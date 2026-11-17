Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil: para a executiva, o risco mais concreto é ficar sem um serviço de nuvem, não um apagão (Leandro Fonseca/Exame) (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08h01.
Entrevista exclusiva da EXAME com Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil, feita em meio ao boato, espalhado nas redes sociais, de um apagão mundial em 17 de novembro de 2026. A executiva considera remota a chance de um apagão amplo e diz que o risco concreto para as empresas é ficar sem acesso a um serviço de nuvem, como ocorreu na pane global do Microsoft 365 iniciada em 12 de novembro, que afetou Outlook, Teams e Copilot. Ela também fala sobre como a Microsoft atua com clientes durante falhas, sobre o plano de R$ 14,7 bilhões da empresa em nuvem e inteligência artificial no Brasil e sobre o programa de capacitação ConectaIA.
O temor de um apagão da internet voltou à tona nas redes sociais com o boato de um apagão mundial datado supostamente para esta terça-feira, 17. A teoria mistura um episódio de "Os Simpsons", um teste do sistema de alertas de emergência dos Estados Unidos e a lista de itens para 72 horas divulgada pela Defesa Civil, que o governo federal do Brasil diz ter caráter preventivo.
Para Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil desde janeiro de 2025, a chance de uma interrupção mais ampla é remota. Em entrevista à EXAME, a executiva afirma que o risco mais provável é o cliente ficar sem algum serviço de nuvem.
“Ninguém tem uma bola de cristal, mas eu não acredito que a gente vai ter um apagão”, diz Laham. "O risco de algo assim acontecer é muito remoto, mas a possibilidade de o cliente enfrentar uma indisponibilidade em algum serviço, por exemplo, de nuvem, é mais provável", afirma.
Foi justamente o que aconteceu na semana passada com clientes da própria Microsoft. Uma falha global no Microsoft 365, iniciada na tarde de quinta-feira, 12, deixou usuários corporativos de mais de 70 países sem acesso à caixa de entrada do Outlook e afetou funções do Teams e do Copilot.
Foram mais de 130 mil reclamações em poucas horas, segundo o Downdetector, e a ação da empresa caiu no pré-mercado de Nova York na sexta-feira, 13.
Falhas em fornecedores de infraestrutura digital já tiveram efeito em cascata antes. Em julho de 2024, uma atualização defeituosa da CrowdStrike travou mais de 8,5 milhões de computadores com Windows e afetou aeroportos, bancos e bolsas.
Em novembro de 2025, um erro na Cloudflare tirou do ar por horas serviços como ChatGPT, Canva e X (antigo Twitter). Nenhuma dessas situações foi parte de um apagão.
A pane do Microsoft 365 atingiu o Exchange Online, serviço que armazena e processa os e-mails corporativos.
O impacto chegou a funções que consultam os mesmos dados. Uma pessoa podia, por exemplo, conseguir fazer login e ficar sem acesso à caixa de entrada ou ter dificuldade para consultar o calendário no Teams.
Em relatório preliminar, a Microsoft informou que um defeito introduzido a partir de julho ficou meses sem causar problemas visíveis.
Em novembro, parte do tráfego do Teams passou a usar a estrutura de rede que também atendia o e-mail, em um momento em que quase 14% da capacidade dessa estrutura já estava indisponível por outro problema.
Quando os primeiros servidores pararam de responder, a Microsoft redistribuiu as conexões entre as máquinas que ainda funcionavam.
A carga adicional expôs o mesmo defeito em mais servidores. No pior momento, mais de 80% das máquinas daquela camada de rede estavam sem responder. A empresa afirmou que não encontrou indícios de ciberataque.
Para Laham, a engenharia tem a tarefa de restabelecer os serviços. A unidade que atende os clientes precisa explicar o que aconteceu, atualizar as informações e trabalhar com as empresas para reduzir o impacto da falha. “O mais importante é você estar perto dos seus clientes”, afirma.
A Microsoft tem uma equipe de arquitetos de tecnologia que atua com clientes depois da contratação. Entre as iniciativas citadas por Laham está a One Step Ahead, voltada à segurança e à continuidade de negócios. Segundo a executiva, o trabalho é ajudar as empresas a se prepararem para continuar operando, “aconteça o que acontecer”.
Em uma empresa que usa o mesmo pacote para e-mail, agenda e reuniões, um aplicativo alternativo de videoconferência só resolve parte do problema.
A equipe ainda precisa de um canal para distribuir o novo link se o e-mail também estiver indisponível.
Para uma central de atendimento, a pergunta é outra: onde consultar os registros de clientes e como continuar recebendo solicitações enquanto o sistema principal está fora do ar? São essas rotinas que um plano de continuidade precisa prever.
Laham afirma que o Brasil é o maior mercado da Microsoft na América Latina. A companhia não divulga números por país.
Em 2024, anunciou um plano de R$ 14,7 bilhões em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial no Brasil ao longo de três anos.
A executiva cita a oferta de energia limpa para data centers e uma comunidade de cerca de 8 milhões de desenvolvedores no GitHub entre os fatores que tornam o país estratégico para o grupo.
“O Brasil para a Microsoft é uma grande oportunidade de desenvolvimento de tecnologia”, afirma. Na visão dela, a infraestrutura instalada no país amplia as opções para empresas de diferentes tamanhos que querem desenvolver serviços com processamento local.
A formação de profissionais é outra parte do plano. Segundo Laham, o ConectaIA já chegou a 4,8 milhões de pessoas, diante da meta de treinar 5 milhões até o fim de 2027.
Ela relaciona a capacitação à etapa seguinte do trabalho com os clientes: depois dos primeiros projetos, usar a IA para reorganizar processos inteiros, da distribuição de tarefas à maneira como as equipes tomam decisões.
“Eu não diria que o Brasil está atrasado. Acho que estamos na curva de adoção”, diz.
Priscyla Laham considera remota a possibilidade de um apagão amplo. Ela afirma que empresas devem se preparar para interrupções em serviços específicos de nuvem, inclusive após atualizações de software.
Segundo a Microsoft, quando os primeiros servidores pararam de responder, o tráfego foi redistribuído para máquinas que ainda funcionavam. A carga adicional expôs o mesmo defeito nesses servidores.
A empresa anunciou em 2024 um plano de R$ 14,7 bilhões para infraestrutura de nuvem e inteligência artificial no país ao longo de três anos.
Glossário
Microsoft 365
Pacote de serviços de produtividade da Microsoft na nuvem, que reúne Outlook, Teams, Word, Excel, OneDrive e Copilot. Segundo a empresa, mais de 430 milhões de pessoas usam os aplicativos.
Exchange Online
Serviço da Microsoft que armazena e processa e-mails, calendários e contatos de empresas na nuvem. É a base do Outlook corporativo e de funções de agenda do Teams.
Plano de continuidade
Conjunto de procedimentos que uma empresa define para manter atividades essenciais funcionando durante uma interrupção, como a queda de um sistema ou de um fornecedor de tecnologia.
Data centers
Instalações que concentram servidores, armazenamento e equipamentos de rede responsáveis por processar e guardar os dados de serviços digitais, como nuvem e inteligência artificial.
ConectaIA
Programa de capacitação em inteligência artificial da Microsoft no Brasil, com meta de treinar 5 milhões de pessoas até o fim de 2027.