Fulgor Milano: estreia nas lojas Elettromec com uma seleção de 22 produtos das linhas Sofia Professional e Plano (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17h20.
O fogão tem 88 mil buscas mensais no Google e é um dos eletrodomésticos mais tradicionais da Black Friday. Em 2026, o ChatGPT mostra uma disputa embolada entre quatro marcas.
Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Electrolux aparece em 83,8% das respostas. Atlas (81,5%), Brastemp (81%) e Consul (79,5%) estão em empate técnico com ela. A Atlas é a primeira citada com mais frequência, por volta da terceira posição. Dako (76,2%) e Itatiaia (58,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Esmaltec e Mueller também entram no top 10.
Nessa categoria, o argumento dominante é a oferta. A Atlas é associada a "destaque em desconto", "destaque em preço" e "melhor aposta para economizar". A Electrolux aparece com "campanha oficial confirmada" e descontos anunciados de até 60% em itens selecionados. A Consul é lembrada pelas opções com acendimento automático.
O Inmetro aparece em 23,5% das respostas como referência de eficiência, e o site da Electrolux está entre as fontes mais lidas pela IA. A fonte mais citada é o Guia do Eletrodoméstico, com 80% de participação.
Para linha branca, guias de varejo estimam desconto real entre 15% e 30%. A Electrolux anunciou campanha com mais de 100 produtos e descontos de até 60% em itens selecionados, segundo a página oficial da marca. Já a Whirlpool, dona de Brastemp e Consul, vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina.
Inclua a instalação na conta e verifique se o fogão é compatível com gás de botijão (GLP) ou encanado (GN); a conversão costuma exigir troca de bicos. A Amazon é o único varejista no ranking do ChatGPT, com 19%. Para conferir se o preço baixou de verdade, use o histórico.
Qual a melhor marca de fogão na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux, Atlas, Brastemp e Consul estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Qual fogão é mais econômico? A IA associa a Atlas a preço e economia; para consumo de gás, confira o selo do Inmetro.