A disputa por uma vaga no "Big Brother Brasil" já vai começar com poderes em jogo. A Globo prepara uma série de mudanças para o "BBB 27", que estreia em 11 de janeiro de 2027, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Entre as novidades estão um novo formato de Sincerão, a formação do Paredão dividida em dois programas e uma entrevista com os eliminados que colocará frente a frente o participante, um fã e um hater.

A emissora também pretende ampliar a experiência dos fãs com um reality exclusivo para influenciadores, conteúdos digitais e atrações inspiradas na casa.

Confira tudo o que já foi confirmado pela Globo para a próxima edição:

1. Casas de Vidro com provas e poderes

As Casas de Vidro estão de volta e terão um peso ainda maior na disputa pelo prêmio milionário.

Entre 8 e 10 de janeiro, Tadeu Schmidt comandará o "Seleção BBB", que acompanhará o confinamento dos candidatos do grupo Pipoca em estruturas espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

A novidade é que os candidatos participarão de provas diárias e poderão conquistar vantagens para usar dentro da casa principal, caso sejam escolhidos para integrar o elenco.

Com isso, parte da dinâmica do jogo começará três dias antes da estreia oficial do reality. Os detalhes sobre os poderes ainda serão divulgados.

2. Pipocas, Camarotes e Veteranos

A Globo decidiu manter a divisão do elenco em três grupos, adotada no "BBB 26":

Pipoca: participantes anônimos selecionados por meio das inscrições;

participantes anônimos selecionados por meio das inscrições; Camarote: celebridades convidadas pela produção;

celebridades convidadas pela produção; Veteranos: ex-participantes que terão uma nova oportunidade de disputar o prêmio.

O formato volta após uma edição marcada pela vitória de Ana Paula Renault, que retornou ao programa dez anos depois de sua primeira participação, em 2016, e conquistou o maior prêmio da história do reality.

Os nomes dos integrantes dos três grupos ainda não foram anunciados.

3. Formação do Paredão em duas etapas

Os domingos terão uma programação especial na TV Globo. A formação do Paredão será dividida em duas edições do reality:

À tarde: após o "Temperatura Máxima" , terá início a formação do Paredão;

após o , terá início a formação do Paredão; À noite: após o "Fantástico", a dinâmica será concluída com a Prova Bate e Volta e a definição dos emparedados.

O formato aumenta o tempo de cobertura de um dos principais momentos da semana e cria um intervalo entre as etapas que definem quem enfrentará a votação popular.

4. Entrevista com eliminados terá fã e hater

As noites de eliminação também ganharão um novo formato. Às terças-feiras, logo depois de deixar a casa, o eliminado participará de uma entrevista transmitida pela TV Globo, com a presença de uma plateia.

A conversa contará com dois representantes do público: um fã e um hater do ex-brother. O participante também terá acesso às suas redes sociais e fará sua primeira ligação telefônica ao vivo.

A entrevista continuará no tradicional "Bate-Papo BBB", exibido no gshow e no Globoplay, com foco na repercussão da passagem do participante pelo programa nas redes sociais.

5. Sincerão será reformulado

Palco de algumas das maiores discussões do reality, o Sincerão passará por mudanças em 2027.

Durante o Upfront Globo 2027, evento realizado em outubro, Tadeu Schmidt adiantou que a dinâmica ficará mais ágil e ganhará elementos de gamificação.

As regras do novo formato ainda serão divulgadas pela produção do programa.

6. Reality exclusivo para criadores de conteúdo

O aquecimento para o "BBB 27" começa nesta quarta-feira, 25 de novembro, com a estreia de "Missão Ícone", no Globoplay.

O reality em formato vertical reúne dez criadores de conteúdo que disputarão uma vaga na equipe de cobertura da próxima edição do BBB. A cada semana, os concorrentes enfrentarão dois desafios relacionados ao conhecimento sobre o programa e à produção de conteúdos para as redes sociais.

O vencedor terá um boletim diário próprio e participará de atrações da Rede BBB, como o "Mesacast BBB" e o "Big Show", além de aparições na TV aberta.

7. 'BBB' terá universo próprio no Roblox

Em 2027, os fãs do programa poderão explorar uma versão virtual da casa na plataforma de jogos Roblox. O ambiente será inspirado no universo do reality e permitirá que os usuários conheçam espaços temáticos, interajam com outros jogadores e participem de desafios.

A data de lançamento da experiência ainda não foi anunciada.

8. 'BBB Experience' muda de cidade

O BBB Experience, atração imersiva que reúne ambientes inspirados na casa do reality, também está confirmado para 2027.

Depois de passar por São Paulo em 2026, a experiência será realizada no Rio de Janeiro, onde os fãs poderão conhecer espaços temáticos inspirados no confinamento.

Quando estreia o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, com previsão de 100 dias de confinamento. A programação especial começa em 8 de janeiro, com a abertura das Casas de Vidro.

O valor do prêmio principal, a lista de participantes e a data de divulgação do elenco ainda não foram anunciados pela emissora.