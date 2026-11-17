A carne bovina deve reduzir os prejuízos da Tyson Foods em 2027. O problema é que, quando essa operação começar a respirar, outras duas estarão perdendo fôlego. O frango, que ajudou a compensar as perdas com bovinos nos Estados Unidos, deve entregar menos lucro. Os suínos seguem a mesma direção. A combinação ameaça frustrar a recuperação de uma das maiores empresas de proteínas do mundo.

O alerta está nas projeções da companhia para o ano fiscal de 2027, analisadas pelo BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) em relatório divulgado nesta terça-feira, 17. O banco vê um ponto de partida difícil para a Tyson e afirma que a melhora na carne bovina deverá ser praticamente anulada pelo desempenho mais fraco das demais divisões.

O sinal mais claro vem do frango, um dos carros-chefe da companhia. A Tyson espera lucro operacional ajustado entre US$ 1,3 bilhão e US$ 1,6 bilhão no segmento. No ponto médio, são US$ 1,45 bilhão, queda de 22% ante os US$ 1,86 bilhão registrados em 2026. A margem operacional deve recuar de um patamar próximo de 11% para cerca de 8%.

A mudança importa porque a avicultura atravessou um período de rentabilidade excepcional, ajudando a sustentar os resultados enquanto os frigoríficos de bovinos enfrentavam um ciclo desfavorável.

Agora, esse colchão encolhe. O BTG aponta a deterioração dos spreads de exportação como um sinal da virada. “As condições excepcionalmente favoráveis dos últimos anos parecem estar desaparecendo gradualmente”, afirmam os analistas Guilherme Guttilla e Thiago Duarte.

A pressão também deve alcançar os suínos. Para o próximo ano, a previsão é de lucro operacional ajustado entre US$ 75 milhões e US$ 175 milhões. O ponto médio, de 125 milhões, representa queda de 45% ante os US$ 228 milhões de 2026. Já a divisão de alimentos preparados deve ficar praticamente estável, sem compensar a piora nas proteínas.

Crise da carne bovina nos EUA

Nos bovinos, há um alívio relativo. Depois de perder US$ 654 milhões em termos operacionais ajustados no ano fiscal de 2026, a Tyson projeta um resultado entre prejuízo de US$ 300 milhões e lucro de 100 milhões em 2027. No ponto médio, ainda são 100 milhões de dólares de perdas.

A crise da carne nos EUA, em função da oferta restrita de gado no país continua sendo o principal obstáculo. Fechamentos de unidades podem ajudar a equilibrar a capacidade de abate, mas não resolvem a escassez de animais.

“A melhora das margens da carne bovina nos Estados Unidos não deve ser confundida com a ideia de que o pior já passou para a Tyson como um todo”, dizem os analistas.

O quadro aparece no resultado consolidado: a Tyson prevê lucro operacional ajustado entre US$ 1,7 bilhão e US$ 2,15 bilhões em 2027. O ponto médio, de US$ 1,93 bilhão, fica 3% abaixo do resultado anterior e cerca de 10% aquém da estimativa do banco. As receitas devem cair entre 3,5% e 5,5%, principalmente pelo menor volume de carne bovina.

Menos lucro e mais investimentos

A preocupação vai além da rentabilidade. A Tyson pretende elevar os investimentos de 770 milhões de dólares, em 2026, para uma faixa de US$ 1,1 bilhão a US$ 1,4 bilhão de em 2027. Com esse desembolso maior, a projeção de fluxo de caixa livre fica entre US$ 800 milhões e US$ 1,3 bilhão.

No ponto médio, o caixa disponível seria de US$ 1,05 bilhão, 41% abaixo do esperado pelo BTG e 16% inferior ao de 2026. O banco considera essa a maior decepção das projeções: a empresa precisará investir mais quando o desempenho operacional deve enfraquecer.

O balanço do quarto trimestre trouxe algum alívio: o lucro operacional ajustado, de 361 milhões de dólares, superou em 5% a estimativa do banco, embora tenha caído 41% em relação a um ano antes. A surpresa veio de um prejuízo menor que o previsto em bovinos; o frango ficou 9% abaixo da projeção.

Para o BTG, os números de 2027 mudam o foco da discussão. Não basta saber quando a carne bovina deixará de dar prejuízo. É preciso entender quanto lucro o frango e os suínos perderão até lá — e quanto caixa sobrará dessa transição.

Diante desse cenário, o BTG manteve a recomendação de venda para as ações da Tyson, com preço-alvo de US$ 56 para os próximos 12 meses, abaixo dos US$ 58,82 registrados em 16 de novembro.