Quando o Nubank decide fazer uma oferta de emprego, uma ferramenta desenvolvida pela brasileira Comp prepara a proposta com base nas regras de recrutamento do banco. Segundo a startup, mais de 90% das ofertas do Nubank já saem desse sistema.

O trabalho começa depois que a equipe decide a quem pretende contratar e alcança uma parte da negociação que costuma passar por gestores e recrutadores, da proposta inicial à eventual contraproposta.

A Comp nasceu para ajudar empresas a comparar salários. Ganhou espaço ao levar a inteligência artificial para outras tarefas do RH e diz ter quintuplicado sua receita anual recorrente em 12 meses.

A oferta mais ampla, lançada no segundo trimestre de 2026, já superou US$ 10 milhões em receita anual recorrente, segundo dados enviados com exclusividade à EXAME. Nesta terça-feira, 17, a empresa passa a se chamar Zivo. A estreia nos Estados Unidos está prevista para o primeiro trimestre de 2027.

De uma base de salários a 11 áreas do RH

A primeira versão do negócio partia de uma pergunta que as empresas tinham dificuldade de responder com dados atualizados. Quanto o mercado paga a alguém com determinada função e nível de experiência?

A Comp organizava informações sobre salários e benefícios para que os clientes pudessem comparar seus próprios números com os de outras empresas.

Em 2023, a startup captou R$ 14 milhões em uma rodada liderada pela Kaszek para desenvolver essa frente. Em fevereiro de 2026, levantou R$ 100 milhões em uma Série A liderada pela Khosla Ventures.

O nome Comp, de compensation, acompanhava esse primeiro produto. A oferta atual abrange 11 frentes. O recrutamento pode levar a um projeto de admissão e integração de novos funcionários.

A avaliação de desempenho pode se conectar ao desenvolvimento de carreira e ao orçamento de pessoal.

Remuneração e arquitetura de cargos seguem no catálogo, que também inclui treinamento, operações de RH, pesquisas com funcionários, desligamentos e um ambiente para reunir os dados desses processos.

A empresa diz atender cerca de 100 clientes com a oferta de RH com IA. Cada cliente pode começar com uma ou mais frentes e paga uma mensalidade definida pelo porte e pela complexidade do projeto.

Para a startup, isso cria duas formas de crescer. Uma é conquistar empresas, como fez com a Vivo. A outra é assumir novas tarefas em clientes que já contratavam seus serviços, como o Nubank. A Zivo não informou quanto do crescimento veio de cada grupo.

Como está o mercado de HR techs no Brasil?

A Zivo disputa espaço em um setor que aumentou nos últimos anos. O Brasil tem 403 HR techs ativas, como são chamadas as startups de recursos humanos, segundo levantamento da Liga Ventures em parceria com a GoGood divulgado em setembro de 2025. Juntas, elas captaram R$ 590 milhões em 25 rodadas ao longo de 2024.

A maioria vende para outras empresas (77%) e está em São Paulo (58%). As áreas com mais empresas são educação corporativa, recrutamento e seleção e saúde ocupacional e bem-estar. Oitenta delas já usam IA em produtos como triagem de candidatos, avaliação de desempenho e análise de dados sobre funcionários. Para a Liga Ventures, o setor entra em uma fase de consolidação, com as líderes comprando concorrentes para ampliar o portfólio.

Já a IA voltada ao RH cresce em ritmo mais acelerado. O mercado global de IA para gestão de recursos humanos passou de US$ 4 bilhões em 2025 para US$ 5,3 bilhões estimados em 2026 e deve chegar a US$ 33,5 bilhões em 2034, de acordo com projeção da consultoria IMARC Group.

Dentro das empresas, a adoção também avançou. A fatia de empresas que testam ou já implementam IA generativa saltou de 19% em 2023 para 61% em 2025, segundo pesquisas da Gartner com líderes de RH.

No Brasil, 94,9% das empresas já discutem ou aplicam IA na gestão de pessoas, de acordo com estudo da LG "Lugar de Gente" publicado em junho. Recrutamento e seleção é a área prioritária, citada por 40%, seguida por folha de pagamento e atendimento ao colaborador, com 36% cada.

