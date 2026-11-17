O temor de um apagão da internet voltou à tona nas redes sociais com o boato de um apagão mundial datado supostamente para esta terça-feira, 17. A teoria mistura um episódio de "Os Simpsons", um teste do sistema de alertas de emergência dos Estados Unidos e a lista de itens para 72 horas divulgada pela Defesa Civil, que o governo federal do Brasil diz ter caráter preventivo.

Para Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil desde janeiro de 2025, a chance de uma interrupção mais ampla é remota. Em entrevista à EXAME, a executiva afirma que o risco mais provável é o cliente ficar sem algum serviço de nuvem.

“Ninguém tem uma bola de cristal, mas eu não acredito que a gente vai ter um apagão”, diz Laham. "O risco de algo assim acontecer é muito remoto, mas a possibilidade de o cliente enfrentar uma indisponibilidade em algum serviço, por exemplo, de nuvem, é mais provável", afirma.

Foi justamente o que aconteceu na semana passada com clientes da própria Microsoft. Uma falha global no Microsoft 365, iniciada na tarde de quinta-feira, 12, deixou usuários corporativos de mais de 70 países sem acesso à caixa de entrada do Outlook e afetou funções do Teams e do Copilot.

Foram mais de 130 mil reclamações em poucas horas, segundo o Downdetector, e a ação da empresa caiu no pré-mercado de Nova York na sexta-feira, 13.

Falhas em fornecedores de infraestrutura digital já tiveram efeito em cascata antes. Em julho de 2024, uma atualização defeituosa da CrowdStrike travou mais de 8,5 milhões de computadores com Windows e afetou aeroportos, bancos e bolsas.

Em novembro de 2025, um erro na Cloudflare tirou do ar por horas serviços como ChatGPT, Canva e X (antigo Twitter). Nenhuma dessas situações foi parte de um apagão.

Como uma falha no e-mail atingiu outros serviços?

A pane do Microsoft 365 atingiu o Exchange Online, serviço que armazena e processa os e-mails corporativos.

O impacto chegou a funções que consultam os mesmos dados. Uma pessoa podia, por exemplo, conseguir fazer login e ficar sem acesso à caixa de entrada ou ter dificuldade para consultar o calendário no Teams.

Em relatório preliminar, a Microsoft informou que um defeito introduzido a partir de julho ficou meses sem causar problemas visíveis.

Em novembro, parte do tráfego do Teams passou a usar a estrutura de rede que também atendia o e-mail, em um momento em que quase 14% da capacidade dessa estrutura já estava indisponível por outro problema.

Quando os primeiros servidores pararam de responder, a Microsoft redistribuiu as conexões entre as máquinas que ainda funcionavam.

A carga adicional expôs o mesmo defeito em mais servidores. No pior momento, mais de 80% das máquinas daquela camada de rede estavam sem responder. A empresa afirmou que não encontrou indícios de ciberataque.

O que os clientes podem fazer enquanto o serviço está fora do ar?

Para Laham, a engenharia tem a tarefa de restabelecer os serviços. A unidade que atende os clientes precisa explicar o que aconteceu, atualizar as informações e trabalhar com as empresas para reduzir o impacto da falha. “O mais importante é você estar perto dos seus clientes”, afirma.

A Microsoft tem uma equipe de arquitetos de tecnologia que atua com clientes depois da contratação. Entre as iniciativas citadas por Laham está a One Step Ahead, voltada à segurança e à continuidade de negócios. Segundo a executiva, o trabalho é ajudar as empresas a se prepararem para continuar operando, “aconteça o que acontecer”.

Em uma empresa que usa o mesmo pacote para e-mail, agenda e reuniões, um aplicativo alternativo de videoconferência só resolve parte do problema.

A equipe ainda precisa de um canal para distribuir o novo link se o e-mail também estiver indisponível.

Para uma central de atendimento, a pergunta é outra: onde consultar os registros de clientes e como continuar recebendo solicitações enquanto o sistema principal está fora do ar? São essas rotinas que um plano de continuidade precisa prever.

Por que a Microsoft investe R$ 14,7 bilhões no Brasil

Laham afirma que o Brasil é o maior mercado da Microsoft na América Latina. A companhia não divulga números por país.

Em 2024, anunciou um plano de R$ 14,7 bilhões em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial no Brasil ao longo de três anos.

A executiva cita a oferta de energia limpa para data centers e uma comunidade de cerca de 8 milhões de desenvolvedores no GitHub entre os fatores que tornam o país estratégico para o grupo.

“O Brasil para a Microsoft é uma grande oportunidade de desenvolvimento de tecnologia”, afirma. Na visão dela, a infraestrutura instalada no país amplia as opções para empresas de diferentes tamanhos que querem desenvolver serviços com processamento local.

A formação de profissionais é outra parte do plano. Segundo Laham, o ConectaIA já chegou a 4,8 milhões de pessoas, diante da meta de treinar 5 milhões até o fim de 2027.

Ela relaciona a capacitação à etapa seguinte do trabalho com os clientes: depois dos primeiros projetos, usar a IA para reorganizar processos inteiros, da distribuição de tarefas à maneira como as equipes tomam decisões.

“Eu não diria que o Brasil está atrasado. Acho que estamos na curva de adoção”, diz.