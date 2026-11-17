Rafael Albuquerque, fundador da Zoox Smart Data: plataforma Data Risk consulta registros de 3.760 cartórios de protesto (Bernardo Coelho/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11h59.
A Zoox Smart Data, empresa de inteligência de dados que começou no mercado de conectividade, fechou parceria com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB) para integrar os registros de 3.760 cartórios de protesto ao Data Risk, sua plataforma de análise de crédito. A consulta a protestos vinculados a pessoas jurídicas, chamada Fator Protesto, já está disponível. O envio de títulos para protesto pelo próprio sistema, chamado Convênio de Remessa, está previsto até o fim de 2026.
Antes de vender a prazo para outra empresa, um fornecedor pode consultar se o cliente já tem dívidas protestadas. Se essa venda ficar sem pagamento, surge outra tarefa: encaminhar o título ao cartório.
A Zoox Smart Data fechou uma parceria com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB) para reunir essas duas etapas no Data Risk, sua plataforma de análise de crédito. A consulta já funciona e o envio de títulos para protesto está previsto até o fim de 2026.
A integração dá aos clientes da Zoox acesso aos registros de 3.760 cartórios de protesto, segundo a empresa.
A primeira função, batizada de Fator Protesto, permite consultar registros vinculados a pessoas jurídicas em todo o país. O sistema mostra quantos títulos foram protestados, os valores, as datas dos registros e os municípios e tabelionatos responsáveis.
A conexão técnica foi concluída em outubro. Quando o cliente faz uma consulta no Data Risk, o sistema busca os registros na Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto (CENPROT), administrada pelo IEPTB.
Uma empresa que avalia conceder crédito a um novo comprador pode verificar, por exemplo, se ele tem um único título protestado ou vários, e quando foram registrados.
“Os dados não são nada sem a tomada de decisão. No fim do dia, o usuário só quer a decisão dele: concedo ou não concedo, posso vender para ele ou não posso”, diz André Nigro, sócio líder da Zoox Data Risk. Segundo ele, a resposta sai em milissegundos.
O protesto é o ato formal pelo qual o tabelião comprova a inadimplência ou o descumprimento de uma obrigação registrada em um título ou em outro documento de dívida. Na análise de crédito, os registros ajudam o fornecedor a avaliar as condições de uma venda, como o limite e o prazo de pagamento.
“Historicamente, o mercado trata análise de risco e cobrança como duas disciplinas isoladas. Uma empresa consulta birôs de crédito para conceder prazo, mas, quando ocorre a inadimplência, precisa acionar intermediários ou lidar com processos manuais para protestar o devedor”, afirma Nigro.
Na segunda fase, chamada de Convênio de Remessa, o cliente do Data Risk poderá apresentar o título de dívida pelo próprio sistema. A plataforma fará a comunicação com a Central de Remessa de Arquivos (CRA-Nacional) e com o cartório competente.
A formalização contratual e os ajustes técnicos ainda estão em fase final, segundo a Zoox.
A empresa também prevê que o credor possa acompanhar o andamento do título e conferir os pagamentos feitos em cartório no mesmo sistema.
O fluxo deve incluir pedidos de desistência antes da lavratura do protesto, além de solicitações de cancelamento e de anuência, a autorização do credor que pode ser usada para cancelar um protesto já registrado.
O protesto eletrônico já existe no país. A mudança para os clientes da Zoox será poder encaminhar o título e acompanhar seu andamento na plataforma em que já consultam o histórico de crédito. O tabelionato continuará responsável por analisar a documentação, intimar o devedor e lavrar o protesto quando couber.
“O cliente não quer entrar no meu site, no dele, no de outro. Quer entrar no dele e resolver a vida toda”, diz Ionara Gaioso Galles, tabeliã do 1º Ofício de Protesto de Brasília e vice-presidente do IEPTB-BR. “A Zoox passa a ser uma porta para a minha porta.”
