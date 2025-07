Chengdu, na China adota pagamento por aproximação com cartões internacionais no transporte público

A cidade de Chengdu, na China, agora aceita pagamento por aproximação com cartões bancários internacionais no transporte público, incluindo metrô, bonde e ônibus.

O novo sistema abrange cartões UnionPay emitidos tanto na China quanto no exterior, além de cartões internacionais como Visa, Mastercard e American Express. Com essa mudança, Chengdu se torna a terceira cidade chinesa, após Pequim e Xangai, a adotar essa funcionalidade no metrô para cartões internacionais.

Até então, estrangeiros precisavam utilizar dinheiro em espécie para acessar o transporte público. A medida tem como objetivo facilitar a mobilidade, especialmente durante os Jogos Mundiais, que acontecem em agosto de 2025 e devem atrair um grande número de turistas.

Nos últimos três meses, a Chengdu Metro atualizou mais de 10 mil equipamentos e 30 sistemas da rede. A nova funcionalidade já está ativa em todas as 423 estações e 16 linhas do metrô, além da linha Rong 2 do sistema de bondes.

Sistema de ônibus também aceita pagamento por aproximação

Além disso, o sistema de ônibus de Chengdu também passou a aceitar pagamento por aproximação com cartões bancários internacionais e nacionais. Chengdu se tornou a primeira cidade da China a implementar essa opção nos ônibus, permitindo o uso de cartões nos ônibus regulares, BRT, linhas para o aeroporto e linhas turísticas. O processo de uso é o mesmo dos cartões de transporte locais, facilitando ainda mais o acesso.

Os ônibus agora também contam com sinalização bilíngue (chinês e inglês), oferecendo orientações específicas nas linhas que atendem ao aeroporto.

Regras para o uso do cartão por aproximação

Para usar o pagamento por aproximação, o cartão deve ter chip e tecnologia de pagamento por aproximação, como UnionPay QuickPass ou Visa PayWave. Além disso, pode ser necessário ativar a função de pagamento sem senha. O cartão também deve ter saldo ou limite suficiente. Para validar a transação, o usuário deve aproximar o cartão do leitor, aguardar o sinal sonoro e conferir o valor cobrado na tela do dispositivo.

Comprovante fiscal e retirada de recibos

Nos ônibus, os usuários podem solicitar o comprovante fiscal no momento da validação do pagamento. O recibo impresso pode ser retirado em terminais específicos:

Hub de Trânsito de Jinsha

Hub de Trânsito do Zoológico

Hub de Trânsito de Wuguichao

Hub de Trânsito de Shiyangchang

No metrô, o cartão também pode ser utilizado nas máquinas de autoatendimento para a compra de bilhetes unitários ou passes diários.