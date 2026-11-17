Rafal Modrzewski, CEO e cofundador da Iceye: empresa propõe unir satélites e lançadores europeus (ICEYE/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08h48.
A Iceye, empresa finlandesa de satélites, propôs comprar a Avio, fabricante italiana de foguetes, por € 2 bilhões. O objetivo é integrar satélites e lançadores europeus em um único grupo, aumentando a autonomia espacial da Europa. A oferta está sujeita a aprovações regulatórias e depende da aceitação dos acionistas da Avio.
A Iceye, empresa finlandesa que fabrica e opera satélites de observação da Terra, anunciou nesta terça-feira, 17, uma oferta para comprar a italiana Avio, fabricante dos foguetes Vega. A proposta, inteiramente em dinheiro, avalia a companhia em cerca de € 2 bilhões e pretende reunir satélites e lançadores em um mesmo grupo europeu.
O movimento acompanha a busca da Europa por mais autonomia na corrida espacial. A ideia é combinar a capacidade da Avio de colocar cargas em órbita com a produção de satélites e os serviços de inteligência da Iceye, hoje usados por governos e forças de defesa.
A oferta prevê € 41 por ação, prêmio de 21,3% sobre o preço oficial de fechamento de segunda-feira, segundo o comunicado da operação. A Avio informou que seu conselho começará a avaliar a proposta. Portanto, o anúncio ainda não representa uma aquisição concluída.A aposta é reunir o foguete, o satélite e os dados produzidos em órbita sob o mesmo grupo.
A Iceye ganhou espaço com satélites equipados com radares capazes de observar a superfície mesmo à noite ou sob nuvens. Criada em 2014, tornou-se um dos nomes da expansão das startups de defesa na Finlândia, acelerada pela guerra na Ucrânia.
Em reportagem da EXAME publicada em 2024, o cofundador e CEO Rafal Modrzewski explicou como a tecnologia passou do monitoramento climático para aplicações de segurança. A companhia fornece acesso a imagens de radar à Ucrânia desde 2022.
A Avio entra com a outra ponta da cadeia: sistemas de lançamento e propulsão, incluindo o foguete Vega-C. A combinação permitiria à Iceye ampliar sua atuação para além dos equipamentos e das informações coletadas no espaço, incorporando a infraestrutura que os leva até lá.
Além do pagamento aos acionistas, a Iceye pretende investir € 1 bilhão adicional na Itália ao longo de cinco anos após a conclusão da operação. O plano é ampliar a capacidade industrial da Avio e aumentar a frequência dos lançamentos Vega, atendendo mais clientes comerciais e institucionais.
A compradora também afirma que preservará a marca Avio e a equipe atual, respeitará os compromissos com clientes europeus e americanos e manterá os investimentos previstos nos Estados Unidos. A oferta será feita pela subsidiária italiana Iris 2, com recursos de caixa e dívida.O investimento adicional depende da conclusão da compra: não é um desembolso já realizado.
A oferta busca retirar a Avio da bolsa de Milão e está sujeita a condições. Entre elas está a obtenção de 66,67% do capital, patamar que a compradora pode dispensar, segundo os documentos da operação.
O negócio também precisa passar pelo controle italiano de investimentos em setores estratégicos, conhecido como golden power, além de outras aprovações regulatórias. Essa análise é especialmente relevante porque foguetes, propulsão e satélites têm aplicações civis e militares.
A proposta ilustra um desafio europeu: não basta produzir bons satélites se o acesso à órbita e a capacidade de entregar serviços estratégicos continuarem fragmentados. Reunir essas etapas é o objetivo industrial da Iceye. Convencer acionistas e autoridades será o próximo passo.
A empresa finlandesa anunciou uma oferta pela totalidade das ações da Avio, fabricante italiana de foguetes e sistemas de propulsão.
A proposta é de € 41 por ação, em dinheiro, e avalia a companhia em cerca de € 2 bilhões.
Não. O conselho da Avio começará a avaliar a proposta, que também depende de condições e aprovações regulatórias.
A Iceye fabrica e opera satélites de radar para observar a Terra, inclusive à noite e sob nuvens, e fornece dados para aplicações civis e de defesa.
O plano prevê € 1 bilhão adicional nos cinco anos seguintes à conclusão do negócio, para ampliar a capacidade industrial e os lançamentos Vega.
A operação reuniria lançamento, fabricação de satélites e serviços de inteligência. São capacidades importantes para reduzir a dependência externa da Europa em infraestrutura espacial.