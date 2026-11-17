Pedro Bobrow e Christophe Gerlach, fundadores da Zivo: startup que começou com dados de remuneração passou a desenvolver ferramentas para recrutamento e avaliação de desempenho (Comp/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10h01.
A Comp, startup brasileira que começou como uma base de dados de salários e benefícios, passa a se chamar Zivo em 17 de novembro de 2026. A empresa ampliou a oferta para 11 frentes de recursos humanos com inteligência artificial, do recrutamento aos desligamentos, e diz ter quintuplicado a receita anual recorrente em 12 meses. Segundo a startup, a frente de RH com IA, lançada no segundo trimestre de 2026, superou US$ 10 milhões em receita anual recorrente e já responde por cerca de 85% da receita, com cerca de 100 clientes.
Entre os casos citados estão o Nubank, que prepara mais de 90% de suas ofertas de emprego com uma ferramenta criada pela startup, e o QuintoAndar, onde a satisfação dos gestores com a avaliação de desempenho passou de 25% para 96%, segundo a Zivo. A empresa, que captou R$ 14 milhões em 2023 em rodada liderada pela Kaszek, afirma que decisões como contratar, promover e desligar seguem com pessoas e prepara a entrada nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2027.
Quando o Nubank decide fazer uma oferta de emprego, uma ferramenta desenvolvida pela brasileira Comp prepara a proposta com base nas regras de recrutamento do banco. Segundo a startup, mais de 90% das ofertas do Nubank já saem desse sistema.
O trabalho começa depois que a equipe decide a quem pretende contratar e alcança uma parte da negociação que costuma passar por gestores e recrutadores, da proposta inicial à eventual contraproposta.
A Comp nasceu para ajudar empresas a comparar salários. Ganhou espaço ao levar a inteligência artificial para outras tarefas do RH e diz ter quintuplicado sua receita anual recorrente em 12 meses.
A oferta mais ampla, lançada no segundo trimestre de 2026, já superou US$ 10 milhões em receita anual recorrente, segundo dados enviados com exclusividade à EXAME. Nesta terça-feira, 17, a empresa passa a se chamar Zivo. A estreia nos Estados Unidos está prevista para o primeiro trimestre de 2027.
A primeira versão do negócio partia de uma pergunta que as empresas tinham dificuldade de responder com dados atualizados. Quanto o mercado paga a alguém com determinada função e nível de experiência?
A Comp organizava informações sobre salários e benefícios para que os clientes pudessem comparar seus próprios números com os de outras empresas.
Em 2023, a startup captou R$ 14 milhões em uma rodada liderada pela Kaszek para desenvolver essa frente. Em fevereiro de 2026, levantou R$ 100 milhões em uma Série A liderada pela Khosla Ventures.
O nome Comp, de compensation, acompanhava esse primeiro produto. A oferta atual abrange 11 frentes. O recrutamento pode levar a um projeto de admissão e integração de novos funcionários.
A avaliação de desempenho pode se conectar ao desenvolvimento de carreira e ao orçamento de pessoal.
Remuneração e arquitetura de cargos seguem no catálogo, que também inclui treinamento, operações de RH, pesquisas com funcionários, desligamentos e um ambiente para reunir os dados desses processos.
A empresa diz atender cerca de 100 clientes com a oferta de RH com IA. Cada cliente pode começar com uma ou mais frentes e paga uma mensalidade definida pelo porte e pela complexidade do projeto.
Para a startup, isso cria duas formas de crescer. Uma é conquistar empresas, como fez com a Vivo. A outra é assumir novas tarefas em clientes que já contratavam seus serviços, como o Nubank. A Zivo não informou quanto do crescimento veio de cada grupo.
A Zivo disputa espaço em um setor que aumentou nos últimos anos. O Brasil tem 403 HR techs ativas, como são chamadas as startups de recursos humanos, segundo levantamento da Liga Ventures em parceria com a GoGood divulgado em setembro de 2025. Juntas, elas captaram R$ 590 milhões em 25 rodadas ao longo de 2024.
A maioria vende para outras empresas (77%) e está em São Paulo (58%). As áreas com mais empresas são educação corporativa, recrutamento e seleção e saúde ocupacional e bem-estar. Oitenta delas já usam IA em produtos como triagem de candidatos, avaliação de desempenho e análise de dados sobre funcionários. Para a Liga Ventures, o setor entra em uma fase de consolidação, com as líderes comprando concorrentes para ampliar o portfólio.
Já a IA voltada ao RH cresce em ritmo mais acelerado. O mercado global de IA para gestão de recursos humanos passou de US$ 4 bilhões em 2025 para US$ 5,3 bilhões estimados em 2026 e deve chegar a US$ 33,5 bilhões em 2034, de acordo com projeção da consultoria IMARC Group.
Dentro das empresas, a adoção também avançou. A fatia de empresas que testam ou já implementam IA generativa saltou de 19% em 2023 para 61% em 2025, segundo pesquisas da Gartner com líderes de RH.
No Brasil, 94,9% das empresas já discutem ou aplicam IA na gestão de pessoas, de acordo com estudo da LG "Lugar de Gente" publicado em junho. Recrutamento e seleção é a área prioritária, citada por 40%, seguida por folha de pagamento e atendimento ao colaborador, com 36% cada.
