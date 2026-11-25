Pep Guardiola saiu em defesa de Carlo Ancelotti durante entrevista ao ex-atacante Romário. Em conversa publicada pela Romário TV na terça-feira, 24, o treinador espanhol rebateu as críticas do tetracampeão mundial ao trabalho do italiano na Seleção Brasileira e afirmou que não duvida de sua capacidade.

Mas, antes de entrar no debate sobre Ancelotti, Romário questionou se Guardiola treinaria a Seleção, e o espanhol desconversou com ironia: "Caipirinhas são muito boas. Você não é muito amigo do Carlo (Ancelotti), né?", perguntou o treinador.

O diálogo continuou quando Romário explicou que sua insatisfação com Ancelotti não era pessoal, mas estava relacionada ao desempenho da equipe. Guardiola, então, ponderou sobre a pressão de comandar a Seleção Brasileira e argumentou que a construção de um trabalho exige tempo.

“Eu seria incapaz de duvidar da capacidade do Carlo. É impossível, pois o conheço. Ele é um líder de grupo, dizem que é o número um. Eu o enfrentei, ele é muito intuitivo, inteligente na tomada de decisões táticas”, afirmou Guardiola.

O que Guardiola disse sobre o trabalho de Ancelotti na Seleção?

Durante a conversa, Romário questionou a atuação da Seleção Brasileira e disse que esperava um desempenho diferente com a chegada de Ancelotti, considerando a experiência e o currículo do treinador italiano.

“Não é culpa do Ancelotti, estamos há 30 anos sem títulos, pela experiência que ele tem eu esperava que ele fosse diferente no Brasil e não é. Ele quer fazer o Brasil jogar como os times dele jogavam, mas a seleção é diferente de time. Não tenho nada contra ele, é um cara muito sério, honrado, mas é um direito meu criticar”, disse o ex-jogador.

Guardiola respondeu destacando a pressão que envolve o comando da equipe nacional. Segundo ele, brasileiros com quem conversou apontaram a Seleção como uma das equipes mais cobradas do futebol mundial.

“Eu entendo o que quer dizer. Estive com brasileiros e eles escolheram o Brasil como o país que mais há pressão no mundo. Muitos disseram que não há seleção com mais pressão do que aqui. E às vezes esse jogo precisa de tempo”, afirmou.

O espanhol também citou outros treinadores de renome para argumentar que a chegada de um profissional consagrado não garante resultados imediatos.

“Não é só chegar aqui e colocar Carlo, Pep, Klopp, José (Mourinho), e no outro dia a seleção é campeã do mundo. A pergunta tem que ser feita pelo presidente: 'Queremos dar tempo?'”, questionou.

Apesar de defender a capacidade do colega, Guardiola reconheceu que a permanência de qualquer treinador está condicionada aos resultados. O espanhol usou a própria passagem pelo Manchester City como exemplo e brincou com a possibilidade de ter sido demitido caso não conquistasse títulos.

“Mas ele sabe que, se não ganha, não dura. Por que fiquei tanto tempo no City? Porque ganhamos muito. Se não, era casa, viria ao Rio de Janeiro”, disse, em tom descontraído.