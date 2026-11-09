'Os Simpsons' previram um apagão em 17 de novembro? Veja outras previsões que se tornaram realidade

Um episódio de "Os Simpsons" voltou a circular nas redes sociais com uma teoria que marca até data: um apagão mundial em 17 de novembro de 2026. A história ganhou força quando internautas ligaram um blecaute em Springfield a um teste de emergência agendado para o mesmo dia nos Estados Unidos.

De onde veio o boato do apagão mundial?

A cena é de "Uma Vida Desastrada", episódio da 35ª temporada exibido em 2023. Na trama, um incêndio na usina nuclear deixa Springfield sem energia, e Homer acaba levando a culpa. O blecaute se limita à cidade fictícia, e o capítulo não menciona 2026.

O que está previsto para 17 de novembro é um teste do Sistema de Alerta de Emergência dos Estados Unidos (FEMA). O exercício consiste em transmitir uma mensagem de cerca de um minuto em emissoras de rádio e TV, sem interromper o fornecimento de energia. A teoria de um blecaute mundial surgiu dessa associação nas redes e carece de evidência técnica.

Previsto na legislação dos Estados Unidos, o teste é realizado periodicamente para verificar se os canais de comunicação funcionam em situações de emergência.

‼️Simpsons predicts ‘Great Blackout’ will happen on 17th November. Watch last 15 seconds.

Note: Episode from “It’s a Blunderful Life”It first aired on Fox on November 19, 2023

@ankitatIIMA @sanjeevsanyal @aravind https://t.co/gXujq1YZXi — SKP 🤖 (@lambdabeta2025) November 1, 2026

O boato também pegou carona na recomendação da Defesa Civil Nacional do último sábado, 7, para que todas as famílias tenham em casa um kit de emergência para 72 horas, com itens como alimentos e água.

O órgão garantiu que a orientação não tem relação com nenhuma crise iminente, mas parte do público não acreditou, e o assunto viralizou nas redes sociais.

🚨 Saiba como preparar seu Kit de emergência! Em desastres de grande proporção, o socorro pode demorar a chegar a algumas localidades devido às dificuldades de acesso. https://t.co/tl9fTv988s — Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) November 6, 2026

Seis vezes em que 'Os Simpsons' acertaram detalhes do futuro

A fama de vidente da série vem de cenas que ganharam novos sentidos anos depois. Entre os casos estão a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e uma nota de R$ 200 que apareceu no desenho seis anos antes de entrar em circulação no Brasil.

1. Donald Trump na presidência dos Estados Unidos

Exibido em 2000, "Bart no Futuro" imagina Lisa Simpson como presidente dos Estados Unidos. Em uma reunião com assessores, ela diz que herdou um problema orçamentário do presidente anterior, Donald Trump.

Dezesseis anos depois, Trump venceu sua primeira eleição presidencial. Em março de 2016, quase oito meses antes da vitória de Trump nas urnas, o roteirista Dan Greaney contou ao The Hollywood Reporter que a piada havia sido pensada como um alerta político.

2. A vitória da Alemanha sobre o Brasil na Copa

Em março de 2014, meses antes da Copa do Mundo, "Os Simpsons" colocaram Homer para apitar uma final entre Brasil e Alemanha. No episódio "Os Simpsons na Copa do Mundo", os alemães vencem por 2 a 0 e ficam com a taça.

Na Copa de 2014, as seleções se enfrentaram na semifinal, no Mineirão, em Belo Horizonte. A animação acertou o vencedor da partida, que entrou para a história pelo placar de 7 a 1.

3. A compra do estúdio da Fox pela Disney

Em "Quando Nasce Uma Fofoca", de 1998, o letreiro na sede da 20th Century Fox apresenta o estúdio como uma divisão da Walt Disney Company. Na época, a Fox já exibia a animação nos Estados Unidos.

Em 20 de março de 2019, a Disney concluiu a aquisição de ativos da 21st Century Fox, incluindo o estúdio de cinema. O negócio, avaliado em cerca de US$ 71 bilhões, levou "Os Simpsons" para a empresa citada na placa mais de duas décadas antes.

4. A entrada em circulação da nota de R$ 200

O episódio da Copa também mostra uma tentativa de suborno. Como árbitro, Homer é pressionado a aceitar uma maleta com dinheiro, onde aparecem cédulas de R$ 200. O valor que fazia parte da piada em 2014 virou uma denominação oficial seis anos depois.

O Banco Central lançou a nota em 2 de setembro de 2020, com o lobo-guará no verso. Segundo a instituição, a demanda por dinheiro em espécie cresceu durante a pandemia, e a nova cédula permitiu colocar um valor maior em circulação em menos tempo.

5. Lady Gaga suspensa por cabos no Super Bowl

Em "Lisa Canta Gaga", de 2012, Lady Gaga visita Springfield e faz um show em que passa sobre a plateia suspensa por cabos. Cinco anos depois, a cantora usou o mesmo recurso para descer até o palco no show do intervalo do Super Bowl. Foi a coreografia aérea que fez a cena do desenho voltar a circular.

6. A menção ao vírus Ebola antes da epidemia de 2014

Em "Saxofone de Lisa", terceiro episódio da nona temporada de "Os Simpsons", exibido em 19 de outubro de 1997, Marge tenta animar Bart oferecendo-se para ler um livro fictício chamado "George Curioso e o Vírus Ebola".

O vírus já havia sido identificado em 1976. A cena voltou a circular em 2014, quando começou a epidemia de Ebola na África Ocidental. O surto se estendeu até 2016 e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), foi o maior desde a descoberta do vírus.