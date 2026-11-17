Antes de vender a prazo para outra empresa, um fornecedor pode consultar se o cliente já tem dívidas protestadas. Se essa venda ficar sem pagamento, surge outra tarefa: encaminhar o título ao cartório.

A Zoox Smart Data fechou uma parceria com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB) para reunir essas duas etapas no Data Risk, sua plataforma de análise de crédito. A consulta já funciona e o envio de títulos para protesto está previsto até o fim de 2026.

A integração dá aos clientes da Zoox acesso aos registros de 3.760 cartórios de protesto, segundo a empresa.

A primeira função, batizada de Fator Protesto, permite consultar registros vinculados a pessoas jurídicas em todo o país. O sistema mostra quantos títulos foram protestados, os valores, as datas dos registros e os municípios e tabelionatos responsáveis.

O que a consulta mostra antes de uma venda a prazo

A conexão técnica foi concluída em outubro. Quando o cliente faz uma consulta no Data Risk, o sistema busca os registros na Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto (CENPROT), administrada pelo IEPTB.

Uma empresa que avalia conceder crédito a um novo comprador pode verificar, por exemplo, se ele tem um único título protestado ou vários, e quando foram registrados.

“Os dados não são nada sem a tomada de decisão. No fim do dia, o usuário só quer a decisão dele: concedo ou não concedo, posso vender para ele ou não posso”, diz André Nigro, sócio líder da Zoox Data Risk. Segundo ele, a resposta sai em milissegundos.

O protesto é o ato formal pelo qual o tabelião comprova a inadimplência ou o descumprimento de uma obrigação registrada em um título ou em outro documento de dívida. Na análise de crédito, os registros ajudam o fornecedor a avaliar as condições de uma venda, como o limite e o prazo de pagamento.

“Historicamente, o mercado trata análise de risco e cobrança como duas disciplinas isoladas. Uma empresa consulta birôs de crédito para conceder prazo, mas, quando ocorre a inadimplência, precisa acionar intermediários ou lidar com processos manuais para protestar o devedor”, afirma Nigro.

Como vai funcionar o envio de títulos para protesto?

Na segunda fase, chamada de Convênio de Remessa, o cliente do Data Risk poderá apresentar o título de dívida pelo próprio sistema. A plataforma fará a comunicação com a Central de Remessa de Arquivos (CRA-Nacional) e com o cartório competente.

A formalização contratual e os ajustes técnicos ainda estão em fase final, segundo a Zoox.

A empresa também prevê que o credor possa acompanhar o andamento do título e conferir os pagamentos feitos em cartório no mesmo sistema.

O fluxo deve incluir pedidos de desistência antes da lavratura do protesto, além de solicitações de cancelamento e de anuência, a autorização do credor que pode ser usada para cancelar um protesto já registrado.

O protesto eletrônico já existe no país. A mudança para os clientes da Zoox será poder encaminhar o título e acompanhar seu andamento na plataforma em que já consultam o histórico de crédito. O tabelionato continuará responsável por analisar a documentação, intimar o devedor e lavrar o protesto quando couber.

“O cliente não quer entrar no meu site, no dele, no de outro. Quer entrar no dele e resolver a vida toda”, diz Ionara Gaioso Galles, tabeliã do 1º Ofício de Protesto de Brasília e vice-presidente do IEPTB-BR. “A Zoox passa a ser uma porta para a minha porta.”

Pelo modelo, o cliente paga os emolumentos do cartório, que são fixados em lei, e a Zoox cobra pelo uso da plataforma. “O valor do tabelião é tabelado, é o que o legislador mandou cobrar. Ele vai pagar isso como todo mundo. A Zoox aplica o preço pelo uso do serviço dela, pela intermediação”, afirma Ionara.

A Zoox aposta em empresas que hoje não usam o protesto. Segundo Nigro, muitas demoram a protestar porque não sabem como fazer ou têm medo de perder o cliente. “Antes de executar o protesto, a gente vai conseguir criar uma régua de cobrança muito menos ofensiva. Primeiro o aviso, depois a negociação e, por último, o protesto”, diz.

Por que a Zoox quer reunir consulta e cobrança?

A Zoox começou no mercado de conectividade e ampliou sua atuação para inteligência de dados.

Com o Data Risk, a empresa atende uma rotina em que os mesmos dados interessam a equipes diferentes. O time de crédito consulta o histórico do comprador antes de liberar uma venda. Se o cliente deixar de pagar, a equipe de cobrança pode precisar localizar o título, encaminhá-lo ao cartório e acompanhar o retorno.

“Os cartórios representam hoje um dos maiores pilares de crédito e cobrança do mercado brasileiro. As principais informações de CPFs e CNPJs passam por lá”, afirma Nigro.

Para ele, "trazer essa conexão para dentro do software significa encurtar a distância entre diagnosticar a dívida e agir formalmente para recuperá-la", o que consegue "eliminar atritos que custam tempo e caixa às companhias".

O que os cartórios de protesto ganham com a parceria

De janeiro de 2024 a outubro de 2026, os cartórios de protesto recuperaram R$ 210 bilhões para credores privados e públicos, de acordo com o IEPTB. A base reúne cerca de 26 milhões de pessoas físicas e jurídicas com protestos em aberto, perto de 10 milhões delas empresas, segundo o instituto.

“Desde 2019, a gente é 100% digital, na entrada, na saída, nos dados e, agora, na análise dos dados”, diz Ionara. “Antes, ficava intramuros. De que adiantava ter o dado se você não conversa sobre ele, não o estuda, não o estrutura, não aplica uma IA e pergunta: mercado, o que você precisa?”

Para a tabeliã, o diferencial é a origem da informação. “Não é um botão que o credor apertou dizendo que há uma dívida. A gente analisa formalmente o título que vem a protesto. A responsabilidade é toda minha, no meu CPF, e o trabalho é fiscalizado pelo Judiciário diuturnamente.”

Os dados de pagamento, diz Ionara, só os cartórios têm. “Eu não posso dar certidão disso, mas posso estudar o comportamento desse devedor”, afirma. “Depois de autorização legal e normativa, o Instituto de Protesto passa a contribuir com o mercado e a ser uma infraestrutura para concessão de crédito e análise de risco.”