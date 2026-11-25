'BBB 27': com apresentação de Tadeu Schmidt, a 27ª edição terá 100 dias de confinamento e novidades dentro e fora da casa. (Reprodução / TV Globo)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 21h27.
O “BBB 27” estreia em 11 de janeiro de 2027 com mudanças no Paredão, no Sincerão e nas entrevistas com os eliminados. A Globo mantém os grupos Pipoca, Camarote e Veteranos, e a seleção começa três dias antes da estreia, com poderes em disputa nas Casas de Vidro.
A disputa por uma vaga no "Big Brother Brasil" já vai começar com poderes em jogo. A Globo prepara uma série de mudanças para o "BBB 27", que estreia em 11 de janeiro de 2027, com apresentação de Tadeu Schmidt.
Entre as novidades estão um novo formato de Sincerão, a formação do Paredão dividida em dois programas e uma entrevista com os eliminados que colocará frente a frente o participante, um fã e um hater.
A emissora também pretende ampliar a experiência dos fãs com um reality exclusivo para influenciadores, conteúdos digitais e atrações inspiradas na casa.
Confira tudo o que já foi confirmado pela Globo para a próxima edição:
As Casas de Vidro estão de volta e terão um peso ainda maior na disputa pelo prêmio milionário.
Entre 8 e 10 de janeiro, Tadeu Schmidt comandará o "Seleção BBB", que acompanhará o confinamento dos candidatos do grupo Pipoca em estruturas espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.
A novidade é que os candidatos participarão de provas diárias e poderão conquistar vantagens para usar dentro da casa principal, caso sejam escolhidos para integrar o elenco.
Com isso, parte da dinâmica do jogo começará três dias antes da estreia oficial do reality. Os detalhes sobre os poderes ainda serão divulgados.
A Globo decidiu manter a divisão do elenco em três grupos, adotada no "BBB 26":
O formato volta após uma edição marcada pela vitória de Ana Paula Renault, que retornou ao programa dez anos depois de sua primeira participação, em 2016, e conquistou o maior prêmio da história do reality.
Os nomes dos integrantes dos três grupos ainda não foram anunciados.
Os domingos terão uma programação especial na TV Globo. A formação do Paredão será dividida em duas edições do reality:
O formato aumenta o tempo de cobertura de um dos principais momentos da semana e cria um intervalo entre as etapas que definem quem enfrentará a votação popular.
As noites de eliminação também ganharão um novo formato. Às terças-feiras, logo depois de deixar a casa, o eliminado participará de uma entrevista transmitida pela TV Globo, com a presença de uma plateia.
A conversa contará com dois representantes do público: um fã e um hater do ex-brother. O participante também terá acesso às suas redes sociais e fará sua primeira ligação telefônica ao vivo.
A entrevista continuará no tradicional "Bate-Papo BBB", exibido no gshow e no Globoplay, com foco na repercussão da passagem do participante pelo programa nas redes sociais.
Palco de algumas das maiores discussões do reality, o Sincerão passará por mudanças em 2027.
Durante o Upfront Globo 2027, evento realizado em outubro, Tadeu Schmidt adiantou que a dinâmica ficará mais ágil e ganhará elementos de gamificação.
As regras do novo formato ainda serão divulgadas pela produção do programa.
O aquecimento para o "BBB 27" começa nesta quarta-feira, 25 de novembro, com a estreia de "Missão Ícone", no Globoplay.
O reality em formato vertical reúne dez criadores de conteúdo que disputarão uma vaga na equipe de cobertura da próxima edição do BBB. A cada semana, os concorrentes enfrentarão dois desafios relacionados ao conhecimento sobre o programa e à produção de conteúdos para as redes sociais.
O vencedor terá um boletim diário próprio e participará de atrações da Rede BBB, como o "Mesacast BBB" e o "Big Show", além de aparições na TV aberta.
Em 2027, os fãs do programa poderão explorar uma versão virtual da casa na plataforma de jogos Roblox. O ambiente será inspirado no universo do reality e permitirá que os usuários conheçam espaços temáticos, interajam com outros jogadores e participem de desafios.
A data de lançamento da experiência ainda não foi anunciada.
O BBB Experience, atração imersiva que reúne ambientes inspirados na casa do reality, também está confirmado para 2027.
Depois de passar por São Paulo em 2026, a experiência será realizada no Rio de Janeiro, onde os fãs poderão conhecer espaços temáticos inspirados no confinamento.
O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, com previsão de 100 dias de confinamento. A programação especial começa em 8 de janeiro, com a abertura das Casas de Vidro.
O valor do prêmio principal, a lista de participantes e a data de divulgação do elenco ainda não foram anunciados pela emissora.