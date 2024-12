Tânia Cosentino deixa comando da Microsoft Brasil; Priscyla Laham assume o posto

Tânia Cosentino deixará o comando da Microsoft Brasil após cinco anos para assumir um novo cargo estratégico na companhia.

A partir de 1º de janeiro de 2025, Priscyla Laham será a nova gerente-geral da operação brasileira, enquanto Tânia se tornará gerente-geral de vendas especializadas em segurança para a América Latina, reforçando o foco da empresa no setor. Ambas integrarão a equipe de liderança regional e responderão a Tito Arciniega, presidente da Microsoft América Latina.

A saída de Tânia marca o encerramento de uma gestão iniciada em 2019. Durante seu mandato, ela liderou iniciativas como o programa Women Entrepreneurship (WE), voltado para startups de tecnologia comandadas por mulheres, e o plano Microsoft Mais Brasil, lançado em 2020 para estimular o uso de tecnologia no desenvolvimento sustentável do país.

Priscyla Laham, que assume a liderança no Brasil, traz mais de 25 anos de experiência em tecnologia, consumo eletrônico e serviços online, sendo 14 deles na Microsoft.

Desde 2023, atua como vice-presidente de parcerias com ISVs (Independent Software Vendors) para as Américas. “É uma honra liderar a Microsoft Brasil em um momento tão relevante, com IA e nuvem potencializando o crescimento do país e das pessoas”, afirmou Priscyla, em comunicado.

A mudança ocorre poucos meses após a Microsoft anunciar um investimento de R$ 14,5 bilhões em infraestrutura para inteligência artificial no Brasil.

Em uma reportagem recente, a revista EXAME detalhou como esse aporte, junto a outros planos estratégicos da companhia, reforça a continuidade de uma expansão global iniciada há uma década, sob a liderança de Satya Nadella.