Ainda é difícil medir o ganho. Segundo a pesquisa AI for HR 2025, da Distrito, 73,9% das empresas não têm indicadores claros para avaliar o impacto das iniciativas de IA, e quase metade das empresas não tem uma estratégia formal de adoção.
No estudo da LG, o custo aparece em último lugar entre as barreiras, citado por 2% das lideranças. O maior entrave é a falta de ferramentas feitas para as demandas do RH, mencionada por 26,3%. É nessa lacuna que startups como a Zivo apostam.
Cerca de 85% da receita da companhia já vem da oferta mais ampla de RH com IA, segundo a Zivo.
O patamar de US$ 10 milhões se refere à receita anual recorrente dessa frente. O indicador, conhecido pela sigla ARR, expressa em 12 meses o valor das receitas recorrentes no ritmo atual.
Uma empresa que fecha um novo contrato mensal pode elevar esse indicador antes de contabilizar um ano inteiro de pagamentos.
A startup informou que a receita anual recorrente cresceu cinco vezes em 12 meses, mas manteve em sigilo os valores exatos no início e no fim do período.
O projeto começou com o redesenho do fluxo de geração de ofertas. A partir daí, a Comp construiu uma ferramenta sob medida para preparar propostas, seguindo as regras e as etapas de recrutamento do Nubank.
A startup informa que o sistema produz mais de 90% das ofertas do banco. Essa proporção mede a adoção da ferramenta na preparação das propostas. A escolha dos candidatos e as decisões de contratação ficam com as equipes, segundo a Zivo.
Com base no volume atual de propostas, a startup projeta liberar cerca de 1.500 horas por ano de gestores e recrutadores e elevar em 4 pontos percentuais a taxa de aceitação dos candidatos.
O primeiro número estima o tempo que as equipes podem recuperar. O segundo indica quantos candidatos a mais aceitariam a proposta proporcionalmente ao total de ofertas.
O caso do banco também ajuda a explicar por que a empresa passou a vender projetos que atravessam mais de uma área do RH.
Uma proposta tem um componente salarial, mas faz parte de uma sequência que começa na seleção e pode envolver ajustes antes de o candidato decidir. Ao incorporar as regras do próprio cliente, a startup busca assumir a preparação da oferta dentro desse fluxo.
Já o QuintoAndar usou as ferramentas da empresa para a avaliação de desempenho. Segundo a Zivo, a satisfação dos gestores com o processo passou de 25% para 96%. O indicador descreve como os gestores avaliaram o processo.
A startup não informou quantas pessoas participaram da medição, quando ela foi feita ou quais mudanças no processo os gestores avaliaram.
Em um caso, a ferramenta prepara uma proposta para alguém que ainda está fora da empresa. No outro, o projeto entra em um processo que gestores usam para avaliar funcionários.
Essa diferença ajuda a entender a mudança comercial da Comp. A startup passou de vender acesso a dados de remuneração a desenvolver ferramentas para rotinas em que cada cliente já tem regras e responsabilidades próprias.
A mudança de marca acompanha a transformação do negócio. Segundo a empresa, o nome Comp ainda sugeria a quem contratava que o serviço terminava na remuneração, mesmo quando o projeto envolvia recrutamento, avaliação de desempenho ou outras áreas.
A escolha de Zivo foi pensada para funcionar nos dois mercados. É um nome curto, que a startup descreve como fácil de ler tanto em português quanto em inglês.
A companhia diz que está contratando brasileiros em Nova York, em Miami e no Brasil para preparar a entrada nos Estados Unidos.
O lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2027. A Zivo ainda não divulgou orçamento para a expansão, nem uma meta de clientes no país.
O teste comercial será reproduzir o caminho que descreve no Brasil: ganhar o primeiro contrato em uma área do RH e convencer o cliente a ampliar o uso para outras.
A startup criou uma ferramenta para gerar propostas de emprego com base nas regras de recrutamento do banco. Segundo a empresa, mais de 90% das ofertas do Nubank passam pelo sistema.
A receita anual recorrente, segundo a startup. Esse indicador expressa o valor das receitas recorrentes em 12 meses e é diferente do faturamento já registrado no período.
A mudança de nome está marcada para 17 de novembro de 2026. A entrada no mercado americano está prevista para o primeiro trimestre de 2027.
Sim. Remuneração e arquitetura de cargos continuam no catálogo, ao lado de áreas como recrutamento, admissão e avaliação de desempenho.
Glossário
Receita anual recorrente (ARR)
Indicador que projeta para 12 meses o valor das receitas recorrentes de uma empresa no ritmo atual, como assinaturas e mensalidades. Muito usado por empresas de software, é conhecido pela sigla em inglês ARR (annual recurring revenue). Por ser uma projeção, pode crescer antes de a empresa receber um ano inteiro de pagamentos.
Kaszek
Gestora de venture capital fundada em 2011 por Hernan Kazah e Nicolás Szekasy, ex-executivos do Mercado Livre. É uma das maiores investidoras em startups da América Latina, com aportes em empresas como Nubank e QuintoAndar.
Arquitetura de cargos
Estrutura que organiza as funções de uma empresa em famílias, níveis e faixas salariais. Serve de base para definir remuneração, promoções e planos de carreira de forma consistente entre áreas.
Taxa de aceitação
Percentual de candidatos que aceitam a proposta de emprego em relação ao total de ofertas feitas pela empresa. No recrutamento, mede a competitividade das propostas e a eficiência do processo seletivo.