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Kit de emergência de 72 horas é preventivo, reforça MIDR

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirma que a orientação faz parte de ações permanentes e não está ligada a previsão de interrupção nos serviços públicos ou de abastecimento

Kit de emergência alimenta especulações; MIDR diz que é preventivo (Reprodução/Redes Sociais)

Kit de emergência alimenta especulações; MIDR diz que é preventivo (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 11h22.

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O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu que a recomendação da Defesa Civil Nacional para que as famílias organizem um kit de emergência de 72 horas é uma orientação permanente de prevenção, sem relação com alertas nacionais ou previsão de interrupção de serviços. A orientação faz parte de ações contínuas de preparação para situações de risco e desastres, e não indica crise iminente, apesar de especulações nas redes sociais.

A recomendação da Defesa Civil Nacional para que as famílias organizem um kit de emergência de 72 horas tem caráter estritamente preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional, esclareceu o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) na noite deste sábado, 7.

O órgão também afirmou que a orientação não tem relação com previsão de interrupção generalizada nos serviços públicos ou de abastecimento.

Orientação é permanente

Segundo o MIDR, a orientação integra as ações permanentes da Defesa Civil para situações de emergência. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) divulga regularmente recomendações gerais de autoproteção para diferentes cenários de risco e desastres.

O conteúdo divulgado recentemente, destacou o órgão, já havia sido publicado em 16 e 29 de março e em 3 de abril, o que reforça o caráter permanente de prevenção e preparação.

Teorias e conspirações

Apesar do esclarecimento, a recomendação foi recebida com desconfiança nas redes sociais e deu origem a especulações sobre uma crise iminente.

"Vocês estão sabendo de algo que a gente não está?", escreveu um internauta.

"Preciso saber se continuo costurando pras vendas de dezembro ou devo focar num provável apocalipse… me avisem por favor", disse outra.

Parte da internet também passou a associar o kit de emergência a um suposto apagão mundial marcado para 17 de novembro de 2026, data que circula como uma previsão de "Os Simpsons".

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