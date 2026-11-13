Pane no Outlook e no Teams derruba ação da Microsoft em Nova York

A Microsoft chega ao pregão desta sexta-feira, 13, pressionada por uma falha global que derrubou o Outlook, o Teams e o Copilot em mais de 70 países. Por volta das 9h15 (horário de Brasília), as ações da companhia recuavam 1,58% no pré-mercado, a US$ 514,72, segundo dados do Investing.com. Mais cedo, o papel chegou a cair 2,96%, a US$ 507,51, a mínima da sessão estendida até aqui.

Na quinta-feira, 12, a ação havia fechado em alta de 0,36%, a US$ 523,00. Segundo a Dow Jones Newswires, por volta das 7h45 a queda no pré-mercado era de 2,4%, e o papel caminhava para registrar a terceira baixa de 2% ou mais nas últimas quatro sessões.

Falha já dura mais de 15 horas

A instabilidade começou na tarde de quinta-feira. Às 15h27, o Downdetector já somava mais de 130 mil relatos de problemas com o Outlook. Mais de 430 milhões de pessoas usam os serviços do Microsoft 365, além de governos e empresas no mundo todo.

O impacto chegou ao setor público. No Japão, parte da infraestrutura de TI do governo foi atingida e servidores recorreram ao telefone. Em Singapura, o e-mail oficial do governo ficou fora do ar, e a Suprema Corte das Filipinas relatou impacto parcial. Na Índia, as companhias aéreas Air India e IndiGo tiveram o atendimento por e-mail prejudicado, sem efeito sobre os voos.

Os engenheiros da Microsoft trabalham há mais de 15 horas na correção, e as atualizações mostram que a tarefa tem sido difícil. Pouco depois das 22h de quinta-feira no horário de Nova York (meia-noite em Brasília), mais de nove horas após confirmar que investigava o problema, a empresa admitiu que as mudanças aplicadas para melhorar o serviço não estavam surtindo o efeito esperado, segundo a Barron's.

Na atualização das 4h30 (6h30 em Brasília), a Microsoft relatou "sinais iniciais de estabilização" e melhora na capacidade dos serviços. Ao mesmo tempo, ampliou para 48 horas o prazo de espera para o processamento de e-mails, para que as mensagens atrasadas não se percam.

Às 8h01, a companhia informou ter concluído reparos parciais na infraestrutura da região Ásia-Pacífico, mas ainda não há previsão para o restabelecimento completo do Outlook. A empresa atribui a pane a uma sobrecarga nos servidores do Exchange Online e diz não ver sinais de ataque hacker.

Anthropic avança sobre o território do Office

O apagão acontece em um momento especialmente ruim para a Microsoft. Na terça-feira, 10, a Anthropic lançou o Claude Sheets, um editor de planilhas com IA, e o mercado leu a novidade como um desafio direto à gigante de software. Em setembro, a dona do Claude já havia apresentado um editor de documentos que mira o Word.

A semana também trouxe notícias ruins para a parceira mais importante da Microsoft na inteligência artificial. Reportagens sobre os números mais recentes da OpenAI sugerem que a criadora do ChatGPT está consideravelmente atrás da Anthropic na corrida da IA. A Microsoft tem 24% da OpenAI e uma participação bem menor na Anthropic.

Em outubro, a OpenAI informou a investidores receita anualizada próxima de US$ 50 bilhões, abaixo dos mais de US$ 65 bilhões reportados pela Anthropic, embora as duas usem bases de cálculo diferentes. A Anthropic, por sua vez, prepara a estreia na Nasdaq em 19 de novembro, com avaliação que pode passar de US$ 1 trilhão.

Crise da Nvidia não bastou

A turbulência na Nvidia, cujas ações despencaram mais de 10% no pré-mercado de quinta-feira após a saída de Jensen Huang do comando da empresa, aproximou a Microsoft da retomada do posto de segunda companhia mais valiosa do mundo. O tropeço da rival, porém, não foi suficiente para compensar as pressões sobre a dona do Outlook.

*com agências internacionais