China.

Qual é seu comprimento?

Com um total de aproximadamente 21.196 quilômetros de extensão, a Grande Muralha é o maior monumento construído pelo homem. Ela atravessa 15 províncias, cidades e regiões autônomas, desde a Baía de Bohai no leste até as montanhas de Gansu no oeste da China.

O tamanho pode variar dependendo das seções incluídas nas medições, mas ela sempre foi um símbolo de poder e proteção, além de ser uma das atrações turísticas mais procuradas no mundo.

Quantas pessoas morreram na construção da Muralha da China?

Estima-se que cerca de um milhão de pessoas tenham perdido a vida durante as obras, muitas delas trabalhadores forçados, prisioneiros de guerra e camponeses. Os dados exatos são difíceis de determinar, mas fontes históricas indicam que as condições de trabalho eram extremamente duras.

A escassez de alimentos, doenças e o clima rigoroso, além das condições de trabalho exaustivas, resultaram em uma grande quantidade de mortes. Para os imperadores da época, a construção da Muralha era vista como um dever patriótico, mas o custo humano foi imenso.

O que destaca a Muralha da China

Além de ser a maior edificação feita pelo homem já registrada, a Muralha possui uma impressionante diversidade de materiais e técnicas de construção. Dependendo da região, ela foi construída com pedra, tijolos, madeira e terra comprimida. Algumas partes da Muralha são tão imponentes que atravessam montanhas inteiras, formando uma paisagem única, visível do espaço.

Sua construção ao longo de séculos, com ajustes em diferentes épocas, reflete a adaptação e a persistência do Império Chinês frente aos desafios geográficos e bélicos. O formato serpenteante da Muralha também a torna uma das construções mais fotogênicas do mundo.

O que restou da Muralha da China?

A deterioração da Muralha começou logo após o período de sua construção. Durante as dinastias seguintes, muitos trechos deixaram de ser usados para fins militares e passaram a ser negligenciados. Isso se intensificou durante os séculos seguintes, quando, em algumas áreas, as seções de pedra e tijolos foram retiradas para outros projetos de construção.

A falta de manutenção em grande parte da Muralha, somada à ação do clima – como ventos fortes, chuvas intensas e mudanças de temperatura extremas – contribuiu para o desgaste das construções.

Além disso, a Muralha foi depredada durante o período da Revolução Cultural Chinesa (1966-1976), quando muitas áreas da China passaram por reformas políticas e ideológicas radicais.

Durante esse período, partes da Muralha foram desmanteladas para servir como material de construção para outras obras. Embora o governo chinês tenha adotado esforços para proteger o monumento, o desgaste causado pela falta de conservação, pela destruição acidental e pela exploração das construções durante esse período foi significativo.

Atualmente: Conservação e restauração

Hoje, o governo chinês e organizações internacionais de preservação estão envolvidos em esforços de restauração e manutenção da Muralha da China.

A maior parte do monumento visitado pelos turistas encontra-se em boas condições, como os trechos de Badaling e Mutianyu, que passaram por uma restauração cuidadosa.

Porém, muitas outras seções estão em estados de conservação precários ou até mesmo completamente destruídas. Parte disso se deve à difícil geografia da Muralha, com muitos trechos situados em regiões de difícil acesso, como montanhas remotas.

Por que você deve saber disso?

A Grande Muralha da China não é apenas um monumento imponente, mas um testemunho da resistência e engenharia de um dos maiores impérios da história.

Compreender sua história e como ela foi construída permite não apenas apreciar a grandiosidade da obra, mas também refletir sobre os desafios enfrentados pelos povos da China ao longo dos séculos. Para os turistas, visitar a Muralha é uma experiência única que conecta história, cultura e paisagens deslumbrantes.