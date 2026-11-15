Aos 17 anos, essa jovem cientista do Piauí quer plantar alface no espaço

Quando Yandra Liz teve a ideia de criar uma estufa em Marte, ela tinha apenas 12 anos. Estava no oitavo ano, em Teresina, e procurava um projeto para a feira de ciências da escola quando encontrou o trabalho de uma astrobióloga que estudava como cultivar tomates em um material que imitava o solo marciano.

“Eu não sabia da existência dessa possibilidade de cultivar alimentos fora da Terra”, diz Yandra, em entrevista exclusiva à EXAME.

Ela escreveu seu primeiro relatório científico e desenhou uma estufa na escala de quem a usaria — o projeto previa que uma pessoa poderia entrar, cuidar das plantas e fazer a colheita. A dificuldade ficou mais clara quando a feira acabou e Yandra decidiu, com um professor, continuar o projeto. Naquele momento, pelo menos, a estufa que ela havia imaginado para Marte era grande demais para ser construída e testada com os recursos que tinha à mão.

O comentário que ouviu na feira foi que o projeto parecia irrealista. Yandra discordava, mas entendeu que teria de diminuir a estufa para descobrir se a ideia funcionava. “Eu resolvi dar uma diminuída para conseguir criar ali uma estufa, um protótipo com os materiais que eu tinha na escola”, diz. Ela e o professor voltaram ao relatório e redesenharam o equipamento.

Na versão que Yandra está montando hoje, cabe uma alface. As raízes receberiam água e nutrientes sem precisar de terra, enquanto o equipamento monitoraria as condições da estufa e faria ajustes ao longo do cultivo.

Yandra escolheu a alface porque ela cresce rápido. “É uma das plantas em que a gente consegue fazer os testes bem rápido”, diz. Ela estima que o ciclo leve de dois a três meses, dependendo de começar pela semente ou por uma muda. Com um ciclo curto, consegue avaliar mais cedo se a estufa funciona do plantio à colheita e, se precisar ajustar o equipamento, testar a nova versão em outra rodada de cultivo.

Da feira saiu a L.I.F.E., startup de agricultura espacial que Yandra ainda toca sozinha em Teresina. Com apoio de até R$ 200 mil do programa Behring Founders, ela simula circuitos antes de comprar as peças, monta o que funcionou no computador e revê o código à medida que a estufa toma forma. “Tudo o que eu puder testar no computador, eu faço”, afirma. O próximo passo é levar o protótipo ao laboratório e ver se ele consegue conduzir uma planta até a primeira colheita.

Uma empresa de uma pessoa só

Aos 11 anos, Yandra convenceu os pais a deixá-la sair de Oeiras, no interior do Piauí, para estudar em Teresina. A mudança já estava nos planos da família, para quando ela chegasse ao segundo ano do ensino médio e estivesse mais perto do vestibular.

A abertura de uma escola internacional na capital fez com que ela quisesse ir antes. “Não sei nem como eu consegui convencê-los a me deixarem vir morar aqui em Teresina para estudar aqui”, diz.

Ela já fazia experimentos em casa, onde podia passar mais tempo com a matéria de que mais gostava na escola. Agora, com o ensino médio concluído, quer fazer faculdade e estudar fora. “Acho que uma coisa que me trouxe até aqui foi justamente por causa do estudo”, afirma.

Enquanto isso, o trabalho se divide entre a estufa e tudo o que a mantém de pé. De manhã, Yandra tenta encaixar reuniões, responder a e-mails e procurar oportunidades de financiamento. À tarde, volta ao equipamento.

Organiza as prioridades numa planilha no Notion e usa inteligência artificial para tarefas como localizar editais nos Estados Unidos. Na sua estimativa, uma busca que lhe tomaria cinco horas pode ficar pronta em menos de 30 minutos.

Nem tudo o que ela decide no computador termina ali. Se muda a ventilação, por exemplo, pode ter de redesenhar a estrutura da estufa para acomodar as peças. “A eletrônica altera muito da parte física, sabe?”, diz. A cada mudança, o código, o circuito e a estrutura precisam voltar a funcionar juntos.

O que muda quando a estufa sai da Terra?

O trabalho de Rebeca Gonçalves que despertou a curiosidade de Yandra partia de uma pergunta sobre o solo. Em estudo publicado na PLOS One em 2024, a astrobióloga e seus colegas testaram o cultivo de tomate, cenoura e ervilha em material que imitava a superfície marciana. A L.I.F.E. aposta na hidroponia, técnica de cultivo em que a água leva os nutrientes às raízes.

À medida que redesenhava o projeto, Yandra passou a olhar também para a Lua, onde o programa Artemis da Nasa já motivou pesquisas sobre como produzir alimentos em futuras bases.

Já se sabe que uma alface pode crescer em órbita. Em 2015, astronautas comeram alface-romana cultivada na Estação Espacial Internacional com o sistema Veggie, da Nasa. A estação também ganhou uma câmara automatizada com câmeras e mais de 180 sensores, capaz de transmitir dados sobre o cultivo para pesquisadores na Terra e reduzir o trabalho diário da tripulação.