Ainda é difícil medir o ganho. Segundo a pesquisa AI for HR 2025, da Distrito, 73,9% das empresas não têm indicadores claros para avaliar o impacto das iniciativas de IA, e quase metade das empresas não tem uma estratégia formal de adoção.

No estudo da LG, o custo aparece em último lugar entre as barreiras, citado por 2% das lideranças. O maior entrave é a falta de ferramentas feitas para as demandas do RH, mencionada por 26,3%. É nessa lacuna que startups como a Zivo apostam.

O que significa passar de US$ 10 milhões em receita recorrente?

Cerca de 85% da receita da companhia já vem da oferta mais ampla de RH com IA, segundo a Zivo.

O patamar de US$ 10 milhões se refere à receita anual recorrente dessa frente. O indicador, conhecido pela sigla ARR, expressa em 12 meses o valor das receitas recorrentes no ritmo atual.

Uma empresa que fecha um novo contrato mensal pode elevar esse indicador antes de contabilizar um ano inteiro de pagamentos.

A startup informou que a receita anual recorrente cresceu cinco vezes em 12 meses, mas manteve em sigilo os valores exatos no início e no fim do período.

O que a ferramenta criada para o Nubank faz?

O projeto começou com o redesenho do fluxo de geração de ofertas. A partir daí, a Comp construiu uma ferramenta sob medida para preparar propostas, seguindo as regras e as etapas de recrutamento do Nubank.

A startup informa que o sistema produz mais de 90% das ofertas do banco. Essa proporção mede a adoção da ferramenta na preparação das propostas. A escolha dos candidatos e as decisões de contratação ficam com as equipes, segundo a Zivo.

Com base no volume atual de propostas, a startup projeta liberar cerca de 1.500 horas por ano de gestores e recrutadores e elevar em 4 pontos percentuais a taxa de aceitação dos candidatos.

O primeiro número estima o tempo que as equipes podem recuperar. O segundo indica quantos candidatos a mais aceitariam a proposta proporcionalmente ao total de ofertas.

O caso do banco também ajuda a explicar por que a empresa passou a vender projetos que atravessam mais de uma área do RH.

Uma proposta tem um componente salarial, mas faz parte de uma sequência que começa na seleção e pode envolver ajustes antes de o candidato decidir. Ao incorporar as regras do próprio cliente, a startup busca assumir a preparação da oferta dentro desse fluxo.

Já o QuintoAndar usou as ferramentas da empresa para a avaliação de desempenho. Segundo a Zivo, a satisfação dos gestores com o processo passou de 25% para 96%. O indicador descreve como os gestores avaliaram o processo.

A startup não informou quantas pessoas participaram da medição, quando ela foi feita ou quais mudanças no processo os gestores avaliaram.

Em um caso, a ferramenta prepara uma proposta para alguém que ainda está fora da empresa. No outro, o projeto entra em um processo que gestores usam para avaliar funcionários.

Essa diferença ajuda a entender a mudança comercial da Comp. A startup passou de vender acesso a dados de remuneração a desenvolver ferramentas para rotinas em que cada cliente já tem regras e responsabilidades próprias.

Por que a Comp muda de nome antes de chegar aos EUA?

A mudança de marca acompanha a transformação do negócio. Segundo a empresa, o nome Comp ainda sugeria a quem contratava que o serviço terminava na remuneração, mesmo quando o projeto envolvia recrutamento, avaliação de desempenho ou outras áreas.

A escolha de Zivo foi pensada para funcionar nos dois mercados. É um nome curto, que a startup descreve como fácil de ler tanto em português quanto em inglês.

A companhia diz que está contratando brasileiros em Nova York, em Miami e no Brasil para preparar a entrada nos Estados Unidos.

O lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2027. A Zivo ainda não divulgou orçamento para a expansão, nem uma meta de clientes no país.

O teste comercial será reproduzir o caminho que descreve no Brasil: ganhar o primeiro contrato em uma área do RH e convencer o cliente a ampliar o uso para outras.