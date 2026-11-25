O travesseiro tem quase 88 mil buscas mensais no Google e costuma ser comprado junto com colchões e roupas de cama na Black Friday. Em 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de travesseiro o ChatGPT recomenda?

A Duoflex aparece em 60,2% das respostas. Fibrasca (57,2%) e Emma (56%) estão em empate técnico com ela. A Emma, porém, costuma ser citada antes, com posição média de 3,08. Altenburg (47,8%), Buddemeyer (41%), Ortobom (29,2%), Luuna e I Wanna Sleep completam a lista.

A categoria é fragmentada: só três marcas passam de 50% de presença. Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. O argumento mais repetido é o travesseiro da Emma por R$ 254,32, com altura ajustável. A Fibrasca é associada a custo-benefício, a Altenburg como "boa opção econômica", e a Karsten aparece com descontos de até 50%.

Curiosamente, a fonte mais usada pela IA é o portal GZH, do grupo RBS, com 81% de participação nas citações.

Como escolher o travesseiro certo?

A escolha depende principalmente da posição em que você dorme:

De lado: travesseiro mais alto e firme, que preencha o espaço entre o ombro e a cabeça;

travesseiro mais alto e firme, que preencha o espaço entre o ombro e a cabeça; De barriga para cima: altura média, com apoio para a curvatura do pescoço;

altura média, com apoio para a curvatura do pescoço; De bruços: travesseiro baixo e macio, para não forçar a coluna cervical.

Quanto ao material:

Fibra siliconizada: barato e macio, mas perde volume com o tempo;

barato e macio, mas perde volume com o tempo; Espuma viscoelástica (NASA): molda-se ao formato da cabeça e alivia pontos de pressão. Esquenta mais;

molda-se ao formato da cabeça e alivia pontos de pressão. Esquenta mais; Látex: firme, elástico e resistente a ácaros;

firme, elástico e resistente a ácaros; Altura ajustável: permite retirar camadas para adaptar o travesseiro, como no modelo da Emma.

Troque o travesseiro a cada um ou dois anos, ou quando ele não voltar mais ao formato original.

Mercado Livre (23,8%) e Shopee (23,5%) são os varejistas do ranking. A Shopee anunciou R$ 48 milhões em cupons para a Black Friday. Antes de comprar, veja como identificar um desconto falso.

Perguntas frequentes

Qual o melhor travesseiro na Black Friday? Segundo a Ranqia, Duoflex, Fibrasca e Emma estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Travesseiro de altura ajustável vale a pena? Sim, para quem não sabe qual altura é ideal ou divide a cama com alguém de preferência diferente.