Pelo modelo, o cliente paga os emolumentos do cartório, que são fixados em lei, e a Zoox cobra pelo uso da plataforma. “O valor do tabelião é tabelado, é o que o legislador mandou cobrar. Ele vai pagar isso como todo mundo. A Zoox aplica o preço pelo uso do serviço dela, pela intermediação”, afirma Ionara.
A Zoox aposta em empresas que hoje não usam o protesto. Segundo Nigro, muitas demoram a protestar porque não sabem como fazer ou têm medo de perder o cliente. “Antes de executar o protesto, a gente vai conseguir criar uma régua de cobrança muito menos ofensiva. Primeiro o aviso, depois a negociação e, por último, o protesto”, diz.
A Zoox começou no mercado de conectividade e ampliou sua atuação para inteligência de dados.
Com o Data Risk, a empresa atende uma rotina em que os mesmos dados interessam a equipes diferentes. O time de crédito consulta o histórico do comprador antes de liberar uma venda. Se o cliente deixar de pagar, a equipe de cobrança pode precisar localizar o título, encaminhá-lo ao cartório e acompanhar o retorno.
“Os cartórios representam hoje um dos maiores pilares de crédito e cobrança do mercado brasileiro. As principais informações de CPFs e CNPJs passam por lá”, afirma Nigro.
Para ele, "trazer essa conexão para dentro do software significa encurtar a distância entre diagnosticar a dívida e agir formalmente para recuperá-la", o que consegue "eliminar atritos que custam tempo e caixa às companhias".
De janeiro de 2024 a outubro de 2026, os cartórios de protesto recuperaram R$ 210 bilhões para credores privados e públicos, de acordo com o IEPTB. A base reúne cerca de 26 milhões de pessoas físicas e jurídicas com protestos em aberto, perto de 10 milhões delas empresas, segundo o instituto.
“Desde 2019, a gente é 100% digital, na entrada, na saída, nos dados e, agora, na análise dos dados”, diz Ionara. “Antes, ficava intramuros. De que adiantava ter o dado se você não conversa sobre ele, não o estuda, não o estrutura, não aplica uma IA e pergunta: mercado, o que você precisa?”
Para a tabeliã, o diferencial é a origem da informação. “Não é um botão que o credor apertou dizendo que há uma dívida. A gente analisa formalmente o título que vem a protesto. A responsabilidade é toda minha, no meu CPF, e o trabalho é fiscalizado pelo Judiciário diuturnamente.”
Os dados de pagamento, diz Ionara, só os cartórios têm. “Eu não posso dar certidão disso, mas posso estudar o comportamento desse devedor”, afirma. “Depois de autorização legal e normativa, o Instituto de Protesto passa a contribuir com o mercado e a ser uma infraestrutura para concessão de crédito e análise de risco.”
Os clientes da Zoox já podem consultar protestos vinculados a pessoas jurídicas. A ferramenta mostra dados como quantidade de títulos, valores, datas e cartórios responsáveis.
A Zoox prevê lançar o Convênio de Remessa até o fim de 2026. A segunda fase ainda passa por formalização contratual e ajustes técnicos.
O tabelionato competente. A plataforma da Zoox servirá para encaminhar o título e acompanhar o procedimento.
Glossário
Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil
Entidade que representa os tabeliães de protesto do país e administra a CENPROT, central que reúne os serviços eletrônicos dos cartórios de protesto.
Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto
Plataforma nacional administrada pelo IEPTB que concentra serviços eletrônicos dos cartórios de protesto, como a consulta de títulos protestados em todo o país.
Central de Remessa de Arquivos
Sistema que recebe eletronicamente os títulos e documentos de dívida enviados para protesto e os distribui ao cartório competente.
Lavratura do protesto
Registro formal do protesto pelo tabelião, feito quando a dívida não é paga no prazo após a intimação do devedor. Antes da lavratura, o credor pode desistir do pedido.
Carta de anuência
Autorização do credor que permite cancelar um protesto já registrado, normalmente emitida depois que a dívida é quitada.