Apagão mundial em 17 de novembro: 7 perguntas e respostas sobre o que é fato e o que é boato

Nas últimas semanas, as redes sociais foram tomadas por uma “teoria” que anuncia, sem apresentar provas ou evidências, um suposto “apagão global” de até três meses, com início em 17 de novembro.

Para dar ares de credibilidade à previsão, os boatos juntam notícias e episódios reais que não têm relação comprovada entre si, como:

O teste do sistema de alerta de emergências dos Estados Unidos , marcado por agências federais americanas para o dia 17.

, marcado por agências federais americanas para o dia 17. Orientações de órgãos governamentais do Reino Unido e do Brasil para que a população reserve alimentos, água e outros itens essenciais para as primeiras 72 horas de uma emergência. Nos comunicados, as autoridades falam em prevenção diante de situações como desastres climáticos e não citam um apagão global em nenhum momento.

para que a população reserve alimentos, água e outros itens essenciais para as primeiras 72 horas de uma emergência. Nos comunicados, as autoridades falam em prevenção diante de situações como desastres climáticos e não citam um apagão global em nenhum momento. Ataques hackers recentes contra sistemas de refrigeração de supermercados na Europa e contra as redes do Porto de Santos.

de supermercados na Europa e contra as redes do Porto de Santos. Internautas também passaram a ligar o suposto apagão a uma cena de “Os Simpsons” em que a cidade fictícia de Springfield fica às escuras. A animação costuma ser citada em memes e publicações como autora de “profecias” sobre fatos que teriam sido antecipados em seus episódios.

Essa associação, porém, não tem respaldo técnico. Segundo especialistas consultados pela emissora britânica BBC, um apagão simultâneo dessa dimensão é extremamente improvável, já que os sistemas elétricos dos países não formam uma única rede integrada que possa ser desligada de uma vez.

Os posts, publicados no X, TikTok, Facebook e Instagram, somam milhões de visualizações. Em um vídeo no Instagram com quase 3 milhões de views, um influenciador afirma: “um apagão pode estar vindo, e 33 países já mandaram a população se preparar. Sem luz, sem Pix, sem cartão, sem internet”.

O que está marcado para 17 de novembro?

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA (FEMA), em parceria com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), fará um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência (EAS) na terça-feira, 17 de novembro de 2026, por volta das 14h20 (horário do leste dos EUA).

A data foi divulgada em 30 de setembro nos portais oficiais das duas agências.

O que vai acontecer?

Nesse dia, emissoras de rádio e TV de todo o território dos Estados Unidos vão interromper a programação para exibir uma mensagem de teste, com o seguinte texto: “Este é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência, emitido pela Agência Federal de Gestão de Emergências. Este é apenas um teste. Nenhuma ação é necessária por parte do público.”

Por que a FEMA realiza o teste?

Por lei, a FEMA precisa testar o sistema nacional de alerta e aviso público ao menos uma vez a cada três anos. O EAS reúne milhares de provedores de rádio, televisão, cabo, satélite e banda larga fixa. Os testes servem para detectar falhas técnicas ou operacionais e confirmar que tudo funciona antes de uma emergência de verdade.

E as recomendações para estocar alimentos e itens essenciais?

Nas últimas semanas, autoridades de países europeus e do Brasil orientaram a população a manter em casa comida, água e outros itens básicos para até 72 horas em caso de emergência. São recomendações preventivas, que não indicam nenhum evento catastrófico específico.

No Reino Unido, o conselho faz parte da campanha “Be Ready”, que também virou alvo de desinformação. A iniciativa integra um plano governamental de três anos de conscientização e foi lançada antes do inverno, estação que tem registrado uma sequência de tempestades severas.

No Brasil, a Defesa Civil Nacional divulgou em 8 de novembro instruções para montar um kit de emergência. “Em situações de grandes desastres, as equipes de socorro podem levar mais tempo para chegar. Por isso, é importante estar preparado para as primeiras 72 horas”, dizia parte da publicação.

O órgão sugeriu reunir água potável, alimentos não perecíveis, utensílios, itens de primeiros socorros e de higiene, roupas, eletrônicos como rádio e lanterna, documentos pessoais e sacolas plásticas avulsas.

As postagens chamaram a atenção e provocaram reações. Parte do público achou o conteúdo um “exagero”, enquanto outros o relacionaram à possibilidade de desastres climáticos. Também houve quem se preocupasse com a ideia de que “alguma coisa vai acontecer”.

Diante da repercussão, a Defesa Civil publicou um novo esclarecimento de que a orientação não era um alerta de perigo.

“Falar de kit de emergência não é sinal de perigo, é sinal de que prevenir faz parte da rotina. A Defesa Civil Nacional posta diariamente conteúdos sobre prevenção. Por exemplo, conteúdos sobre “Kit de Emergência” foram postados dia 16 de março e 3 de abril”.

