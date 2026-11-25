O gravador de voz tem 83 mil buscas mensais no Google e é procurado por estudantes, jornalistas, podcasters e músicos. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre duas marcas japonesas: Zoom e Tascam.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de gravador o ChatGPT recomenda?

A Zoom aparece em 85,8% das respostas e tem posição média de 1,37: quase sempre é a primeira marca citada. A Tascam, com 81,8%, está em empate técnico com ela. A Sony vem em terceiro, com 79,2%. Philips (30,5%) e Roland (26,8%) também aparecem no top 10.

O ChatGPT descreve a Zoom como "minha principal indicação" e destaca os modelos com gravação em 32-bit float e a variedade de gravadores portáteis "para iniciantes e profissionais".

Lojas de instrumentos musicais e áudio têm peso na categoria: Music Company (40%), Royal Music (35,8%) e Focus Eletrônicos (35%), além de Mercado Livre (54,5%) e Amazon (26,8%). A fonte mais citada é o site da Music Company, com 71,2% de participação.

Gravador de voz ou gravador portátil profissional?

Gravador de voz digital (Sony, Philips): compacto, com bateria longa e microfones simples. Ideal para aulas, reuniões e entrevistas;

compacto, com bateria longa e microfones simples. Ideal para aulas, reuniões e entrevistas; Gravador portátil (Zoom, Tascam): microfones estéreo de alta qualidade e entradas para microfones externos. Indicado para música, podcasts, vídeos e captação de som ambiente;

microfones estéreo de alta qualidade e entradas para microfones externos. Indicado para música, podcasts, vídeos e captação de som ambiente; Celular: resolve para anotações rápidas, mas capta mais ruído e não tem controle de ganho preciso.

O que é gravação em 32-bit float?

É um formato que praticamente elimina o risco de áudio "estourado" (distorcido) por volume alto, porque guarda uma faixa dinâmica muito maior. Na prática, dispensa ajustar o ganho antes de gravar, o que ajuda em entrevistas e shows imprevisíveis. Essa é uma das razões da liderança da Zoom nas respostas da IA.

Confira também a autonomia da bateria, o tipo de cartão de memória, a possibilidade de usar o gravador como interface USB e as entradas XLR, se você pretende conectar microfones profissionais.

Quem grava para transcrever depois pode combinar o gravador com ferramentas de IA. A EXAME mostrou que metade dos brasileiros pretende usar IA para planejar as compras nesta Black Friday. Antes de pagar, compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Qual o melhor gravador de voz na Black Friday? Segundo a Ranqia, Zoom e Tascam estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual gravador usar para gravar aulas? Gravadores de voz digitais, como os da Sony, são os mais práticos.