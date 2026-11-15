Caso Jensen Huang: Megaspeed diz que empresária suspeita de espionagem deixou grupo em 2025

A Megaspeed International, empresa de centros de dados investigada nos Estados Unidos por suspeita de ajudar companhias chinesas a contornar restrições de exportação de chips da Nvidia, afirmou neste domingo, 15, que Alice Huang, apontada pela imprensa americana como uma suposta agente da inteligência chinesa, deixou o grupo em agosto de 2025.

"A senhora Alice Huang deixou oficialmente a Megaspeed em 30 de agosto de 2025 e atualmente não exerce nenhuma função na empresa", afirmou a companhia, com sede em Singapura, em resposta a uma consulta da AFP. "A Megaspeed não faz comentários sobre assuntos pessoais e privados da senhora Huang", acrescentou.

A declaração ocorre em meio às investigações sobre os supostos vínculos de Alice com os serviços de inteligência chineses e sua relação com Jensen Huang, fundador da Nvidia.

Segundo relatos publicados pela imprensa americana, as autoridades dos Estados Unidos suspeitavam que a empresária teria sido recrutada por Pequim para obter informações sobre o executivo, que comandou a fabricante de chips por 33 anos

A Megaspeed está sob investigação por suspeita de ajudar empresas chinesas a acessar chips avançados da Nvidia, cuja exportação para a China é restringida por Washington sob a justificativa de segurança nacional. A companhia atua no setor de centros de dados e oferece acesso remoto à capacidade de processamento de seus servidores, inclusive equipamentos com chips usados no desenvolvimento de inteligência artificial.

Registros comerciais citados pelo The New York Times apontam que uma empresa ligada à Megaspeed na Malásia comprou ao menos US$ 4,8 bilhões em equipamentos de inteligência artificial com tecnologia da Nvidia entre junho de 2024 e fevereiro de 2026.

Os EUA investigam se a estrutura foi utilizada para permitir que companhias chinesas contornassem os controles de exportação. A Megaspeed negou envolvimento em transferências ilegais.

A empresa passou por mudanças em sua estrutura societária e administrativa nos últimos anos. Registrada em Singapura em 2015 com o nome de 7Road International, adotou a denominação Megaspeed International em março de 2023, quando Alice assumiu o cargo de diretora-geral. No mesmo mês, a propriedade foi transferida para uma sociedade chamada Huang Le Limited.

Em novembro de 2023, a Swiftdata, empresa do empresário singapurense Tan Yong Pong, tornou-se a acionista registrada da Megaspeed, e Alice deixou formalmente a diretoria. A declaração deste domingo, porém, é a primeira informação apresentada pela própria companhia, entre os dados disponíveis, que estabelece uma data para o encerramento de seu vínculo profissional: 30 de agosto de 2025.

Relação com Jensen Huang e suspeita de espionagem

Alice Huang, também conhecida como Huang Le, ganhou destaque nas investigações depois que o The New York Times revelou suspeitas das autoridades americanas sobre seus possíveis vínculos com a inteligência chinesa. Segundo o jornal, investigadores avaliaram que ela teria sido recrutada para obter informações sobre Jensen Huang. Os dois não têm parentesco.

A empresária e o fundador da Nvidia apareceram juntos em encontros do setor de tecnologia. Uma fotografia publicada pela empresa NetThunder no LinkedIn, em junho de 2024, durante a feira Computex, em Taipei, mostrava os dois ao lado de executivos de outras companhias. Na ocasião, Alice foi identificada como Alice Wong, presidente do conselho da Megaspeed.

Eles também estiveram juntos em maio de 2025, durante outro encontro da Computex. Imagens examinadas pela AFP mostram Alice entre os convidados de um jantar oferecido por Jensen em Taipei.

Segundo o New York Times, autoridades americanas suspeitavam que Alice repassava informações a Pequim. A avaliação teria sido baseada em vigilância eletrônica e reunida em um memorando sigiloso elaborado sob supervisão do secretário de Estado americano, Marco Rubio. O documento circulou entre autoridades antes de uma viagem do presidente Donald Trump à China, em maio.

As acusações de espionagem, contudo, ainda não foram comprovadas. Pequim nega categoricamente qualquer envolvimento e classifica as suspeitas como infundadas.

A investigação também busca esclarecer se houve acesso indevido a informações da Nvidia ou transferência de tecnologia sujeita às restrições americanas. A fabricante afirmou ter verificado as instalações da Megaspeed e não ter encontrado desvio ilegal de chips para a China.

Escândalo levou à renúncia ao agora ex-CEO da Nvidia

O caso ganhou uma nova dimensão após Jensen Huang reconhecer um relacionamento extraconjugal. Em 8 de novembro, o executivo admitiu em uma carta aos funcionários que havia sido infiel à esposa.

A mensagem não mencionava Alice pelo nome, mas, segundo a Associated Press, ele havia reconhecido ao conselho da Nvidia que manteve uma relação íntima com a empresária identificada pelo New York Times.

Dias depois, na última quinta-feira, 12, Huang deixou o comando da companhia e também seu assento no conselho de administração, encerrando uma trajetória de 33 anos à frente da fabricante de semicondutores. A saída ocorreu após a divulgação dos relatos sobre os relacionamentos extraconjugais e as suspeitas de espionagem envolvendo a empresária.

O episódio desencadeou uma investigação independente pelo conselho da Nvidia para apurar se o executivo foi alvo de inteligência estrangeira. Ao anunciar a apuração, a companhia afirmou que, até então, não tinha motivos para acreditar que segredos empresariais ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos.

Huang também foi convocado pelo Congresso americano para prestar esclarecimentos sobre seus contatos com Alice e os procedimentos adotados pela empresa para proteger informações sensíveis. O executivo aceitou depor a portas fechadas, segundo informações divulgadas pelo deputado republicano John Moolenaar.

A reúncia do fundador provocou uma perda de bilhões de dólares em valor de mercado da Nvidia e abriu uma nova frente de questionamentos sobre a relação entre a fabricante de chips, seus parceiros comerciais e os controles americanos sobre a exportação de tecnologia para a China.