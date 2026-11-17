A Iceye, empresa finlandesa que fabrica e opera satélites de observação da Terra, anunciou nesta terça-feira, 17, uma oferta para comprar a italiana Avio, fabricante dos foguetes Vega. A proposta, inteiramente em dinheiro, avalia a companhia em cerca de € 2 bilhões e pretende reunir satélites e lançadores em um mesmo grupo europeu.

O movimento acompanha a busca da Europa por mais autonomia na corrida espacial. A ideia é combinar a capacidade da Avio de colocar cargas em órbita com a produção de satélites e os serviços de inteligência da Iceye, hoje usados por governos e forças de defesa.

A oferta prevê € 41 por ação, prêmio de 21,3% sobre o preço oficial de fechamento de segunda-feira, segundo o comunicado da operação. A Avio informou que seu conselho começará a avaliar a proposta. Portanto, o anúncio ainda não representa uma aquisição concluída.

A aposta é reunir o foguete, o satélite e os dados produzidos em órbita sob o mesmo grupo.

O que cada empresa leva para o negócio

A Iceye ganhou espaço com satélites equipados com radares capazes de observar a superfície mesmo à noite ou sob nuvens. Criada em 2014, tornou-se um dos nomes da expansão das startups de defesa na Finlândia, acelerada pela guerra na Ucrânia.

Em reportagem da EXAME publicada em 2024, o cofundador e CEO Rafal Modrzewski explicou como a tecnologia passou do monitoramento climático para aplicações de segurança. A companhia fornece acesso a imagens de radar à Ucrânia desde 2022.

A Avio entra com a outra ponta da cadeia: sistemas de lançamento e propulsão, incluindo o foguete Vega-C. A combinação permitiria à Iceye ampliar sua atuação para além dos equipamentos e das informações coletadas no espaço, incorporando a infraestrutura que os leva até lá.

Mais € 1 bilhão para ampliar a operação na Itália

Além do pagamento aos acionistas, a Iceye pretende investir € 1 bilhão adicional na Itália ao longo de cinco anos após a conclusão da operação. O plano é ampliar a capacidade industrial da Avio e aumentar a frequência dos lançamentos Vega, atendendo mais clientes comerciais e institucionais.

A compradora também afirma que preservará a marca Avio e a equipe atual, respeitará os compromissos com clientes europeus e americanos e manterá os investimentos previstos nos Estados Unidos. A oferta será feita pela subsidiária italiana Iris 2, com recursos de caixa e dívida.

O investimento adicional depende da conclusão da compra: não é um desembolso já realizado.

Por que a compra ainda depende dos governos

A oferta busca retirar a Avio da bolsa de Milão e está sujeita a condições. Entre elas está a obtenção de 66,67% do capital, patamar que a compradora pode dispensar, segundo os documentos da operação.

O negócio também precisa passar pelo controle italiano de investimentos em setores estratégicos, conhecido como golden power, além de outras aprovações regulatórias. Essa análise é especialmente relevante porque foguetes, propulsão e satélites têm aplicações civis e militares.

A proposta ilustra um desafio europeu: não basta produzir bons satélites se o acesso à órbita e a capacidade de entregar serviços estratégicos continuarem fragmentados. Reunir essas etapas é o objetivo industrial da Iceye. Convencer acionistas e autoridades será o próximo passo.