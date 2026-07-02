Como Shenzhen se tornou um dos maiores polos de inovação da China e do mundo

Shenzhen concentra algumas das maiores empresas de tecnologia da China, tornando-se um dos principais polos de inovação do mundo. O protagonismo da cidade é resultado de uma estratégia iniciada há mais de 45 anos, quando o governo chinês escolheu a então pequena cidade fronteiriça para sediar a primeira Zona Econômica Especial (ZEE) do país, dando início a um experimento econômico que mudaria o rumo da economia chinesa.

Até o fim da década de 1970, Shenzhen tinha uma economia baseada principalmente na pesca e em atividades agrícolas. A proximidade com Hong Kong levou o governo chinês a escolher a cidade para testar políticas de abertura econômica voltadas à atração de investimentos estrangeiros e ao desenvolvimento industrial, experiência que marcou o início das reformas econômicas do país. A criação da Zona Econômica Especial permitiu à cidade adotar políticas mais flexíveis para atrair investimentos, ampliar a participação do capital estrangeiro e estimular a instalação de indústrias voltadas à exportação.

A industrialização acelerada transformou o perfil da cidade nas décadas seguintes, consolidando Shenzhen como um dos principais centros manufatureiros da China. A partir dos anos 2000, o governo passou a direcionar investimentos para pesquisa e desenvolvimento (P&D), inovação e setores de maior valor agregado, incentivando a transição para uma economia baseada em tecnologia.

Além dos investimentos públicos e privados em setores como inteligência artificial, robótica, semicondutores, biotecnologia e energia limpa, Shenzhen integra um dos principais ecossistemas globais de inovação. Segundo o Relatório do Índice Global de Inovação 2025, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a aglomeração Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou ocupa o 1º lugar entre os 100 principais polos de ciência e tecnologia do mundo. O relatório também identificou 24 aglomerações chinesas entre os 100 principais polos globais de inovação, o maior número registrado entre os países avaliados. O levantamento destaca que esses polos concentram empresas, universidades e institutos de pesquisa, criando um ambiente que favorece a circulação de talentos, capital e conhecimento.

A integração entre Hong Kong, Macau e Guangdong

Esse ecossistema de inovação reforça o papel de Shenzhen como núcleo da estratégia da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, iniciativa lançada pelo governo chinês para integrar Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong. Segundo o portal oficial da Grande Baía, a região reúne mais de 87 milhões de habitantes e responde por cerca de 11% do Produto Interno Bruto (PIB) da China. A proposta busca fortalecer a integração entre indústria, infraestrutura, logística, pesquisa e serviços financeiros, ampliando a competitividade internacional do sul do país.

Segundo o Departamento Provincial de Estatísticas de Guangdong, Shenzhen registrou um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 3,9 trilhões de yuans em 2025, mantendo-se entre as maiores economias municipais da China.

Atualmente, Shenzhen concentra empresas como Huawei, Tencent, BYD, DJI, Mindray e UBTech, que atuam em áreas como telecomunicações, inteligência artificial, veículos elétricos, equipamentos médicos, drones e robótica. Essas empresas emergem diretamente do ecossistema de inovação formado ao longo das últimas décadas, marcado pela integração entre pesquisa, produção industrial e desenvolvimento tecnológico em escala urbana.

Mesmo em um cenário de retração dos nascimentos e desaceleração do crescimento populacional na China, Shenzhen continua atraindo novos moradores. O desempenho acompanha a expansão econômica e tecnológica da cidade. O Comunicado Estatístico sobre o Desenvolvimento Econômico e Social de Shenzhen em 2025 informa que a cidade ganhou cerca de 259 mil novos residentes permanentes no último ano, alcançando 18,25 milhões de habitantes. Guangzhou, Dongguan, Foshan e Huizhou também registraram crescimento populacional, enquanto Guangdong incorporou aproximadamente 790 mil moradores em 2025, segundo o Departamento Provincial de Estatísticas de Guangdong.