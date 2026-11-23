Agentes de inteligência artificial (IA) do Google encontraram uma versão de um cálculo quântico que consome 290 vezes menos recursos computacionais do que a referência usada pelos pesquisadores. O resultado está em um estudo do Google DeepMind e do Google Quantum AI que colocou equipes de agentes para buscar algoritmos mais eficientes em cinco problemas.

Os agentes, baseados na família Gemini 4, também reduziram o custo de cálculos ligados à fusão nuclear, à fotoquímica e ao metabolismo de medicamentos. Cada solução foi conferida pelo Lean, um sistema que verifica demonstrações matemáticas.

O que significa reduzir os recursos em 290 vezes?

O maior ganho veio de uma rotina que calcula o arco-seno, operação matemática usada na preparação de estados quânticos. O custo da versão encontrada pelos agentes ficou em cerca de 1/290 do original, uma queda de aproximadamente 99,7%.

“Custo”, aqui, não é uma conta em dólares. Nos circuitos de aritmética e simulação, os pesquisadores calcularam o custo multiplicando o número de qubits lógicos, unidades de informação protegidas contra erros, pelo número de portas T, um tipo de operação quântica que costuma ser das mais caras de executar.

Onde a IA encontrou os ganhos?

A redução variou de 2,49 a 290 vezes, conforme a tarefa. Na busca quântica paralela, a métrica foi outra: o número esperado de rodadas de consulta.

Tarefa Redução em relação à referência do estudo Cálculo quântico do arco-seno 290 vezes na métrica de custo Simulação ligada à fusão nuclear 11,8 vezes na métrica de custo Simulação de fotoquímica 8,22 vezes na métrica de custo Simulação ligada ao metabolismo de medicamentos 2,49 vezes na métrica de custo Busca quântica paralela Até 2,57 vezes no número esperado de rodadas de consulta

Como testar um algoritmo antes de ter a máquina?

Os computadores quânticos atuais ainda não têm capacidade para rodar boa parte dos circuitos projetados para as próximas gerações. Por isso, os pesquisadores precisam de formas de avaliar as propostas antes de executá-las.

No estudo, os agentes escreveram os programas e as demonstrações matemáticas de que eles funcionavam. O Lean fez a verificação formal: conferiu se cada programa cumpria a tarefa e respeitava os limites de recursos declarados.

Qual é o próximo passo?

Segundo os autores, as simulações completas ainda exigem mais recursos do que os previstos para os primeiros computadores quânticos capazes de corrigir erros durante os cálculos. Diminuir esse custo é o que aproxima os algoritmos das máquinas que poderão executá-los.

O preprint, assinado por Sergey Shirobokov, Ben Jaderberg e outros 23 autores, foi publicado no arXiv em 6 de novembro e atualizado no dia 16.