Kit de emergência de 72 horas é preventivo, reforça MIDR

A recomendação da Defesa Civil Nacional para que as famílias organizem um kit de emergência de 72 horas tem caráter estritamente preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional, esclareceu o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) na noite deste sábado, 7.

O órgão também afirmou que a orientação não tem relação com previsão de interrupção generalizada nos serviços públicos ou de abastecimento.

Orientação é permanente

Segundo o MIDR, a orientação integra as ações permanentes da Defesa Civil para situações de emergência. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) divulga regularmente recomendações gerais de autoproteção para diferentes cenários de risco e desastres.

O conteúdo divulgado recentemente, destacou o órgão, já havia sido publicado em 16 e 29 de março e em 3 de abril, o que reforça o caráter permanente de prevenção e preparação.

Teorias e conspirações

Apesar do esclarecimento, a recomendação foi recebida com desconfiança nas redes sociais e deu origem a especulações sobre uma crise iminente.

"Vocês estão sabendo de algo que a gente não está?", escreveu um internauta.

"Preciso saber se continuo costurando pras vendas de dezembro ou devo focar num provável apocalipse… me avisem por favor", disse outra.

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Parte da internet também passou a associar o kit de emergência a um suposto apagão mundial marcado para 17 de novembro de 2026, data que circula como uma previsão de "Os Simpsons".