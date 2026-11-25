Travesseiros (just.Luc/Photopin)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17h20.
O travesseiro tem quase 88 mil buscas mensais no Google e costuma ser comprado junto com colchões e roupas de cama na Black Friday. Em 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Duoflex aparece em 60,2% das respostas. Fibrasca (57,2%) e Emma (56%) estão em empate técnico com ela. A Emma, porém, costuma ser citada antes, com posição média de 3,08. Altenburg (47,8%), Buddemeyer (41%), Ortobom (29,2%), Luuna e I Wanna Sleep completam a lista.
A categoria é fragmentada: só três marcas passam de 50% de presença. Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. O argumento mais repetido é o travesseiro da Emma por R$ 254,32, com altura ajustável. A Fibrasca é associada a custo-benefício, a Altenburg como "boa opção econômica", e a Karsten aparece com descontos de até 50%.
Curiosamente, a fonte mais usada pela IA é o portal GZH, do grupo RBS, com 81% de participação nas citações.
A escolha depende principalmente da posição em que você dorme:
Quanto ao material:
Troque o travesseiro a cada um ou dois anos, ou quando ele não voltar mais ao formato original.
Mercado Livre (23,8%) e Shopee (23,5%) são os varejistas do ranking. A Shopee anunciou R$ 48 milhões em cupons para a Black Friday. Antes de comprar, veja como identificar um desconto falso.
Qual o melhor travesseiro na Black Friday? Segundo a Ranqia, Duoflex, Fibrasca e Emma estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Travesseiro de altura ajustável vale a pena? Sim, para quem não sabe qual altura é ideal ou divide a cama com alguém de preferência diferente.