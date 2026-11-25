A batedeira tem quase 69 mil buscas mensais no Google e ganha procura às vésperas das festas de fim de ano. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de batedeira o ChatGPT recomenda?

A Oster aparece em 83,8% das respostas. Philco (82,8%) e Mondial (82,2%) estão em empate técnico com ela. KitchenAid (75,5%), Britânia (75%), Electrolux (62%) e Arno (55%) completam o grupo das sete marcas com mais de 50% de presença.

A Britânia é descrita como destaque em custo-benefício, e a Mondial, como "boa opção econômica". A KitchenAid é a referência premium: a IA destaca a "construção robusta" e descontos anunciados de até 52% à vista em produtos selecionados. A Arno é lembrada por ter modelos convencionais e planetários.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site da Casa dos Eletrodomésticos, com 59% de participação.

Batedeira planetária ou convencional?

Convencional: mais barata e leve, com tigela giratória. Atende bolos simples e chantilly;

mais barata e leve, com tigela giratória. Atende bolos simples e chantilly; Planetária: o batedor gira em torno do próprio eixo e da tigela, como um planeta, misturando de forma mais uniforme. Encara massas pesadas, como pão e pizza, com mais facilidade;

o batedor gira em torno do próprio eixo e da tigela, como um planeta, misturando de forma mais uniforme. Encara massas pesadas, como pão e pizza, com mais facilidade; Batedeira de mão: a mais compacta e barata, boa para claras e cremes em pequenas quantidades. Um mixer com batedor (fouet) pode fazer o mesmo papel.

O que avaliar antes de comprar?

Potência: planetárias de 500 W a 1.000 W dão conta do uso doméstico; para massas de pão frequentes, prefira as mais potentes;

planetárias de 500 W a 1.000 W dão conta do uso doméstico; para massas de pão frequentes, prefira as mais potentes; Capacidade da tigela: de 4 a 5 litros é o padrão; tigelas de inox são mais duráveis que as de plástico;

de 4 a 5 litros é o padrão; tigelas de inox são mais duráveis que as de plástico; Acessórios: batedor globo, leque e gancho para massas são essenciais. Algumas linhas aceitam acessórios como moedor de carne e cilindro de massa;

batedor globo, leque e gancho para massas são essenciais. Algumas linhas aceitam acessórios como moedor de carne e cilindro de massa; Velocidades e estabilidade: pés com ventosas evitam que a batedeira "ande" na bancada.

A KitchenAid é a mais cara da lista, mas tem o diferencial da durabilidade e dos acessórios. Antes de aproveitar o desconto de 52%, compare com o histórico de preços. Mercado Livre (30,5%), Amazon (22,2%) e Magazine Luiza (14,5%) são os varejistas do ranking. Vale também entender como o "só hoje" influencia a decisão de compra.

Perguntas frequentes

Qual a melhor batedeira na Black Friday? Segundo a Ranqia, Oster, Philco e Mondial estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Batedeira planetária vale a pena? Sim, para quem faz massas pesadas ou cozinha com frequência.