Mesmo dentro de uma estação, regar exige engenharia. Em microgravidade, a água pode se acumular em torno das raízes e dificultar a chegada de oxigênio. A Nasa já investigou formas de conduzir o líquido pelos canais de um sistema hidropônico usando a tensão superficial. É o tipo de problema que uma estufa pode passar semanas sem apresentar em Teresina e revelar assim que muda de ambiente.

Yandra pretende usar câmaras frias e a vácuo para avaliar como o equipamento reage a baixas temperaturas e a pressões reduzidas. Esses testes podem expor falhas antes de uma tentativa de voo. Observar a irrigação e o crescimento das plantas sob microgravidade prolongada exigiria outra etapa.

“O ideal seria fazer um teste em órbita”, diz Yandra. Para chegar a essa etapa, ela precisa terminar de montar a estufa, validar seu funcionamento em laboratório e conseguir espaço para o equipamento em uma missão. A L.I.F.E. ainda não tem um voo previsto. Yandra busca uma parceria com uma agência espacial que ajude a viabilizar o teste.

Em uma missão desse tipo, a equipe responsável pelo experimento define o que quer medir, e o operador da missão avalia se o equipamento pode viajar a bordo. Em uma estação espacial, o teste pode ser acompanhado por pesquisadores em terra, com apoio da tripulação quando necessário. Para Yandra, a pergunta é o que acontece com a irrigação e com o crescimento da alface quando a estufa passa semanas em microgravidade.

Quanto vale o mercado de alimentos no espaço?

A L.I.F.E. entra num mercado ainda pequeno, mas que vem atraindo agências e empresas. Segundo a consultoria Verified Market Research, o mercado global de alimentos espaciais movimentou cerca de US$ 6,2 bilhões em 2025 e pode chegar a US$ 9,16 bilhões até 2033, com crescimento de 5% ao ano. As estimativas variam bastante entre consultorias, porque o setor mistura comida processada para astronautas, sistemas de cultivo e tecnologias que também são vendidas para a agricultura na Terra.

O motivo do interesse é logístico. Hoje, praticamente tudo o que a tripulação da Estação Espacial Internacional come sai da Terra em embalagens, e cada quilo lançado custa caro. Em missões mais longas, como as planejadas para a Lua e Marte, reabastecer a cada poucos meses deixa de ser viável. Produzir parte da comida a bordo reduziria peso, garantiria alimentos frescos e daria mais autonomia às missões.

Na missão Artemis II, por exemplo, a Nasa escolheu alimentos não perecíveis para o cardápio da tripulação.

A Nasa e a Agência Espacial Canadense criaram, em 2021, o Deep Space Food Challenge para estimular soluções nessa área.

De acordo com a Space.com, a competição reuniu mais de 300 equipes de 32 países. Em 2024, a startup franco-americana Interstellar Lab, com sede na Flórida, levou o prêmio principal de US$ 750 mil com um sistema modular e quase todo automatizado que cultiva verduras, cogumelos e até insetos.

Segundo a própria empresa, a finlandesa Solar Foods, que produz proteína a partir de microrganismos, venceu a categoria internacional.

A tecnologia é factível, mas ainda é limitada. A estação já cultivou alfaces e outras folhas em pequena escala, o suficiente para complementar a dieta, não para substituí-la. O desafio para startups como a de Yandra é provar que seus equipamentos funcionam com pouca intervenção humana e sobrevivem às condições de lançamento e de microgravidade, etapa em que muitos projetos ainda não chegaram.

Da primeira colheita a uma missão espacial

O programa Behring Founders ajudou Yandra a chegar a empresas e agências com as quais teria dificuldade de falar por conta própria. A entrada da L.I.F.E. no Catálogo da Indústria Espacial Brasileira, da Agência Espacial Brasileira (AEB), também abriu conversas. Ela diz que algumas empresas a procuraram depois de encontrar a startup na lista.

Em uma missão empresarial à Europa, Yandra passou por Alemanha, Áustria, Estônia e Holanda. Visitou instalações da Agência Espacial Europeia (ESA), conheceu laboratórios e participou de reuniões com empresas e representantes do setor. “Eu era a única menor de idade, na verdade, que estava lá”, diz. O que mais a interessava nessas conversas era conhecer quem já desenvolvia tecnologia espacial e quem poderia ajudá-la a testar a sua.

A estufa também foi pensada para lugares na Terra onde as condições de cultivo são difíceis. Yandra ainda precisa testar o equipamento para saber onde ele poderia ser útil. Sua prioridade continua sendo conseguir uma parceria que dê acesso a um voo. “Claro que o meu foco é a exploração espacial, a gente conseguir realmente levar esse protótipo para o espaço”, afirma.

Para os próximos cinco anos, ela gostaria de firmar uma parceria com uma agência espacial, brasileira ou estrangeira, e testar a estufa em órbita ou numa estação. Quando fala do que quer ver até o fim deste ano, Yandra descreve algo que cabe num relatório de laboratório.

Quer terminar a montagem, acompanhar o ciclo e organizar os dados para entender o que aconteceu dentro da estufa. A primeira frase do relatório, se tudo funcionar, ela já tem. “Deu certo, a alface cresceu.”