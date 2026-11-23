Sundar Pichai: CEO do Google ao lado de um dos computadores quânticos da empresa (AFP/AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14h35.
Pesquisa do Google DeepMind e do Google Quantum AI usou agentes Gemini 4 para encontrar algoritmos quânticos com menor custo estimado. O maior ganho, de 290 vezes, foi numa rotina de arco-seno. A equipe verificou os resultados com demonstrações matemáticas, sem demonstrar desempenho em hardware quântico.
Agentes de inteligência artificial (IA) do Google encontraram uma versão de um cálculo quântico que consome 290 vezes menos recursos computacionais do que a referência usada pelos pesquisadores. O resultado está em um estudo do Google DeepMind e do Google Quantum AI que colocou equipes de agentes para buscar algoritmos mais eficientes em cinco problemas.
Os agentes, baseados na família Gemini 4, também reduziram o custo de cálculos ligados à fusão nuclear, à fotoquímica e ao metabolismo de medicamentos. Cada solução foi conferida pelo Lean, um sistema que verifica demonstrações matemáticas.
O maior ganho veio de uma rotina que calcula o arco-seno, operação matemática usada na preparação de estados quânticos. O custo da versão encontrada pelos agentes ficou em cerca de 1/290 do original, uma queda de aproximadamente 99,7%.
“Custo”, aqui, não é uma conta em dólares. Nos circuitos de aritmética e simulação, os pesquisadores calcularam o custo multiplicando o número de qubits lógicos, unidades de informação protegidas contra erros, pelo número de portas T, um tipo de operação quântica que costuma ser das mais caras de executar.
A redução variou de 2,49 a 290 vezes, conforme a tarefa. Na busca quântica paralela, a métrica foi outra: o número esperado de rodadas de consulta.
Os computadores quânticos atuais ainda não têm capacidade para rodar boa parte dos circuitos projetados para as próximas gerações. Por isso, os pesquisadores precisam de formas de avaliar as propostas antes de executá-las.
No estudo, os agentes escreveram os programas e as demonstrações matemáticas de que eles funcionavam. O Lean fez a verificação formal: conferiu se cada programa cumpria a tarefa e respeitava os limites de recursos declarados.
Segundo os autores, as simulações completas ainda exigem mais recursos do que os previstos para os primeiros computadores quânticos capazes de corrigir erros durante os cálculos. Diminuir esse custo é o que aproxima os algoritmos das máquinas que poderão executá-los.
O preprint, assinado por Sergey Shirobokov, Ben Jaderberg e outros 23 autores, foi publicado no arXiv em 6 de novembro e atualizado no dia 16.
O número corresponde à redução no custo estimado de uma rotina de cálculo do arco-seno, medido pelo produto entre qubits lógicos e portas T.
Equipes de agentes baseados no Gemini 4 procuraram algoritmos quânticos mais eficientes e produziram demonstrações matemáticas para que as soluções fossem verificadas.
É um sistema que verifica demonstrações matemáticas. No estudo, conferiu a correção dos programas e o uso de recursos de acordo com as especificações estabelecidas.
As tarefas foram aritmética quântica, busca paralela e simulações ligadas à fusão nuclear, à fotoquímica e ao metabolismo de medicamentos.
Glossário
qubits lógicos
Unidades de informação quântica codificadas de modo a permitir a correção de erros.
portas T
Operações de um circuito quântico cuja contagem compõe a estimativa de custo do estudo.
verificação formal
Checagem de demonstrações matemáticas em relação a regras e especificações explícitas.
preprint
Versão de um artigo científico divulgada antes de uma eventual publicação revisada por pares.
arco-seno
Função matemática inversa do seno: dado um valor, retorna o ângulo correspondente. No estudo, aparece como rotina usada na preparação de estados quânticos.
arXiv
Repositório on-line e gratuito em que pesquisadores publicam artigos científicos antes ou durante a revisão por pares.