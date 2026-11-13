Pane no Outlook e no Teams derruba ação da Microsoft em Nova York

This illustration photograph shows the Microsoft Outlook logo (L) displayed on a smartphone with the backdrop of Microsoft logo on a screen, in New Delhi on November 13, 2026. Microsoft said on November 12 that efforts to repair a major outage of Outlook were not going as expected and the firm was seeking alternative solutions as users around the world were left without its crucial services. (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP) (MANAN VATSYAYANA/AFP)
Editor de Invest
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09h38.
Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 09h41.
As ações da Microsoft recuavam 1,58% no pré-mercado desta sexta-feira, 13, a US$ 514,72, por volta das 9h15, depois de chegarem a cair 2,96%. A pressão vem de uma falha global que derrubou o Outlook, o Teams e o Copilot em mais de 70 países e já dura mais de 15 horas, sem previsão de restabelecimento completo. A empresa atribui a pane a uma sobrecarga no Exchange Online. O apagão coincide com o avanço da Anthropic sobre o Office, com o lançamento do Claude Sheets, e com sinais de que a OpenAI, da qual a Microsoft tem 24%, ficou para trás na corrida da IA.
A Microsoft chega ao pregão desta sexta-feira, 13, pressionada por uma falha global que derrubou o Outlook, o Teams e o Copilot em mais de 70 países. Por volta das 9h15 (horário de Brasília), as ações da companhia recuavam 1,58% no pré-mercado, a US$ 514,72, segundo dados do Investing.com. Mais cedo, o papel chegou a cair 2,96%, a US$ 507,51, a mínima da sessão estendida até aqui.
Na quinta-feira, 12, a ação havia fechado em alta de 0,36%, a US$ 523,00. Segundo a Dow Jones Newswires, por volta das 7h45 a queda no pré-mercado era de 2,4%, e o papel caminhava para registrar a terceira baixa de 2% ou mais nas últimas quatro sessões.
A instabilidade começou na tarde de quinta-feira. Às 15h27, o Downdetector já somava mais de 130 mil relatos de problemas com o Outlook. Mais de 430 milhões de pessoas usam os serviços do Microsoft 365, além de governos e empresas no mundo todo.
O impacto chegou ao setor público. No Japão, parte da infraestrutura de TI do governo foi atingida e servidores recorreram ao telefone. Em Singapura, o e-mail oficial do governo ficou fora do ar, e a Suprema Corte das Filipinas relatou impacto parcial. Na Índia, as companhias aéreas Air India e IndiGo tiveram o atendimento por e-mail prejudicado, sem efeito sobre os voos.
Os engenheiros da Microsoft trabalham há mais de 15 horas na correção, e as atualizações mostram que a tarefa tem sido difícil. Pouco depois das 22h de quinta-feira no horário de Nova York (meia-noite em Brasília), mais de nove horas após confirmar que investigava o problema, a empresa admitiu que as mudanças aplicadas para melhorar o serviço não estavam surtindo o efeito esperado, segundo a Barron's.
Na atualização das 4h30 (6h30 em Brasília), a Microsoft relatou "sinais iniciais de estabilização" e melhora na capacidade dos serviços. Ao mesmo tempo, ampliou para 48 horas o prazo de espera para o processamento de e-mails, para que as mensagens atrasadas não se percam.
Às 8h01, a companhia informou ter concluído reparos parciais na infraestrutura da região Ásia-Pacífico, mas ainda não há previsão para o restabelecimento completo do Outlook. A empresa atribui a pane a uma sobrecarga nos servidores do Exchange Online e diz não ver sinais de ataque hacker.
O apagão acontece em um momento especialmente ruim para a Microsoft. Na terça-feira, 10, a Anthropic lançou o Claude Sheets, um editor de planilhas com IA, e o mercado leu a novidade como um desafio direto à gigante de software. Em setembro, a dona do Claude já havia apresentado um editor de documentos que mira o Word.
A semana também trouxe notícias ruins para a parceira mais importante da Microsoft na inteligência artificial. Reportagens sobre os números mais recentes da OpenAI sugerem que a criadora do ChatGPT está consideravelmente atrás da Anthropic na corrida da IA. A Microsoft tem 24% da OpenAI e uma participação bem menor na Anthropic.
Em outubro, a OpenAI informou a investidores receita anualizada próxima de US$ 50 bilhões, abaixo dos mais de US$ 65 bilhões reportados pela Anthropic, embora as duas usem bases de cálculo diferentes. A Anthropic, por sua vez, prepara a estreia na Nasdaq em 19 de novembro, com avaliação que pode passar de US$ 1 trilhão.
A turbulência na Nvidia, cujas ações despencaram mais de 10% no pré-mercado de quinta-feira após a saída de Jensen Huang do comando da empresa, aproximou a Microsoft da retomada do posto de segunda companhia mais valiosa do mundo. O tropeço da rival, porém, não foi suficiente para compensar as pressões sobre a dona do Outlook.
*com agências internacionais
Por volta das 9h15 (horário de Brasília), a ação recuava 1,58%, a US$ 514,72, ante o fechamento de US$ 523,00 de quinta-feira. Na mínima do pré-mercado, o papel chegou a cair 2,96%, a US$ 507,51.
A pane atingiu o Outlook, o Teams e o assistente de IA Copilot, com usuários afetados em mais de 70 países. O problema está no Exchange Online, sistema que armazena as caixas de e-mail e cuida do envio e do recebimento de mensagens.
A Anthropic lançou nesta semana um editor de planilhas com IA, depois de apresentar um editor de documentos em setembro, e o mercado vê os produtos como concorrentes diretos do Office. Além disso, reportagens indicam que a OpenAI, da qual a Microsoft tem 24%, está atrás da Anthropic na corrida da IA.