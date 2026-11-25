Para o Natal e o Réveillon, o brasileiro prefere viajar dentro do país. É o que mostra um levantamento do Airbnb, enviado em primeira mão à Casual EXAME, sobre a temporada: 90% das buscas na plataforma para o período das festas são por destinos nacionais.

Os dados ajudam a entender como o viajante se organiza. Segundo o estudo, ele vai com outras pessoas e fica poucos dias. Para o período de dezembro a fevereiro, grupos de amigos são 35% das buscas e famílias, quase 30%. Estadias de duas a seis noites somam mais de 60% da procura.

Perto das capitais

A lista de destinos em alta para as festas tem poucas cidades conhecidas do turismo. Três delas ficam em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte: Betim, onde fica Inhotim, Moeda, conhecida pelas pousadas de serra e pelos mirantes, e Jaboticatubas, uma das entradas da Serra do Cipó. No Rio de Janeiro, aparecem Paty do Alferes, no Vale do Café, e Paraíba do Sul. Em São Paulo, a cidade em alta é Vargem, na Serra da Mantiqueira, às margens da Represa do Jaguari.

No Nordeste, a procura vai para o litoral. Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, atrai pela Praia do Cumbuco e pelo kitesurf. A Ilha de Itamaracá, perto do Recife, atrai pelas praias calmas, pelo Forte Orange e pela Coroa do Avião. Passo de Camaragibe, em Alagoas, faz parte da Rota Ecológica dos Milagres. A lista se completa com Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, uma das principais passagens na fronteira com a Argentina.

Muitas dessas cidades ficam a poucas horas de carro de uma capital. Isso combina com a preferência por viagens curtas e em grupo, em que a viagem de carro pesa menos que uma passagem de avião para várias pessoas. O Airbnb não diz qual critério usou para classificar um destino como "em alta".

Verão e Carnaval

Para a temporada inteira, do fim de ano ao começo de 2027, o levantamento aponta outro grupo de cidades. São elas Pinhais, perto de Curitiba, Morrinhos do Sul, no litoral norte do Rio Grande do Sul, Jaguariúna, na região de Campinas, Arapiraca, no agreste de Alagoas, e Natividade da Serra, no Vale do Paraíba paulista.

Entre os destinos no exterior, o balneário de José Ignacio, no Uruguai, é o mais próximo. Na Europa, o destaque é Serris, na França, cidade vizinha à Disneyland Paris. Nas viagens longas, o Japão também está em alta, com procura por Osaka e por diferentes regiões de Tóquio.

Os números da temporada seguem uma tendência que a plataforma já tinha medido. Segundo o levantamento Descobertas Locais, em 2025 o Airbnb teve hóspedes em 2.712 cidades, quase metade dos municípios do país, mais do que em 2023 e 2024. Dessas cidades, 237 tiveram a primeira reserva no ano. Para Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb na América do Sul, as viagens de fim de ano ajudam a levar turistas para mais cidades do país.

As acomodações mais salvas pelos usuários em 2026 seguem outro padrão. As cinco primeiras ficam em destinos tradicionais da serra e do litoral do Sul e do Sudeste: Campos do Jordão, Paraty, Gramado, Bombinhas e Ubatuba. São imóveis pequenos, para casais ou grupos de até seis pessoas, com área de lazer privativa, como hidromassagem, sauna ou deck com vista. Ou seja, os usuários ainda salvam imóveis nos destinos tradicionais, mas as buscas que mais crescem são para cidades menos conhecidas.