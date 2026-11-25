O fogão tem 88 mil buscas mensais no Google e é um dos eletrodomésticos mais tradicionais da Black Friday. Em 2026, o ChatGPT mostra uma disputa embolada entre quatro marcas.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de fogão o ChatGPT recomenda?

A Electrolux aparece em 83,8% das respostas. Atlas (81,5%), Brastemp (81%) e Consul (79,5%) estão em empate técnico com ela. A Atlas é a primeira citada com mais frequência, por volta da terceira posição. Dako (76,2%) e Itatiaia (58,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Esmaltec e Mueller também entram no top 10.

Nessa categoria, o argumento dominante é a oferta. A Atlas é associada a "destaque em desconto", "destaque em preço" e "melhor aposta para economizar". A Electrolux aparece com "campanha oficial confirmada" e descontos anunciados de até 60% em itens selecionados. A Consul é lembrada pelas opções com acendimento automático.

O Inmetro aparece em 23,5% das respostas como referência de eficiência, e o site da Electrolux está entre as fontes mais lidas pela IA. A fonte mais citada é o Guia do Eletrodoméstico, com 80% de participação.

O que avaliar antes de comprar um fogão?

Número de bocas: quatro bocas atendem a maioria das famílias; cinco bocas, com uma tripla chama, ajudam quem cozinha muito ou em panelas grandes;

quatro bocas atendem a maioria das famílias; cinco bocas, com uma tripla chama, ajudam quem cozinha muito ou em panelas grandes; Piso ou embutir: o de embutir (com cooktop e forno separados) exige projeto de marcenaria; o de piso é mais barato e fácil de instalar;

o de embutir (com cooktop e forno separados) exige projeto de marcenaria; o de piso é mais barato e fácil de instalar; Mesa de vidro ou inox: vidro temperado é mais fácil de limpar; inox é mais resistente a impactos;

vidro temperado é mais fácil de limpar; inox é mais resistente a impactos; Forno: capacidade em litros, termostato, luz interna, porta com vidro duplo e função autolimpante;

capacidade em litros, termostato, luz interna, porta com vidro duplo e função autolimpante; Acendimento automático e válvula de segurança: a válvula corta o gás se a chama apagar, item importante em casas com crianças;

a válvula corta o gás se a chama apagar, item importante em casas com crianças; Selo do Inmetro: indica o consumo de gás do forno e dos queimadores.

Vale a pena comprar fogão na Black Friday?

Para linha branca, guias de varejo estimam desconto real entre 15% e 30%. A Electrolux anunciou campanha com mais de 100 produtos e descontos de até 60% em itens selecionados, segundo a página oficial da marca. Já a Whirlpool, dona de Brastemp e Consul, vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina.

Inclua a instalação na conta e verifique se o fogão é compatível com gás de botijão (GLP) ou encanado (GN); a conversão costuma exigir troca de bicos. A Amazon é o único varejista no ranking do ChatGPT, com 19%. Para conferir se o preço baixou de verdade, use o histórico.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de fogão na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux, Atlas, Brastemp e Consul estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual fogão é mais econômico? A IA associa a Atlas a preço e economia; para consumo de gás, confira o selo do Inmetro.