Os ataques hackers têm ligação com o boato?

A agência Reuters informou que um ataque hacker atingiu mais de 500 supermercados na França nas últimas semanas. Na madrugada de 11 para 12 de outubro, os criminosos fizeram os refrigeradores chegarem a 50ºC, o que causou incêndios e perda de alimentos em centenas de lojas pelo país.

Em 2 de novembro, o mesmo tipo de ação atingiu mercados na Suécia, Irlanda, Holanda, Estônia, Finlândia, Bélgica e Luxemburgo.

O sistema financeiro também foi alvo. Em 4 de novembro, o banco francês Crédit Mutuel Arkéa comunicou ter sofrido um ataque estimado em cerca de 100 milhões de euros (R$ 615 milhões), menos de uma semana depois de a gigante das criptomoedas Binance ter enfrentado uma ofensiva semelhante.

Na semana passada, o setor aéreo foi atingido: diversos voos comerciais receberam falsos alertas de bomba, o que causou transtornos em vários países.

Em 9 de novembro, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, acusou a Guarda Revolucionária do Irã de estar por trás dos ataques, numa campanha de “agressão híbrida”. Ele não mencionou, porém, qualquer risco de apagão na França ou na Europa. O Irã nega a autoria.

Outro ataque ocorreu na terça-feira, 10, no Porto de Santos, em São Paulo. A Autoridade Portuária de Santos (APS) confirmou que o site, os sistemas internos e os serviços usados por clientes e usuários ficaram fora do ar. Segundo a APS, não há risco de paralisação das operações do porto, embora possa haver lentidão no atendimento administrativo. Foi montado um Gabinete de Crise para coordenar a resposta e recuperar os sistemas.

A Polícia Federal (PF) abriu inquérito, e a apuração indica que o ataque partiu de fora do país.

Falsas ameaças de bomba atingem escolas, trens e voos na Europa

Na quarta-feira, 11, escolas da Itália, da Irlanda, da Escócia e da Irlanda do Norte receberam e-mails com ameaças de bomba. Na Itália, ao menos 300 escolas foram evacuadas por precaução, de acordo com o ministro da Educação, e a mensagem chegou a mais de 6 mil unidades. As autoridades afirmam que tudo não passou de um trote.

O transporte ferroviário também foi afetado. Na França, a estação de Calais-Frethun, no norte do país, recebeu uma ameaça, e casos parecidos prejudicaram viagens de trem na Inglaterra.

No setor aéreo, a Irlanda denunciou uma “provável campanha coordenada” de falsas ameaças contra voos comerciais e veículos de comunicação. Os alertas causaram transtornos em diferentes países europeus ao longo da semana.

“Os Simpsons” previram um apagão mundial em 2026?

Uma mensagem viral afirma que “Os Simpsons” anteciparam um apagão global em 2026 no episódio “It’s a Blunderful Life”, exibido em novembro de 2023. Nele, a personagem Lisa recorda um blecaute que deixou Springfield no escuro pouco antes do feriado de Ação de Graças. O episódio, no entanto, não faz nenhuma referência a um apagão mundial em 2026 nem à data de 17 de novembro.

Em entrevista publicada em 2024, o produtor executivo e showrunner Matt Selman afirmou que as “previsões” da série podem ser explicadas por uma noção básica de duas áreas: história e matemática.

“Se você estuda matemática, sabe que, se a série faz literalmente milhares de piadas ao longo de quase 800 episódios, seria estatisticamente impossível não criar algum conteúdo que acabasse coincidindo com algo que aconteceria na vida real. Mas as pessoas preferem a resposta mais simples: “mágica”. Sinto que, na era atual de desinformação digital em que vivemos, as previsões dos Simpsons (ou, mais corretamente, “coincidências”) perderam o sentido. Qualquer pessoa, por mais desinformada que seja, pode gerar uma imagem com inteligência artificial baseada em algum evento atual e dizer: “Os Simpsons previram isso!” — e pessoas bem-intencionadas, mas facilmente enganadas, vão acreditar, simplesmente porque querem muito que isso seja verdade.”

De onde vem a ideia dos 90 dias de apagão?

O prazo de 90 dias citado no boato vem do programa Fortress, do Departamento da Guerra dos Estados Unidos. O plano trata de preparar bases militares americanas para operar de forma autônoma e não tem relação com um apagão que atingiria a população.

De acordo com uma reportagem da “Fox News” intitulada “Por dentro do plano apocalíptico do Pentágono para manter os Estados Unidos em combate caso uma guerra global ecloda”, publicada em 25 de outubro de 2026, o Pentágono está adaptando instalações militares para sustentar operações essenciais por pelo menos 90 dias sem depender de estruturas externas. Isso inclui assegurar o próprio fornecimento de eletricidade, água, combustível e sistemas de comunicação.