GTA 6 chega na quinta-feira, 19, e já ganhou espaço numa agenda improvável: a dos departamentos de recursos humanos. Pelo mundo, empresas estão dando folga para que funcionários joguem. Depois de treze anos desde GTA V, a estreia deixou de ser apenas um compromisso dos fãs com o console.

Na Logitech, o tempo para jogar virou benefício. Na japonesa Pocketpair, foi apresentada como uma “viagem de negócios” a Vice City, a cidade fictícia inspirada em Miami. As duas iniciativas mostram como a expectativa por um jogo passou a influenciar decisões tomadas fora dele.

É esse conjunto de movimentos que dá forma à GTA economy: não uma conta fechada do impacto econômico, mas os negócios e as mudanças de rotina em torno do lançamento da Rockstar Games. Há quem libere funcionários para jogar, quem queira contratar um jogador para produzir conteúdo e quem já esteja transportando os arquivos até os consoles.

Quando jogar entra na política de pessoal

A Logitech oferece o Logi Game Day a cerca de 7 mil funcionários, incluindo a equipe brasileira. Cada pessoa escolhe o jogo e um dia de folga até novembro de 2027. GTA 6 é a ocasião para lançar o benefício, não uma exigência para usá-lo.

Para uma fabricante de mouses, teclados e acessórios para games, a iniciativa também combina com o produto que vende. No dia 19, sua divisão Logitech G fará uma transmissão da sede das Américas, em San José, comandada pelo gerente-geral Robin Piispanen. A empresa celebra com os funcionários a mesma atividade que incentiva entre os clientes.

A Pocketpair, criadora de Palworld, reservou um período maior: cinco dias, de 19 a 23 de novembro, para quem pretende jogar. A “viagem” a Vice City é uma brincadeira do comunicado. Segundo o GamesRadar+, o estúdio afirmou que manteria o cronograma de atualizações de seus próprios jogos.

A vontade de estar livre na estreia chegou até a uma campanha de retenção militar. Em Fort Stewart, na Geórgia, o 9º Batalhão de Engenharia de Brigada do Exército americano ofereceu quatro dias de dispensa a soldados que renovassem o vínculo. Uma porta-voz disse à ABC News, em agosto, que 20 haviam aderido, com compromissos de mais dois a seis anos de serviço.

A folga virou benefício corporativo e até incentivo para renovar um vínculo militar.

No Brasil, a disputa também é por quem transmite

Quem não joga também pode acompanhar alguém jogando. No Brasil, esse público já apareceu antes da estreia: durante o especial de GTA VI exibido em agosto, Davy Jones acumulou 1,2 milhão de visualizações em sua transmissão no GameplayRJ, no YouTube. Alanzoka chegou a um público de 78 mil simultâneos na Twitch, segundo a cobertura da EXAME sobre o evento. São métricas diferentes, mas ambas mostram que o interesse não se limita a comprar uma cópia.

Nos Estados Unidos, a Kalshi colocou uma cifra nessa busca por conteúdo. A plataforma de mercados de previsão anunciou uma vaga para jogar GTA VI, transmitir a experiência e estudar sua economia. O contrato prevê US$ 100 mil a US$ 120 mil pelo projeto, mais US$ 15 mil pela conclusão. É uma contratação específica, não uma referência de renda para streamers em geral.

Na outra ponta está a Take-Two Interactive, dona da Rockstar, que vende o jogo. Para o trimestre encerrado em dezembro, a companhia projeta US$ 3,35 bilhões a US$ 3,5 bilhões em reservas líquidas, indicador de vendas de produtos e serviços. O valor abrange todo o grupo, não apenas GTA 6, cujas pré-vendas ainda não foram detalhadas em número de cópias.

Antes da primeira missão, o movimento aparece na rede

Enquanto os resultados comerciais ainda estão por vir, os downloads já deixaram uma medida concreta. O pré-carregamento de GTA 6 antecipa a transferência dos arquivos, sem liberar a partida. No PlayStation 5, é preciso reservar 212 GB.

Com os jogadores baixando o título, a operadora de pontos de troca de tráfego DE-CIX registrou um recorde em 10 de novembro: 33,01 terabits por segundo na soma de sua rede mundial. Em Frankfurt, o pico chegou a 22,30 terabits por segundo, 19,06% acima da marca anterior. Os indicadores medem todo o tráfego que passa por essa infraestrutura, não apenas GTA.

O download antecipado espalha a demanda pelos dias anteriores à estreia, mas já levou a rede da DE-CIX a um recorde.

É a parte menos visível do lançamento: antes de alguém dirigir pelas ruas de Vice City, distribuidores e operadoras precisam entregar centenas de gigabytes aos consoles. As folgas e transmissões ajudam a mostrar o tamanho da expectativa. O tráfego dá uma dimensão do trabalho necessário para atendê-la.